प्रविण दाभोळकर | Updated: May 6, 2026, 08:05 PM IST
10 Result Declared: गुजरात बोर्डचा दहावीचा निकाल जाहीर, 83.86 टक्के विद्यार्थी झाले उत्तीर्ण; कसा तपासायचा? जाणून घ्या!
गुजरात बोर्ड दहावी निकाल

10 Result: गुजरात माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (GSEB) आज इयत्ता दहावीचा (SSC) निकाल अधिकृतपणे जाहीर केला आहे. यंदाच्या निकालात विद्यार्थ्यांनी उत्तम कामगिरी केली असून राज्याचा एकूण निकाल ८३.८६ टक्के लागला आहे. गुजरातचे शिक्षण मंत्री प्रद्युमन वाजा यांनी निकालाची घोषणा केली. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

निकालाची टक्केवारी 

यंदा गुजरात बोर्डाच्या दहावीच्या परीक्षेसाठी सुमारे 907175विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी 83.86 टक्के विद्यार्थी यशस्वी झाले आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत निकालाच्या टक्केवारीत किंचित वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी निकाल ८३.०८% होता. यंदाही निकालात विद्यार्थ्यांनी आपली चमक दाखवली असून राज्यभरातील 1701 केंद्रांवर ही परीक्षा पार पडली होती.

निकाल कसा पाहायचा?

विद्यार्थी आपला निकाल खालील सोप्या टप्प्यांचा वापर करून पाहू शकतात:

सर्वात आधी बोर्डाच्या अधिकृत वेबसाईट gseb.org ला भेट द्या.

होमपेजवर उपलब्ध असलेल्या 'SSC Exam Result 2026' या लिंकवर क्लिक करा.

तुमचा 6 अंकी आसन क्रमांक (Seat Number) अचूक प्रविष्ट करा.

'Go' बटणावर क्लिक करताच तुमचा निकाल स्क्रीनवर दिसेल.

भविष्यातील संदर्भासाठी निकालाची प्रिंट किंवा डिजिटल प्रत जतन करून ठेवा.

व्हॉट्सॲपवर निकाल कसा पाहायचा?

तंत्रज्ञानाचा वापर करत बोर्डाने यंदा व्हॉट्सॲपवरही निकाल उपलब्ध करून दिला आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना वेबसाईटवर अडचण येत असेल, त्यांनी 6357300971 या क्रमांकावर आपला आसन क्रमांक पाठवावा. क्षणात तुम्हाला तुमचा संपूर्ण निकाल संदेशाद्वारे प्राप्त होईल.

उत्तीर्ण होण्याचे निकष

दहावीच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रत्येक विषयात आणि एकूण सरासरी किमान 33 टक्के गुण मिळवणे अनिवार्य आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना अपेक्षित गुण मिळालेले नाहीत किंवा जे उत्तीर्ण होऊ शकले नाहीत, त्यांच्यासाठी बोर्डाने 'पुरवणी परीक्षेची' (Supplementary Exam) तरतूद केली आहे.

पुरवणी परीक्षेची संधी 

जे विद्यार्थी एक किंवा दोन विषयांत अनुत्तीर्ण झाले आहेत, त्यांना त्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाचवण्यासाठी बोर्डाकडून पुन्हा संधी दिली जाणार आहे. ही पुरवणी परीक्षा जून २०२६ च्या शेवटच्या आठवड्यात आयोजित केली जाण्याची शक्यता आहे. या परीक्षेसाठीचे अर्ज लवकरच बोर्डाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करून दिले जातील.

विद्यार्थ्यांसाठी सूचना 

बोर्डाने स्पष्ट केले आहे की, ऑनलाईन निकाल हा तात्पुरत्या स्वरूपाचा असून, मूळ गुणपत्रिका (Original Marksheet) विद्यार्थ्यांना त्यांच्या संबंधित शाळांमधून काही दिवसांनंतर वितरित केली जाईल. अकरावी प्रवेशासाठी या निकालाचा वापर करता येईल. गुणपडताळणी किंवा फोटोकॉपीसाठी इच्छुकांनी दिलेल्या मुदतीत अर्ज करणे आवश्यक आहे.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे.

