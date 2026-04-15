1 लाखाच्या गुंतवणुकीवर 302 टक्के रिटर्न मिळणार! RBI च्या सॉवरेन गोल्ड बॉन्डमध्ये गुतंवणूक करणारे मालामाल होणार

RBI च्या सॉवरेन गोल्ड बॉन्डमध्ये गुतंवणूक करणारे मालामाल  झाले आहेत. एक लाखाच्या गुंतवणूकीवर 302 टक्के रिटर्न मिळणार आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Apr 15, 2026, 09:01 PM IST
RBI  Sovereign Gold Bond :सध्या सराफा बाजारात सोनं चांदीच्या दरात प्रचंड चढ उतार होत आहे. अशातच भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या सॉवरेन गोल्ड बॉन्डमध्ये गुतंवणूक करणारे मालामाल  झाले आहेत. सॉवरेन गोल्ड बॉन्डमध्ये गुतंवणूक करणाऱ्यांना 302 टक्के रिटर्न मिळाले आहेत. ज्यांनी एक लाखाच्या आसपास गुंतवणूक केली होती त्यांना जळपास 4 लाख रुपये मिळाले आहेत. 

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड्स 2019-20 मालिका 5 साठी मुदतपूर्व परतफेडीच्या किंमत जाहीर केल्या आहेत. 15 ऑक्टोबर 2019 रोजी हे  सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड्स  जारी केले आहेत.  RBI ने  सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड्स संदर्भातील  निवेदन जारी केले आहे. गुंतवणूकदारांना 15 एप्रिल 2026 पासून या एसजीबी हप्त्याची मुदतपूर्व परतफेड करण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. 

आरबीआयच्या निवेदनानुसार, या गोल्ड बॉण्ड्सच्या जारी झाल्याच्या तारखेपासून पाच वर्षे पूर्ण झाल्यावर, ज्या तारखेला त्यावर व्याज दिले जाईल, त्या तारखेला एसजीबी मालिकेची मुदतपूर्व परतफेड करण्याची परवानगी दिली जाईल. RBI च्या एका नियमानुसार, परतफेडीची किंमत इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) द्वारे प्रकाशित केलेल्या मागील तीन कामकाजाच्या दिवसांच्या 999 शुद्धतेच्या सोन्याच्या सरासरी बंद भावाच्या आधारावर मोजली जाईल.

मुदतपूर्व परतफेडीचा खर्च  किती असेल?

एसजीबीची मुदतपूर्व परतफेडीची किंमत 15 एप्रिल 2026 रोजी प्रति युनिट 15,009 निश्चित करण्यात आली आहे. ही किंमत 9 एप्रिल, 10 एप्रिल आणि 13 एप्रिल, 2026 या शेवटच्या तीन ट्रेडिंग दिवसांच्या सोन्याच्या सरासरी क्लोजिंग किमतीवर आधारित आहे. एसजीबी 2019-20 सिरीज 5 ऑनलाइन बॉण्ड्ससाठी प्रति ग्रॅम 3,738 दराने जारी करण्यात आले होते. मुदतपूर्व परतफेडीच्या तारखेला, यावर अंदाजे 302 टक्के इतका परतावा मिळू शकतो.

एक लाख रुपयांचे चार लाख रुपये झाले

सॉवरेन गोल्ड बॉन्डच्या एकूण रिटर्नचे गणित पाहिले असता एकूण परतावा  15,009 रुपये 3,738 = 11,271  (व्याज वगळून) आहे. टक्केवारीमध्ये हे 11,271 ÷ 3,738 × 100 = 301.53 टक्के असे आहे. अंदाजे 302 टक्के परताव्याचा अर्थ असा आहे की, जर कोणी 2019 मध्ये जारी झाल्यावर या एसजीबी मालिकेत रु. 1 लाख गुंतवले असते, तर त्या रकमेचे मूल्य आता अंदाजे 4.02 लाख झाले असते. या रकमेमध्ये गोल्ड बाँड धारकांना त्यांच्या मूळ गुंतवणुकीच्या रकमेवर मिळणाऱ्या 2.5 टक्के वार्षिक व्याजाचा समावेश नाही. ज्या गुंतवणूकदारांनी या मालिकेचे एसजीबी ऑफलाइन खरेदी केले, त्यांच्यासाठी सोन्याची विक्री किंमत  3,788 होती. एसजीबीच्या ऑनलाइन खरेदीवर 50 ची सूट उपलब्ध होती.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

