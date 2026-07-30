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E20 पेट्रोलवरील चर्चेदरम्यान 'या' इंधनाची मागणी वाढली; मात्र 'हे' पेट्रोल 1% पंपांवर उपलब्ध

E20 पेट्रोलबाबतच्या चिंतांच्या पार्श्वभूमीवर, एका पद्धतीच्या पेट्रोलच्या विक्रीत मोठी वाढ झाली आहे. मात्र, अडचण अशी आहे की हे पेट्रोल देशातील केवळ १ टक्के पेट्रोल पंपांवरच उपलब्ध आहे. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 30, 2026, 07:51 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:51 PM IST
E20 पेट्रोलवरील चर्चेदरम्यान 'या' इंधनाची मागणी वाढली; मात्र 'हे' पेट्रोल 1% पंपांवर उपलब्ध
Image Credit: PTI

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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E20 पेट्रोलवरील चर्चेदरम्यान 'या' इंधनाची मागणी वाढली; मात्र 'हे' पेट्रोल 1% पंपांवर उपलब्ध
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