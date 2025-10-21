English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
एका चहावाल्याच्या घरातून तब्बल 1.5 कोटींची रोख रक्कम, सोनं, चांदी, एटीएम कार्ड्स असं घबाड सापडलं आहे. त्याची संपत्ती पाहून अधिकारीदेखील चक्रावले आहेत.  

शिवराज यादव | Updated: Oct 21, 2025, 03:07 PM IST
1.5 कोटींची रोख रक्कम, सोनं, 85 ATM, 75 पासबूक; चहावाल्याची संपत्ती पाहून अधिकारी चक्रावले, नंतर आला ट्विस्ट, 'तोच...'

बिहारमध्ये एका चहावाल्याची संपत्ती पाहून अधिकारी चक्रावले आहेत. पोलिसांनी त्याच्या घरावर धाड टाकली असता .5 कोटींची रोख रक्कम, सोनं, चांदी, एटीएम कार्ड्स असं घबाड सापडलं आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी दोघांना अटक केली आहे. धक्कादायक म्हणजे हा चहावाला सायबर गुन्हेगारीचा म्होरक्या होता. पोलिसांना त्याच्याकडे दोन लॅपटॉप, तीन मोबाईल फोन आणि एक आलिशान कारही सापडली आहे. 

नेमकं काय घडलंय?

बिहार पोलिसांनी गोपाळगंजमध्ये कार्यरत असलेल्या एका मोठ्या सायबर क्राईम रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे. येथील एका चहा विक्रेत्याने ऑनलाइन फसवणुकीचे नेटवर्क चालवल्याचा आरोप आहे. त्याच्या घरातून 1 कोटींहून अधिक रोख रक्कम, दागिने, डझनभर एटीएम कार्ड आणि पासबुक जप्त करण्यात आले आहेत. याप्रकरणी दोन भावांना अटक करण्यात आली आहे. दोन्ही भाऊ आंतरराज्य सायबर क्राईम नेटवर्कमध्ये सहभागी होते. 

गुप्त माहितीच्या आधारे पोलिसांनी शुक्रवारी 17 ऑक्टोबर रोजी रात्री उशिरा अमैठी खुर्द गावातील एका घरावर छापा टाकला. झडतीदरम्यान, त्यांना 1,05,49,850 रुपये रोख, 344 ग्रॅम सोने, 1.75 किलो चांदी आणि सायबर गुन्हेगारीशी संबंधित अनेक वस्तू जप्त केल्या.

सायबर डीएसपी अवंतिका दिलीप कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जप्त केलेल्या साहित्यामध्ये 85 एटीएम कार्ड, 75 बँक पासबुक, 28 चेकबुक, आधार कार्ड, दोन लॅपटॉप, तीन मोबाईल फोन आणि एक आलिशान कार यांचा समावेश आहे.

मुख्य आरोपी अभिषेक कुमार हा सायबर क्राइम रॅकेटमध्ये सामील होण्यापूर्वी एकेकाळी चहाची एक छोटी टपरी चालवत होता. नंतर तो दुबईला गेला. तिथून तो फसवणुकीच्या गुन्ह्यांसाठी समन्वय साधत होता असं बोललं जात आहे. यादरम्यान , तर त्याचा भाऊ आदित्य कुमार भारतात व्यवहार आणि लॉजिस्टिक्स हाताळत होता असं पोलिसांनी सांगितलं आहे. 

"प्राथमिक तपासात या टोळीने फसवणूक करून मिळवलेले पैसे अनेक बँक खात्यांमध्ये ट्रान्सफर केले आणि नंतर ते रोख रकमेत रूपांतरित केले असं दिसत आहे," अशी माहिी डीएसपी अवंतिका दिलीप कुमार यांनी दिली आहे. पोलिसांना हे नेटवर्क बिहारच्या पलीकडे पसरलं असल्याचा संशय आहे. कदाचित इतर राज्यांचाही यात संबंध आहे. टोळीशी संबंधित इतर अनेकांचा शोध घेतला जात आहे असंही त्यांनी सांगितलं आहे. 

खात्यांच्या तपासातून लागला सुगावा

प्राथमिक तपासणीत जप्त केलेल्या बहुतेक बँक पासबुक बंगळुरूमधून जारी करण्यात आले असल्याचं उघड झालं. ज्यामुळे पोलिसांना राज्यभर तपास करावा लागला. अधिकारी ही खाती राष्ट्रीय स्तरावरील सायबर नेटवर्कशी जोडली आहेत का याचाही तपास करत आहेत. 

छापेमारीनंतर, आयकर विभाग आणि दहशतवाद विरोधी पथक (एटीएस) देखील पैशांचा स्रोत आणि संघटित सायबर गुन्ह्यांशी संभाव्य दुवे पडताळण्यासाठी तपासात सामील झाले.

दोन दिवसांपासून चौकशी

अटक केलेल्या अभिषेक कुमार आणि आदित्य कुमार या दोघांची गेल्या दोन दिवसांपासून चौकशी सुरू आहे. नेटवर्कमधील आणखी सदस्यांची ओळख पटविण्यासाठी पोलीस जप्त केलेल्या डिव्हाईसमधील डेटाचे विश्लेषण करत आहेत.

“गोपनीय माहितीच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली. आम्ही 1.5 कोटींहून अधिक रोख रक्कम, लाखो रुपयांचे दागिने आणि सायबर फसवणुकीशी संबंधित अनेक बँक कागदपत्रे जप्त केली आहेत. दोन संशयितांना अटक करण्यात आली आहे आणि पुढील तपास सुरू आहे,” असं सायबर डीएसपी अवंतिका दिलीप कुमार यांनी सांगितलं आहे.

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

