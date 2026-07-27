'Pookie' ते ‘You Ate'; विद्यार्थी आंदोलनात व्हायरल झालेला 10 Gen Z शब्द

10 Gen Z Slangs And Meaning : कॉक्रोचे जनता पार्टी आणि पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी नीट पेपरफुटी प्रकरणात केलेल्या आंदोलनाला देशभरातील विद्यार्थ्यांचा मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला. या आंदोलनात Gen Z युवा सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर एकत्र आलेला. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नीट पेपरफुटी प्रकरणाची जबाबदारी घेऊन आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा यासाठी विद्यार्थ्यांनी दिल्लीच्या जंतरमंतरवर आंदोलन केलं. या आंदोलनात सहभागी झालेल्या Gen Z युवावर्गाने लक्षवेधी पोस्टर झळकावले, तसेच त्यांनी आंदोलनादरम्यान केलेल्या व्हिडीओ आणि रिल्समधून Gen Z युवकांचे नवे शब्द सुद्धा समोर आले, जे तुफान व्हायरल सुद्धा झाले. तेव्हा विद्यार्थी आंदोलनात व्हायरल झालेल्या 10 Gen Z शब्दांबाबत जाणून घेऊयात.
Fit Check (फिट चेक) : आंदोलनाला येणाऱ्या अनेक Gen Z युवकांनी Fit Check वर व्हिडीओ तयार केले. ज्यात आंदोलनाला येताना नेमके कोणते कपडे घालावेत, कोणत्या चपला वापराव्यात अशा अनेक गोष्टी सांगितलेल्या होत्या.
Baddies (बॅडिज) : Gen Z युवकांच्या भाषेत Baddies या शब्दाचा अर्थ स्टायलिश, आकर्षक आणि आत्मविश्वासू मुली किंवा महिला असं होतो. आंदोलनात अनेक तरुणींनी सुद्धा सहभाग घेतलेला, यात त्यांनी अतिशय आत्मविश्वासाने आणि परखडपणे सरकार विरोधात भूमिका मांडली होती.
Pookie (पूकी) : Gen Z युवकांच्या भाषेत Pookie हा शब्द एखाद्या व्यक्तीला प्रेमाने किंवा लाडाने हाक मारण्यासाठी वापरला जातो. Pookie या शब्दाचा अर्थ लाडका किंवा लाडकी असा होतो.
Delulu (डेलुलु) : Delulu हा शब्द खरंतर Delusionalचा शॉर्ट फॉर्म आहे. याचा अर्थ वास्तवापेक्षा स्वतःच्या कल्पना किंवा भ्रमात जगणे.
You Ate (यू एट इट) : You Ate हा शब्द Gen Z युवक एखाद्याने काहीतरी खूपच चांगलं केलं किंवा अप्रतिम कामगिरी केली, हे सांगण्यासाठी वापरतात. You Ate म्हणेज तू भारी केलंस असं होतो.
Kuchupuchu (कुचुपुचू) : Gen Z युवकांच्या भाषेत Kuchupuchu हा शब्द एखाद्या गोंडस किंवा लाडक्या व्यक्तीसाठी वापरला जाणारा प्रेमळ शब्द आहे.
No Cap (नो कॅप) : No Cap याचा अर्थ शब्दशः घेऊ नकात, तर Gen Z युवकांच्या भाषेत No Cap म्हणजे मी कोणतीही अतिशयोक्ती करत नाही किंवा खरं सांगतोय असा होतो.
Vastegana Hoiya (वास्तेगाना होईया) : Vastegana Hoiya या शब्दाचा तसा काही विशिष्ठ अर्थ नाहीये पण हा शब्द उत्साह किंवा नाट्यमय अंदाजात बोलण्यासाठी वापरला जातो.
Womp Womp (वॉम्प वॉम्प ) : विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान Gen Z युवकांचा Womp Womp हा शब्द सुद्धा मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. हा एखाद्याच्या तक्रारीवर उपरोधिक प्रतिक्रिया देण्यासाठी वापरला जाणारा शब्द आहे.
Sigma (सिग्मा) : Gen Z युवकांच्या भाषेत Sigma या शब्दाचा अर्थ स्वतंत्र विचार करणारा, स्वतःच्या नियमांनुसार जगणारा आणि इतरांच्या मान्यतेवर अवलंबून नसलेला व्यक्ती असा होतो.