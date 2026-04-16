Gold-Silver Rate: करावं तरी काय? 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव दीड लाखांवर, चांदीही झाली महाग; जाणून घ्या आजचे सोने-चांदीचे दर

Gold Silver Price Today, 16 April 2026: 16 एप्रिल रोजी भारतात सोने आणि चांदीच्या दरात बदल झाला आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव कमी होत असल्याच्या वृत्तांमुळे या मौल्यवान धातूंच्या किंमतीवर परिणाम दिसत आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 16, 2026, 11:23 AM IST
Photo Credit: AI

What are the Gold Silver Price Today on 16 April: जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अनिश्चितता, भू-राजकीय तणावातील चढ-उतार आणि सणासुदीच्या वाढत्या मागणीचा एकत्रित परिणाम सध्या मौल्यवान धातू सोने-चांदीच्या बाजारावर स्पष्टपणे दिसून येतो आहे. विशेषतः अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव कमी होण्याच्या शक्यतेमुळे गुंतवणूकदारांचे नियोजन बदलताना दिसत आहे. डॉलर कमकुवत होत असताना आणि व्याजदर कमी होण्याच्या अपेक्षेमुळे सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी सोने आणि चांदीकडे वळणाऱ्या लोकांची संख्या वाढली आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारतातही सोने-चांदी या दोन्ही धातूंच्या किमतींमध्ये ऐतिहासिक उसळी पाहायला मिळत आहे.

भारतामध्ये सध्या सोन्या-चांदीच्या दरात जोरदार वाढ पाहायला मिळत आहे. १६ एप्रिल रोजी पुन्हा एकदा मौल्यवान धातूंनी नवीन उच्चांक गाठला आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, सणासुदीची वाढलेली मागणी आणि गुंतवणूकदारांचा कल यामुळे बाजारात तेजीचं वातावरण आहे.

सोन्याच्या दरात मोठी उसळी

आज २४ कॅरेट सोन्याच्या दरात तब्बल ₹१४२० ने वाढ झाली असून १० ग्रॅमसाठी किंमत ₹१.५५ लाखांच्या पुढे गेली आहे. सध्या २४ कॅरेट सोन्याचा दर सुमारे ₹१,५५,३६० प्रति १० ग्रॅम आहे.

  • २२ कॅरेट: ₹१,४२,४१० प्रति १० ग्रॅम
  • १८ कॅरेट: ₹१,१६,५२० प्रति १० ग्रॅम

या वाढीमागे १९ एप्रिलला येणाऱ्या अक्षय तृतीया या सणाचा मोठा वाटा आहे. या दिवशी सोने खरेदी करणे शुभ मानले जाते, त्यामुळे ग्राहक आणि ज्वेलर्सकडून आधीच मोठ्या प्रमाणात मागणी वाढली आहे.

प्रमुख शहरांमधील सोन्याचे दर (प्रति १० ग्रॅम)

  • दिल्ली: २४ कॅरेट ₹१,५५,५१० | २२ कॅरेट ₹१,४२,५६०
  • मुंबई: २४ कॅरेट ₹१,५५,३६० | २२ कॅरेट ₹१,४२,४१०
  • कोलकाता: २४ कॅरेट ₹१,५५,३६० | २२ कॅरेट ₹१,४२,४१०
  • चेन्नई: २४ कॅरेट ₹१,५६,२३० | २२ कॅरेट ₹१,४३,२१०
  • बेंगळुरु: २४ कॅरेट ₹१,५५,३६० | २२ कॅरेट ₹१,४२,४१०
  • हैदराबाद: २४ कॅरेट ₹१,५५,३६० | २२ कॅरेट ₹१,४२,४१०
  • अहमदाबाद: २४ कॅरेट ₹१,५५,४१० | २२ कॅरेट ₹१,४२,४६०
  • पुणे: २४ कॅरेट ₹१,५५,३६० | २२ कॅरेट ₹१,४२,४१०
  • लखनऊ: २४ कॅरेट ₹१,५५,५१० | २२ कॅरेट ₹१,४२,५६०

(टीप: या दरांमध्ये GST, TCS आणि मेकिंग चार्जेस समाविष्ट नाहीत. फायनय बिल १०–१५% पर्यंत वाढू शकते. खरेदी करताना BIS हॉलमार्क नक्की तपासा.)

दर वाढण्यामागील कारणे काय?

  • डॉलर कमकुवत झाल्याने सोन्याची मागणी वाढली आहे
  • अमेरिकेत व्याजदर कमी होण्याची शक्यता
  • जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेमुळे सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याकडे कल
  • सणासुदीमुळे वाढलेली खरेदी

चांदीही चमक वाढली 

सोन्यासोबतच चांदीच्या दरातही मोठी वाढ झाली आहे.

  • चांदी: ₹२,७०,१०० प्रति किलो
  • ₹२,७०१ प्रति १० ग्रॅम

चांदी पुन्हा एकदा आपल्या उच्चांकी स्तराजवळ पोहोचली असून गुंतवणूकदारांचा कल तिच्याकडेही वाढताना दिसत आहे.

एकूणच, सणासुदीची मागणी, आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती आणि गुंतवणूकदारांची मानसिकता यामुळे सध्या सोन्या-चांदीच्या बाजारात जोरदार तेजी कायम आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

