Marathi News
Beer Disadvangtage: अन्यथा बिअर तुम्हाला नेईल मृत्यूच्या दारात..,'तरुण आजारी पडला आणि...'

Beer Expry Date: कल्याणमध्ये एका बिअर शॉपमध्ये मुदत संपलेली बिअर विकली जात असल्याचा धक्कादायक बाब समोर आलीय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 29, 2025, 09:09 PM IST
बियर

Beer Expry Date: भारतात बिअर पिणा-यांचा एक वर्ग निर्माण झालाय. बिअर दारुचा एक प्रकार असतानाही बिअर पिण्याला आधुनिक जीवनशैलीशी जोडून पाहिलं जातं. बिअर पिणं आरोग्याला धोकादायक आहेच पण मुदतबाह्य बिअर पिणं घातक असल्याची माहिती समोर आलीय. मुदतबाह्य बिअर प्यायल्यानं एका तरुणाला त्याची मोठी किंमत मोजावी लागलीये.

बिअर पिणा-या तळीरामांची संख्या कमी नाही. बिअर पिण्यासाठी अनेकजण फक्त बहाणे शोधताना दिसतात. कुणी वाढदिवसाचा बहाणा हवा असतो... कुणाला लग्नाच्या पार्टीचा बहाणा हवा असतो. काही जण सहलीचाही बहाणा बिअर पिण्यासाठी शोधतात. तर काहीजण विकेंडलाही बिअर पिण्याची संधी सोडत नाही. काही स्वयंघोषित तज्ज्ञ तर बिअर पुराण सांगण्यासही मागंपुढं पाहत नाही. पण बिअर पिणा-यांसाठी एक धोकादायक गोष्ट समोर आलीय. मुदत संपलेली बिअर प्यायल्यास तुमचं आरोग्य बिघडण्याची शक्यता आहे.

कल्याणमध्ये एका बिअर शॉपमध्ये मुदत संपलेली बिअर विकली जात असल्याचा धक्कादायक बाब समोर आलीय. कल्याणमधील एका तरुणानं बिअर विकत घेतली होती. बिअर प्यायल्यानंतर त्याला उलटी जुलाबाचा त्रास होऊ लागला. अस्वस्थ वाटू लागल्यानं त्याला रुग्णालयात दाखल करण्याची वेळ आली. कुटुंबियांनी बिअरच्या बाटलीवरील एक्सपायरी डेट पाहिल्यावर सगळा प्रकार त्यांच्या लक्षात आला. बिअरच्या बाटलीची मुदत सप्टेबर महिन्यातच संपली होती.

एक्सपायरी डेट उलटून गेलेल्या बिअरबाबत तक्रार केल्यानंतर उत्पादन शुल्क विभागानं कारवाईला सुरुवात केली. त्यांनी संबंधित बिअर शॉपीत भेट देऊन तिथल्या मालाची तपासणी केली. तपासणीत अनेक बिअरच्या बाटल्यांची मुदत संपल्याचं स्पष्टपणं दिसत होतं. मुदत संपलेला माल संबधित बिअर शॉपचा मालक चालवत असल्यानं उत्पादन शुल्क विभागानं त्यांच्यावर कारवाई केलीय.

बाटलीबंद बिअर कितीही वर्षानंतर प्या त्यानं कसलीही बाधा होत नाही असा समज सामान्यांमध्ये होता. पण बिअरच्या बाटलीवर फक्त उत्पादित दिवसापासून सहा महिन्यापर्यंतचीच मुदत छापण्यात आलीय. त्यानंतर कोणतीही बिअर कालबाह्य होते असं सांगण्यात आलंय. असा कालबाह्य बिअर प्यायल्यास कोणत्याही माणसाला त्याची बाधा होणारच असं तज्ज्ञ सांगतात. काही बाटलीबंद पेयांची मुदत संपल्यावर त्यातील घटकांमध्ये केमिकल रिऍक्शन होत असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

बिअरबाबत अनेक गैरसमज जनमानसात आहेत. बिअर पिण्यासाठी बहाणे शोधण्याऐवजी बिअर शरिराला घातक आहे हे लक्षात ठेवा. त्यात एक्पायरी डेट उलटून गेलेल्या बिअरसारख्या पेयास तर हातही लावू नका.मुदतबाह्य बिअर तुम्हाला मृत्यूच्या दारात घेऊन गेल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळं राहा खबरदार

FAQ

१. मुदतबाह्य बिअर प्यायल्याने कल्याणमधील तरुणाला काय त्रास झाला?

उत्तर: कल्याणमधील एका तरुणाने मुदत संपलेली बिअर प्यायल्याने उलटी आणि जुलाबाचा त्रास होऊन अस्वस्थ वाटू लागले. त्याला रुग्णालयात दाखल करावे लागले.

२. बिअरची मुदत किती काळ असते आणि मुदत संपल्यावर काय होते?

उत्तर: बाटलीबंद बिअरची मुदत उत्पादन तारखेपासून फक्त सहा महिने असते. मुदत संपल्यावर त्यातील घटकांमध्ये केमिकल रिऍक्शन होऊन आरोग्याला धोका होतो.

३. उत्पादन शुल्क विभागाने मुदतबाह्य बिअर विकणाऱ्या दुकानावर काय कारवाई केली?

उत्तर: तक्रारीनंतर उत्पादन शुल्क विभागाने बिअर शॉपची तपासणी केली. अनेक बाटल्या मुदतबाह्य असल्याचे आढळल्याने दुकान मालकावर कारवाई केली.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

