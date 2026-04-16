Gold-Silver Rate: करावं तरी काय? 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव दीड लाखांवर, चांदीही झाली महाग; जाणून घ्या आजचे सोने-चांदीचे दर

What are the Gold Silver Price Today on 16 April: जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अनिश्चितता, भू-राजकीय तणावातील चढ-उतार आणि सणासुदीच्या वाढत्या मागणीचा एकत्रित परिणाम सध्या मौल्यवान धातू सोने-चांदीच्या बाजारावर स्पष्टपणे दिसून येतो आहे. विशेषतः अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव कमी होण्याच्या शक्यतेमुळे गुंतवणूकदारांचे नियोजन बदलताना दिसत आहे. डॉलर कमकुवत होत असताना आणि व्याजदर कमी होण्याच्या अपेक्षेमुळे सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी सोने आणि चांदीकडे वळणाऱ्या लोकांची संख्या वाढली आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारतातही सोने-चांदी या दोन्ही धातूंच्या किमतींमध्ये ऐतिहासिक उसळी पाहायला मिळत आहे.
भारतामध्ये सध्या सोन्या-चांदीच्या दरात जोरदार वाढ पाहायला मिळत आहे. १६ एप्रिल रोजी पुन्हा एकदा मौल्यवान धातूंनी नवीन उच्चांक गाठला आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, सणासुदीची वाढलेली मागणी आणि गुंतवणूकदारांचा कल यामुळे बाजारात तेजीचं वातावरण आहे.
आज २४ कॅरेट सोन्याच्या दरात तब्बल ₹१४२० ने वाढ झाली असून १० ग्रॅमसाठी किंमत ₹१.५५ लाखांच्या पुढे गेली आहे. सध्या २४ कॅरेट सोन्याचा दर सुमारे ₹१,५५,३६० प्रति १० ग्रॅम आहे.
या वाढीमागे १९ एप्रिलला येणाऱ्या अक्षय तृतीया या सणाचा मोठा वाटा आहे. या दिवशी सोने खरेदी करणे शुभ मानले जाते, त्यामुळे ग्राहक आणि ज्वेलर्सकडून आधीच मोठ्या प्रमाणात मागणी वाढली आहे.
(टीप: या दरांमध्ये GST, TCS आणि मेकिंग चार्जेस समाविष्ट नाहीत. फायनय बिल १०–१५% पर्यंत वाढू शकते. खरेदी करताना BIS हॉलमार्क नक्की तपासा.)
सोन्यासोबतच चांदीच्या दरातही मोठी वाढ झाली आहे.
चांदी पुन्हा एकदा आपल्या उच्चांकी स्तराजवळ पोहोचली असून गुंतवणूकदारांचा कल तिच्याकडेही वाढताना दिसत आहे.
एकूणच, सणासुदीची मागणी, आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती आणि गुंतवणूकदारांची मानसिकता यामुळे सध्या सोन्या-चांदीच्या बाजारात जोरदार तेजी कायम आहे.