/राफेल आणि ब्रह्मोसची शक्ती.... अवघ्या 22 मिनिटांत मुनीरची हवा काढली, पाकिस्तानने केलं सरेंडर

Operation Sindoor : 7 मे 2025 रोजी भारताने पाकिस्तानने केलेल्या पहलगाम हल्ल्याचा बदला म्हणून पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांचे तळ नेस्तनाबूत करण्यासाठी ऑपेरेशन सिंदूर हाती घेतलं होतं. या ऑपेरेशन सिंदूरला आता एक वर्ष पूर्ण झालं आहे. हे मिशन पूर्णत्वास नेण्यासाठी आणि यशस्वी करण्यात भारताच्या राफेल आणि ब्रह्मोस या शस्त्रांनी मोठी कामगिरी केली होती.
Operation Sindoor : भारत हा जगातील एकमेव असा देश आहे ज्याने अणुबॉम्ब असलेल्या देशाविरुद्ध एवढं मोठं ऑपरेशन लाँच केलं. हे ऑपरेशन नक्कीच सोपं नव्हतं पण त्याला सोपं बनवलं, भारताच्या अशा हत्यारांनी ज्यांनी केवळ 22 मिनिटांमध्ये पाकिस्तानला गुडघ्यांवर आणलं. जेव्हा पहलगाममध्ये दहशतवादी हल्ला करणारा पाकिस्तान आणि त्याच्या जवळील काही दहशतवादी कॅम्प रात्रीची गाढ झोप घेत होते तेव्हा त्यांना या गोष्टीची अजिबात जाणीव नव्हती की भारतातील अंबाला एअरबेस आणि आदमपुर एअरबेसमध्ये 50 हून अधिक फायटर जेट त्यांचा खात्मा करण्यासाठी उड्डाण घेत आहेत.
पाकिस्तान तेव्हा झोपेतून जागं झालं जेव्हा भारताच्या राफेलने पाकिस्तानवर बॉम्ब गोळे टाकण्यास सुरुवात केली. दावा केला जातोय की राफेल सोबत सुखोई 30MkI सुद्धा ७ मे रोजी ऑपरेशन सिंदूरमध्ये सामील झाले होते. मात्र सर्वप्रथम राफेल फाइटर जेटने ऍक्शन घेतली. पण पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी केवळ राफेल एकटा नव्हता तर यांच्या सोबत एक जोडी सुद्धा सामील होती त्या जोडीचं नाव होतं स्कॅल्प आणि हॅमर प्रिसिजन बॉम्ब.
वेगवान पद्धतीने राफेलने स्कॅल्प आणि हॅमर प्रिसिजन बॉम्बने जोरदार हल्ले सुरु केले आणि पाकिस्तानातील दहशतवादी तळांवर घबराटीचे वातावरण निर्माण केले. ही पहिलीच वेळ होती, जेव्हा राफेलचा वापर भारताने कोणत्या युद्धासाठी केला होता. राफेलने होणाऱ्या या हल्ल्याना घाबरून पाकीस्तानचा लष्कर प्रमुख मुनीर हा घाबरून बंकरमध्ये लपून बसला. राफेलमधून डागलेल्या स्कॅल्प क्षेपणास्त्राने काँक्रीटची पायाभूत संरचना उद्ध्वस्त करून पाकिस्तानी हवाई दलाला कोणतीही कारवाई करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न असल्याने, हॅमर अचूक बॉम्बने त्यांची संपूर्ण रडार प्रणाली नष्ट करण्यात आली होती.
पाकिस्तानातील दहशतवादी तळांवर एअर स्ट्राईक करण्यासाठी सर्वात मोठा गेमचेंजर ठरले ते म्हणजे राफेल फाइटर जेट. राफेलच्या हल्ल्यानंतर भारताने घोषणा केली की त्यांचा फक्त पाकिस्तानातील दहशतवादी तळाना नेस्तनाबूत करायचं होतं. भारताने स्पष्ट केलं की तिथे कोणतीही लष्करी छावणीही नव्हती, मात्र असं असून देखील पाकिस्तानने भारतावर प्रतिहल्ला करण्याचा प्रयत्न केला, ज्याच्या प्रत्युत्तरात भारताच्या चार शस्त्रास्त्रांनी आघाडी घेतली होती. यामध्ये सुखोई-30MKI लढाऊ विमान, ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र, आकाश डिफेंस सिस्टम, एस 400 संरक्षण प्रणाली इत्यादींचा समावेश होता.
दोन डिफेन्स सिस्टम आणि अटॅक सिस्टमच्या या जोडीने पाकिस्तानवर असा काउंटर अटॅक केला की पाकिस्तान गुडघ्यांवर आलं. या हल्ल्यात, सुखोई 30 एमकेआयमध्ये बसवलेल्या ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राद्वारे शत्रूच्या महत्त्वाच्या लष्करी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करण्यात आलं. ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत अवघ्या 22 मिनिटांत त्या नष्ट करण्यात आल्या.
रिपोर्टनुसार भारताने पाकिस्तानच्या लष्करी पायाभूत सुविधांना टार्गेट करण्यासाठी दोन प्रकारच्या ब्रह्मोस मिसाईलचा वापर केला. सुरुवातीला जमिनीवरून डागलेले ब्रह्मोस क्रूझ क्षेपणास्त्र होते आणि दुसरे सुखोई 30 एमकेआय यानातून डागलेले क्रूझ क्षेपणास्त्र होते. मॅक 3 च्या वेगाने हल्ला करणाऱ्या ब्रह्मोसला कोणतीही पाकिस्तानी संरक्षण प्रणाली रोखू शकली नाही आणि त्याने पाकिस्तानच्या नुरखान हवाई तळावर हाहाकार उडवला.
पाकिस्तानच्या नुरखान हवाई तळावर 4 ब्रह्मोस मिसाईल आल्या, त्यानंतर पाकिस्तान सरेंडर मोडमध्ये आली होती. यानंतर पाकिस्तानकडे मदत मागण्यावाचून कोणताही पर्याय नव्हता. पाकिस्तानने चीनकडे मदत मागितली आणि मग चीनने त्यांना PL-15 मिसाईल आणि तुर्की TB-2 ड्रोनचा पुरवठा केला. पण भारताकडची तीन हत्यार आधीपासूनच त्यांचा शिकार करण्याच्या तयारीत होती. यात पहिलं होतं स्वदेशी आकाश डिफेंस सिस्टम, दुसरं होतं आकाशतीर इंटीग्रेटेड एयर ग्रिड आणि तिसर जगातील सर्वात ऍडव्हान्स डिफेन्स सिस्टम S-400. यापैकी S-400 ची ताकद अशी आहे की तो 600 किलोमीटर दुरून शत्रूचं टार्गेट पाहतो आणि ट्रॅक करू शकतो.