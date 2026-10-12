/UP, बिहारचे 12 लाख मजूर गुजरात सोडून गावी निघाले; कारण अत्यंत धक्कादायक, हिरे आणि कापड उद्योग रातोरात ठप्प होणार?

Surat Migrant Workers Gaon Chalo Andolan: सुरत हे फक्त गुजरातच नाही तर संपूर्ण भारतातील हिरे आणि कापड उद्योगाचे प्रमुख केंद्र आहे. सुरतमधील हिरे आणि कापड उद्योग रातोरात ठप्प होऊ शकतो अशी स्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. कारण येथे काम करणारे उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील लाखो मजूर अचानक सुरत सोडून आपापल्या गावी परत जात आहेत. सुरत रेल्वे स्टेशनवर मजुरांची प्रचंड गर्दी पहायला मिळत आहे. प्लॅटफॉर्मवर लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. या कामगारांनी 'गावाकडे चला' असं आंदोलनच सुरु केले आहे. गुजरात सोडण्यागे कामगारांनी जे कारण सांगितले हे ते अत्यंत धक्कादायक आहे. यामुळे संपूर्ण देशात खळबळ माजली आहे.
सुरतमध्ये काम करणाऱ्या उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील कामगारांनी अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. कारखान्यांमध्ये मानसिक आणि आर्थिक शोषण होते. 12 तासांच्या कष्टदायक शिफ्टमध्ये काम करूनही, त्यांना वेळेवर पूर्ण पगार मिळत नाही किंवा आठवड्यातून एक दिवसाची सुट्टीही मिळत नाही. महिन्याचे 30 दिवस सतत काम करण्याचा दबाव टाकला जातो. जर एखाद्या कामगाराने थकवा किंवा आजारपणामुळे रजा मागितली, तर त्याच्या पगारातून पैसे कापले जातात. किंवा त्याला कामावरून काढून टाकले जाते असा आरोप कामगारांनी केला आहे.
आठवड्यातून फक्त एक दिवसाची सुट्टी मागितल्यामुळे अनेक कामगारांना कामावरून काढून टाकण्यात आले. थकीत पगारही दिला गेलेला नाही. 30 दिवस काम करण्यासाठी मालक दबाव टाकतात, अशा अनेक तक्रारी या कामगारांनी केल्या आहेत. कामगार संघटनाही त्यांच्या मदतीसाठी पुढे आल्या आहेत. युनियनचे पथक रेल्वे स्टेशनवर कामगारांना पाणी आणि बिस्किटे पुरवत आहेत. कारखानदारांच्या वागणुकीचा तीव्र निषेध करत कामगारांनी आंदोलन छेडले आहे. इथं गुला म्हणून राहण्यापेक्षा गावी जाऊन शेती करु असा निर्धार कामगारांनी व्यक्त केला आहे. हे कामगार सुरतच्या भरतकाम आणि वस्त्रोद्योगाचा कणा आहेत. जर कारखानदारांनी साप्ताहिक सुट्टी आणि सन्मानजनक वागणुकीच्या त्यांच्या रास्त मागण्या त्वरित मान्य केल्या नाहीत, तर सुरतमधील एकेकाळी भरभराटीला आलेला हा उद्योग कामगारांच्या तीव्र कमतरतेमुळे मोठ्या संकटात सापडू शकतो.