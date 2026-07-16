/भारताच्या अंतराळ क्षेत्रात खळबळ! ISRO च्या 100 शास्त्रज्ञांनी नोकरी सोडली; नोकरी सोडण्याचे कारण जाणून शॉक व्हाल

ISRO Scientist Resignation: भारताच्या अंतराळ क्षेत्रात खळबळ माजवणारी घडामोड घडली आहे. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या (ISRO) महत्वाकांक्षी मोहिमांंना मोठा धक्का बसला आहे. ISRO च्या 100 शास्त्रज्ञांनी नोकरीचा राजीनामा दिला आहे. राजीनामा देणारे हे सर्व शास्त्रज्ञ गगनयान आणि चांद्रयान-3 मध्ये सहभागी आहेत. यामुळे सरकारची चिंता वाढली आहे.
अंतराळ विभागाने अधिकृतपणे कोणतीही आकडेवारी जाहीर केलेली नाही. मात्र, सूत्रांच्या अंदाजानुसार 100 ते 120 शास्त्रज्ञांनी नोकरी सोडल्याचे समजते. यूआरएससीमधून सुमारे 80 जणांनी आणि व्हीएसएससीमधून किमान 20 जणांनी राजीनामा दिल्याचे समजते. आणखी अनेक राजीनाम्यांचे सध्या मूल्यांकन सुरू आहे. यूआरएससी, म्हणजेच यू. आर. राव सॅटेलाइट सेंटर, हे इस्रोचे प्रमुख केंद्र असून ते उपग्रहांची रचना, विकास, उत्पादन आणि चाचणीसाठी जबाबदार आहे. व्हीएसएससी, म्हणजेच विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, हे इस्रोचे प्रमुख केंद्र असून ते रॉकेट तंत्रज्ञानाच्या रचना आणि विकासासाठी जबाबदार आहे.
एलव्हीएम-३ प्रकल्पाचे संचालक व्हिक्टर जोसेफ यांनी व्हीएसएससीमधून राजीनामा दिला आहे. या प्रकल्पाच्या संचालकांनीही यूआरएससीमधील नोकरी सोडली आहे. या ऐतिहासिक मोहिमेचा भाग असलेले आदित्य रल्लापल्ली यांनीही राजीनामा दिला आहे. आदित्य रल्लापल्ली हे या मोहिमेचे प्रकल्प व्यवस्थापक (सिम्युलेशन) होते. त्यांच्या टीमने चंद्रावर उतरण्याची प्रक्रिया प्रमाणित करण्यासाठी 1,00,000 हून अधिक चाचण्या घेतल्या. ज्यातून त्यांनी अंदाजे 25 टेराबाइट्स इतका मोठा डेटा तयार केला आहे.
14 जुलै रोजी सरकारने एक नवीन निवदेन जारी केले. शास्त्रज्ञांच्या ऐच्छिक सेवानिवृत्ती (VRS) आणि राजीनाम्यासंबंधीचे नियम अधिक कडक करण्यात आले आहेत. 2020 मध्ये लागू करण्यात आलेला नियम रद्द केला आहे. पूर्वी, इस्रोच्या केंद्र संचालकांना 'गट अ' मधील तांत्रिक आणि वैज्ञानिक कर्मचाऱ्यांचे राजीनामे आणि स्वेच्छानिवृत्ती (व्हीआरएस) मंजूर करण्याचा अधिकार होता. नवीन आदेशानुसार, केंद्र संचालकांना गगनयान आणि इतर महत्त्वाच्या राष्ट्रीय मोहिमांमध्ये सहभागी असलेल्या शास्त्रज्ञांचे राजीनामे मंजूर करू नये नयेत अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. शास्त्रज्ञांच्या राजीनाम्यांचे पत्र संचालकांच्या शिफारशीसह अंतिम निर्णयासाठी थेट अंतराळ विभागाकडे (DoS) पाठवले जाणार आहेत. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, अनेक शास्त्रज्ञ इस्रोची नोकरी सोडून खाजगी अवकाश कंपन्यांमध्ये नोकरी मिळवत आहेत.