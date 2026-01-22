English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • जम्मू काश्मीरमध्ये भारतीय लष्कराच्या वाहनाचा भीषण अपघात, 200 फूट दरीत कोसळून 10 जवान शहीद, 9 जखमी

जम्मू काश्मीरमध्ये भारतीय लष्कराच्या वाहनाचा भीषण अपघात, 200 फूट दरीत कोसळून 10 जवान शहीद, 9 जखमी

10 Army soldiers killed, 9 injured as vehicle falls into gorge: जम्मू काश्मीरमध्ये 10 भारतीय जवान शहीद झाले असून, 9 जण जखमी झाले आहेत. भद्रवाह-चंबा आंतरराज्यीय रस्त्यावरील खन्नी टॉप येथे झालेल्या दुर्घटनेत त्यांनी आपला जीव गमावला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 22, 2026, 04:22 PM IST
जम्मू काश्मीरमध्ये भारतीय लष्कराच्या वाहनाचा भीषण अपघात, 200 फूट दरीत कोसळून 10 जवान शहीद, 9 जखमी

10 Army soldiers killed, 9 injured as vehicle falls into gorge: जम्मू काश्मीरमध्ये 10 भारतीय जवान शहीद झाले असून, 9 जण जखमी झाले आहेत. डोडा जिल्ह्यात भारतीय लष्कराचे एक वाहन दरीत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत जवानांनी प्राण गमावले आहेत. जम्मू आणि काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी 10 जवान शहीद झाल्याच्या वृत्ताची पुष्टी केली आणि या घटनेत प्राण गमावलेल्या जवानांच्या कुटुंबीयांप्रती शोक व्यक्त केला.

Add Zee News as a Preferred Source

"डोडामध्ये झालेल्या एका दुर्दैवी रस्ते अपघातात आपल्या भारतीय लष्कराच्या 10 शूर जवानांचा मृत्यू झाल्याने मला खूप दुःख झालं आहे. आपण आपल्या शूर जवानांची उत्कृष्ट सेवा आणि सर्वोच्च बलिदान नेहमीच स्मरणात ठेवू. शोकाकुल कुटुंबांप्रति माझ्या मनःपूर्वक संवेदना," असं सिन्हा यांनी 'एक्स'वर म्हटलं आहे.

“या अतिशय दुःखाच्या क्षणी, संपूर्ण देश शोकाकुल कुटुंबांसोबत एकजुटीने आणि समर्थनाने उभा आहे. जखमी सैनिकांना विमानाने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. सर्वोत्तम उपचार सुनिश्चित करण्याचे निर्देश वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. ते लवकरात लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना करत आहे,” असं त्यांनी पुढे म्हटलं आहे.

पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, हा अपघात भद्रवाह-चंबा आंतरराज्यीय रस्त्यावरील खन्नी टॉप येथे झाला.

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एकूण 17 जवान प्रवास करणारे बुलेटप्रूफ लष्करी वाहन एका उंच ठिकाणी असलेल्या चौकीकडे जात असताना, चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि ते 200 फूट खोल दरीत कोसळले. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, लष्कर आणि पोलिसांकडून तात्काळ संयुक्त बचावकार्य सुरू करण्यात आले असता चार जवान मृत अवस्थेत आढळले.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
jammu kashmir doda accidentdoda army accidentjammu kashmir army vehicle accidentthanala accidentbhaderwah army crash

इतर बातम्या

Shani Dosh: दुःखाचे दिवस जात नाहीत, कष्ट काही संपत नाही अशा...

भविष्य