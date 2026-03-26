भीषण अपघात! लॉरीने दिलेल्या धडकेनंतर बसने घेतला पेट; 10 प्रवासी जिवंत जळाले

Andhra Pradesh Bus Accident: आंध्रप्रदेशात बसचा भीषण अपघात झाला आहे. खासगी ट्रॅव्हल्सचा टिपर ट्रकशी धडक होऊन झालेल्या अपघातानंतर 10 प्रवाशांचा आगीत होरपळून मृत्यू झाला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 26, 2026, 08:32 AM IST
Andhra Pradesh Bus Accident: आंध्रप्रदेशात भीषण बस अपघातात 10 प्रवाशांचा मृत्यू झाला आहे. मार्कापूरम जिल्ह्यात गुरुवारी सकाळी हा अपघात झाला. खासगी प्रवासी बसला भरधाव वेगाने येणाऱ्या एका लॉरीने धडक दिली. या धडकेमुळे दोन्ही वाहनांना भीषण आग लागली. बसला लागलेल्या आगीत 10 प्रवाशांचा होरपळून मृत्यू झाला असून, अनेक जण जखमी असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. तसंच दोन्ही वाहनं जळून खाक झाली आहेत. 

मार्कपुरमजवळ रायवरम येथे एक भीषण रस्ते अपघात घडला आहे. हरिकृष्णा ट्रॅव्हल्सच्या एका खासगी बसची दगडाच्या खाणीजवळ एका टिपर ट्रकशी टक्कर होऊन हा अपघात घडला. 
या धडकेनंतर बसला आग लागली आणि ती पूर्णपणे जळून खाक झाली. दुर्दैवाने, या आगीत 10 जण जिवंत जळाले. मृत्यूचा आकडा वाढण्याची भीती अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. जगतीयालहून विंजामुरुकडे जात असताना बसचा हा अपघात झाला.

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू यांनी या अपघातातील मृतांसाठी शोक व्यक्त केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी अपघातासंदर्भात अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला आणि जखमींना दिल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय मदतीची विचारपूस केली.

अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, अपघाताच्या वेळी हरिकृष्ण ट्रॅव्हल्सची बस निर्मल (तेलंगणा) येथून नेल्लोरकडे जात होती. जिल्हा पोलीस अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना माहिती दिली की, सुमारे 20 जखमींना तातडीने विविध रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

मृत्यूचा आकडा वाढण्याची शक्यता असल्याची चिंताही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली आणि अपघाताच्या कारणांची सखोल चौकशी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

इतर बातम्या

Explained: मोदींनी खरंच 'लॉकडाउन'चा उल्लेख केला?...

भारत