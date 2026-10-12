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UP, बिहारचे 12 लाख मजूर गुजरात सोडून गावी निघाले; कारण अत्यंत धक्कादायक, हिरे आणि कापड उद्योग रातोरात ठप्प होणार?

गुजरातच नाही तर संपूर्ण भारतातील हिरे आणि कापड उद्योगाचे प्रमुख केंद्र असलेल्या सुरतमध्ये सध्या मोठी घडामोड सुरु आहे. UP, बिहारचे 12 लाख मजूर गुजरात सोडून गावी निघाले आहेत. यामुळे हिरे आणि कापड उद्योगाला मोठा फटका बसू शकतो. 

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 12, 2026, 08:16 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 08:16 PM IST
UP, बिहारचे 12 लाख मजूर गुजरात सोडून गावी निघाले; कारण अत्यंत धक्कादायक, हिरे आणि कापड उद्योग रातोरात ठप्प होणार?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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