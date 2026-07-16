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भारताच्या अंतराळ क्षेत्रात खळबळ! ISRO च्या 100 शास्त्रज्ञांनी नोकरी सोडली; नोकरी सोडण्याचे कारण जाणून शॉक व्हाल

भारताच्या अंतराळ क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. ISRO च्या 100 शास्त्रज्ञांनी नोकरी सोडली आहे. शास्त्रज्ञांचे राजीनामा सत्र थांबवण्यासाठी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 16, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 04:33 PM IST
भारताच्या अंतराळ क्षेत्रात खळबळ! ISRO च्या 100 शास्त्रज्ञांनी नोकरी सोडली; नोकरी सोडण्याचे कारण जाणून शॉक व्हाल

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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भारताच्या अंतराळ क्षेत्रात खळबळ! ISRO च्या 100 शास्त्रज्ञांनी नोकरी सोडली; नोकरी सोडण्याचे कारण जाणून शॉक व्हाल
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