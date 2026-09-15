/सरकारचा मोठा निर्णय, UPI पेमेंटवर 0.40% MDR टॅक्स लागणार, दुकानदारांसाठी नवीन नियम लागू, ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?

UPI पेमेंट MDR टॅक्स : सरकारने UPI पेमेंट एक मोठा निर्णय घेतला आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) UPI व्यवहारांसाठी मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) जाहीर केला आहे. त्यानुसार, 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारावर ग्राहकडून व्यापाऱ्याला होणाऱ्या पेमेंटवर 0.40 टक्के % शुल्क आकारले जाणार आहे. याचा अर्थ असा की, याचा सर्वसामान्य ग्राहकांवर थेट परिणाम होणार नाही. तथापि, 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या ऑनलाइन पेमेंटसाठी दुकानदार किंवा व्यापाऱ्यांवर 0.40% शुल्क (MDR) आकारले जाईल.
15 ऑक्टोबर 2026 पासून हा MDR लागू होईल. 75,000 रुपये आणि त्यावरील व्यवहारांसाठी, MDR ची मर्यादा प्रति व्यवहार 300 रुपये निश्चित केली जाईल असे NPCI ने स्पष्ट केले आहे. रेल्वे, दूरसंचार सेवा, विमा आणि इंधन यांसारख्या विशिष्ट व्यापारी श्रेणींसाठी ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर प्रति व्यवहार 5 रुपये एमडीआर (MDR) लागू होईल.
नवीन नियमांनुसार, क्यूआर कोडद्वारे दरमहा 1 लाख पर्यंत कमाई करणाऱ्या लहान व्यापाऱ्यांना कोणतेही एमडीआर भरावे लागणार नाही. रेल्वे आणि इंधन यांसारख्या विशिष्ट श्रेणींमधील 2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर 5 रुपये इतके एकसमान शुल्क आकारले जाणार आहे. इतर उच्च-मूल्याच्या P2M व्यवहारांवर 0.40 टक्के शुल्क आकारले जाणार आहे. 300 पर्यंत हे शुल्क आकारले जाऊ जाऊ शकते.
2,000 पेक्षा जास्त रकमेचे वैयक्तिक-ते-व्यापारी (P2M) पेमेंट केले, तर प्राप्तकर्त्याला जास्तीत जास्त 300 भरावे लागतील. या रकमेपेक्षा जास्त रकमेवर व्यापाऱ्यांना एमडीआर आकारला जाणार नाही. पेट्रोल आणि डिझेलसारख्या इंधनांसाठी, व्यापाऱ्यांना UPI द्वारे फक्त जास्तीत जास्त ₹5 एमडीआर भरावा लागेल.
नवीन नियमानुसार, ₹2,000 पेक्षा कमी पेमेंट स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, जे एकूण पेमेंटच्या 95% आहे. याचा अर्थ केवळ 5% व्यापाऱ्यांकडून हे शुल्क आकारले जाईल. या सरकारी उपक्रमांतर्गत लहान विक्रेते आणि टियर-3 बाजारपेठांसाठी डिजिटल पेमेंट पायाभूत सुविधा अद्ययावत करण्याकरिता एक विशेष निधी देखील तयार केला जाईल.
UPI चा वापर आता लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. त्याच्या सुरक्षित संचालनासाठी निधीची आवश्यकता आहे. सायबर सुरक्षा आणि फसवणूक प्रतिबंधासाठी, तसेच नवीन नवकल्पनांसाठी सतत गुंतवणुकीची गरज आहे. केवळ सरकारी अनुदानावर अवलंबून राहणे शाश्वत नाही. त्यामुळे, UPI पेमेंटवर MDR लागू करून निधी उभारण्याचा सरकारचा मानस आहे.