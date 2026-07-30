E20 पेट्रोलवरील चर्चेदरम्यान 'या' इंधनाची मागणी वाढली; मात्र 'हे' पेट्रोल 1% पंपांवर उपलब्ध

Ethanol Free 100 Octane Petrol Sales Jump: E20 पेट्रोलबाबत सुरू असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर देशात 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल (इथेनॉलमुक्त इंधन) वापरणाऱ्यांची संख्या वाढत असल्याचे चित्र आहे. हे पेट्रोल सर्वसामान्य पेट्रोलपेक्षा खूप महाग असले, तरीही काही वाहनचालक त्याला प्राधान्य देत आहेत. मात्र, देशातील अत्यंत कमी पेट्रोल पंपांवरच हे इंधन उपलब्ध असल्याने त्याचा वापर अद्याप मर्यादित आहे.
माध्यमांतील वृत्तांनुसार, गेल्या काही महिन्यांत 100 ऑक्टेन पेट्रोलच्या विक्रीत दुपटीहून अधिक वाढ झाली आहे. E20 इंधनामुळे वाहनांच्या इंजिनवर परिणाम होऊ शकतो, अशा चर्चांमुळे अनेक वाहनधारक इथेनॉलमुक्त पर्यायाकडे वळत असल्याचे सांगितले जात आहे. सरकारी तेल कंपन्या हे प्रीमियम इंधन वेगवेगळ्या ब्रँडच्या नावाने विकतात. त्यामध्ये XP100 (इंडियन ऑइल), Speed100 (बीपीसीएल) आणि Power100 (एचपीसीएल) यांचा समावेश आहे.
दिल्लीमध्ये 100 ऑक्टेन पेट्रोलचा दर सुमारे ₹160 प्रति लिटर आहे. त्याचवेळी E20 पेट्रोलची किंमत ₹102.12 प्रति लिटर इतकी आहे. म्हणजेच 100 ऑक्टेन पेट्रोलसाठी ग्राहकांना साधारण 57 टक्के अधिक पैसे मोजावे लागतात. मुंबईत 100 ऑक्टेन पेट्रोलची किंमत जवळपास ₹167.35 प्रति लिटर असून, सामान्य पेट्रोलचा दर ₹111.21 प्रति लिटर आहे. त्यामुळे हे इंधन प्रामुख्याने विशिष्ट प्रकारच्या वाहनांसाठीच वापरले जाते.
100 ऑक्टेन पेट्रोल विशेषतः सुपरकार, लक्झरी कार, स्पोर्ट्स कार आणि उच्च क्षमतेच्या सुपरबाइक्स लक्षात घेऊन विकसित करण्यात आले आहे. उच्च कार्यक्षमतेच्या इंजिनांना अधिक चांगली कामगिरी मिळावी आणि इंजिनचे संरक्षण व्हावे, यासाठी हे इंधन उपयुक्त मानले जाते. अलीकडच्या काळात सोशल मीडियावर E20 पेट्रोलबाबत विविध दावे आणि चर्चांमुळे अनेक वाहनचालकांनी 100 ऑक्टेन इंधनाकडे कल दाखवला आहे. विशेषतः दिल्लीमध्ये या इंधनाची मागणी वाढल्याचे सांगितले जात आहे.
या इंधनाचा रिसर्च ऑक्टेन नंबर (RON) 100 असल्यामुळे ते सामान्य पेट्रोलच्या तुलनेत इंजिनमधील नॉकिंग अधिक प्रभावीपणे कमी करण्यास मदत करते. जास्त ऑक्टेन रेटिंगमुळे इंधन उच्च तापमान आणि अधिक दाब सहन करू शकते. त्यामुळे उच्च कॉम्प्रेशन असलेल्या इंजिनांसाठी हे पेट्रोल अधिक योग्य मानले जाते आणि वाहनाची कार्यक्षमता सुधारण्यास मदत होते.