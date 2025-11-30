1st December Alert: कोणत्या राज्यांमध्ये 1 डिसेंबरला बॅंक हॉलिडे? RBI कडून मोठी अपडेट!

Bank Holiday: डिसेंबर महिना उद्यापासून सुरू होत आहे. डिसेंबरमध्ये अनेक दिवस बॅंका बंद राहणार आहेत. दरम्यान डिसेंबरच्या पहिल्या दिवशी बॅंक सुरु राहणार की बंद? याबद्दल अनेकांच्या मनात शंका आहे. देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये बँक शाखा 1 डिसेंबर रोजी बंद राहणार आहेत. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच RBIने डिसेंबर 2025 साठी एकूण 13 बँक सुट्ट्या जाहीर केल्या आहेत. या सुट्ट्या प्रत्येक राज्यातील सण, स्थानिक कार्यक्रम आणि स्मृतिदिनांच्या आधारे ठरवण्यात आल्या आहेत. RBI ने 1 डिसेंबर रोजी बँक सुट्टी का जाहीर केली आहे. आज नोव्हेंबरचा शेवटचा दिवस आहे. उद्यापासून डिसेंबरची सुरुवात आहे. वर्षाच्या या शेवटच्या महिन्यात बँकांमध्ये सुट्ट्या असतात. जर तुम्ही डिसेंबरमध्ये बँकिंगशी संबंधित कोणत्याही कामासाठी बँकेच्या शाखेत जाण्याचा विचार करत असाल, तर तुम्हाला आधी रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या सुट्ट्यांची यादी तपासावी लागले.
RBI ने डिसेंबर २०२५ साठी देशभरात सुमारे १३ ते १८ दिवस बँक सुट्ट्या जाहीर केल्या आहेत (राज्याप्रमाणे संख्या बदलते). त्यामुळे महिनाभर बँकेच्या कामाचे नियोजन आधी करावे.
शाखा बंद असल्या तरी UPI, नेट बँकिंग, मोबाइल बँकिंग, ATM यांच्यावर काहीही परिणाम होणार नाही. पैसे पाठवणे, बिल भरने, खाते तपासणे हे सर्व काम नेहमीप्रमाणे करता येईल.जर तुम्ही अरुणाचल प्रदेश किंवा नागालँडमध्ये असाल तर उद्या बँकेत जाण्याचे टाळा. इतर राज्यांतील लोकांना उद्या कसलाही त्रास नाही. डिसेंबरच्या उरलेल्या सुट्ट्या टाळण्यासाठी आधीच बँकेच्या शाखेत काम उरकून घ्या किंवा ऑनलाइन सुविधांचा वापर करा.
1 डिसेंबरला अरुणाचल प्रदेश आणि नागालँडचा “राज्य स्थापना दिन” आणि “आदिवासी श्रद्धा दिन” असतो. या दोन सणांमुळे त्या राज्यांत सरकारी कार्यालये व बँका बंद असतात. त्यामुळे अरुणाचल प्रदेश आणि नागालँड या दोन राज्यांतच बँका बंद असतील. इतर सर्व राज्यांत बँका नेहमीप्रमाणे सकाळी उघड्या असतील.
उत्तर : नाही, देशातील बहुतांश राज्यांत बँका उघड्या राहतील. फक्त अरुणाचल प्रदेश आणि नागालँड या दोन राज्यांतच बँका बंद राहतील.
उत्तर : या दोन्ही राज्यांचा “राज्य स्थापना दिन” आणि “आदिवासी श्रद्धा दिन” १ डिसेंबरला असतो, म्हणून त्या राज्यांत बँका व सरकारी कार्यालये बंद असतात.
उत्तर : हो, अगदी नेहमीप्रमाणे! ATM, UPI, नेट बँकिंग, मोबाइल बँकिंग या सर्व सेवा १ डिसेंबरला पूर्ण चालू राहतील. फक्त बँकेच्या शाखेत जाऊन काम करायचे असेल तरच अरुणाचल प्रदेश-नागालँडमध्ये अडचण येईल.