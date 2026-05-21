'आदमपुर' च्या A पासून 'ZEE' च्या Z पर्यंत.. Essel Group चा 100 वर्षांचा ऐतिहासिक प्रवास; 190 पेक्षा अधिक देशांत फडकवला विजयी झेंडा

'आदमपुर' च्या A पासून 'ZEE' च्या Z पर्यंत Essel Group चा 100 वर्षांचा ऐतिहासिक प्रवास थक्क करणार आहे. 190 पेक्षा अधिक देशांत विजयी झेंडा फडकवला आहे.
100 years of Essel Group : हरियाणातील हिसार हे ठिकाण ऐतिहासिक ठिकराण बनले आहे. येथूनच रोजगार आणि उज्जवल भविष्याची स्वप्न डोळ्यात घेऊन एक कुंटुब फतेहपुर येथून निघाला. काळाचे चक्र असेच पुढे सरकत राहिले आणि या कुटुंबात पिढ्यानपिढ्या चालत आल्या. 1926 मध्ये या परिवारातील श्री जगन्नाथ गोएंका (एस्सेल ग्रुप के चेयरपर्सन डॉक्टर सुभाष चंद्रा याचे आजोबा दादा) याच्या यांच्या नेतृत्वात तीन भावांनी एक मोठं स्वप्न पाहिलं. त्याकाळात कुणी अशा स्वप्नाची कल्पनाही केली नसेल. त्यांनी फक्त स्वप्न पाहिले नाही तर ते प्रत्यक्षाता साकारले देखील. हे स्वप्न आता 100 वर्षांची यशस्वी यशोगाथा बनले आहे.
या भालांनी फतेहपूरमध्ये नी आपला व्यवसाय वाढवण्यासाठी अथक परिश्रम घेतले, कारण त्यांचे ध्येय केवळ उदरनिर्वाह करणे नव्हते. स्वप्न मोठे होते आणि कामही मोठे होते. नवीन व्यवसायाच्या संधींच्या शोधात, ते कुटुंब गंगानगर जिल्ह्यातील भद्रा या छोट्या शहरात स्थलांतरित झाले. तिथून ते ओकारा दुकानात गेले, जे आता मिंट गुमरी म्हणून ओळखले जाते.
भविष्यासाठी पाहिलेले एक मोठं स्वप्न त्यांना शांत बसू देत नव्हते. आपल्या व्यवसायाचा विस्तार वाढवण्यासाठी आणि काही तरी मोठ करण्यासाठी या तिघा भावांनी 1926 मध्ये हिसार जवळच्या सादलपुर गांव आणि आदमपुर येथे धान्य बाजारात दुकान थाटले. येथेच Essel Group च्या ऐतिहासिक यात्रेचे बीज रोवले गेले. हा एक असा अभूतपूर्व प्रवास आहे जो 'आदमपुर' च्या A पासून 'ZEE' च्या Z पर्यंत येवून पोहचला आहे.
हा प्रवास अगदी सहज सोपा नव्हता. संघर्ष, , धोके आणि असंख्य आव्हानांनी भरलेला होता. Essel Group ला आपल्या संपूर्ण प्रवासात, एस्सेल ग्रुपने एक-दोन नव्हे, तर पाच मोठ्या आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागला. प्रत्येक वेळी परिस्थितीने मार्ग रोखण्याचा प्रयत्न केला, पण कुटुंबाने हार मानली नाही. अढळ धैर्य, दृढनिश्चय आणि कधीही हार न मानण्याच्या वृत्तीने प्रत्येक संकटाचे संधीत रूपांतर केले आहे. प्रत्येक कठीण काळानंतर, हा ग्रुप पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत होऊन उदयास आला.
श्री. जगन्नाथ गोएंका यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेला हा प्रवास, समूहाचे अध्यक्ष म्हणून नाविन्यपूर्ण आणि दूरदर्शी डॉ. सुभाष चंद्र यांनी नव्या उंचीवर नेला. त्यांचे बंधू, श्री. जवाहर गोयल, श्री. लक्ष्मी नारायण गोयल आणि श्री. अशोक गोयल यांनीही हा वारसा अधिक दृढ केला. एस्सेल ग्रुप हा अशा काही मोजक्या भारतीय व्यावसायिक समूहांपैकी एक आहे, ज्यांनी सहा पिढ्यांपासून आपला समृद्ध वारसा यशस्वीपणे पुढे नेला आहे.
Essel Group अब्जावधी डॉलर्सचा समूह बनला आहे. मीडिया, मनोरंजन, पॅकेजिंग, पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि तंत्रज्ञान यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये आपला वेगळा ठसा उमटवला आहे. आज, या समूहाचा जगभरातील 190 हून अधिक देशांमध्ये व्यवसाय विस्तारलेला आहे. Essel Group ने फक्त भारताच्या उदारीकरणापूर्वीच्या काळात देशाची व्यावसायिक उद्दिष्ट्ये निश्चित करण्यातच योगदान दिले नाही, तर देशाच्या आर्थिक प्रगतीलाही नवी चालना दिली आहे. भारताची हार्ड पॉवर आणि सॉफ्ट पॉवर या दोन्हींना मजबूत करण्यात या समूहाने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. आपल्या दूरदृष्टीच्या दृष्टिकोनामुळे आणि व्यवसायातील नवनवीन मानकांच्या सततच्या शोधाने, Essel Group ने फक्त कंपन्याच विकसित केल्या नाहीत, तर देशात एक अग्रगण्य उद्योगही उभा केला आहे. 'Impression of a Century' असा विक्रम रचत Essel ग्रुप ने आपल्या दूरदृष्टीने देशभरात 1 कोटीपेक्षा अधिक लोकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या आहेत.
Essel Group चे अध्यक्ष डॉ. सुभाष चंद्र म्हणतात की, आदमपूरमधील एका छोट्या बाजारातून सुरुवात करून आणि पाच मोठे चढ-उतार अनुभवल्यानंतर, ग्रुपला एक अब्ज डॉलरच्या उलाढालीपर्यंत वाढलेले पाहणे हा आमच्यासाठी अभिमानाचा क्षण आहे. आम्ही येत्या काळात देशाची सेवा करत राहण्यासाठी आणि भारताला जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी कटिबद्ध आहोत.
भारतातील वारसा हक्काने मिळालेले व्यवसाय अनेकदा दोन-तीन पिढ्यांनंतर कमकुवत होतात. मात्र, Essel Group ची प्रत्येक पिढी व्यवसायाला पुढे घेऊन जाते. काळानुसार स्वतःला अद्ययावत करण्याची, आव्हानांना धैर्याने सामोरे जाण्याची आणि पुढच्या पिढीकडे जबाबदारी सोपवण्याची क्षमता ही ग्रुपची सर्वात मोठी ताकद आहे. आज, ग्रुपची सूत्रे पाचव्या पिढीच्या हातात आहेत. हा केवळ व्यवसायाचा विस्तार नाही, तर मूल्ये, अनुभव आणि विश्वासाच्या सातत्याचे एक अद्वितीय उदाहरण आहे. आता, सहावी पिढी हा वारसा पुढे चालवण्यासाठी सज्ज आहे. समूहाचा समृद्ध वारसा आम्हाला अनुभव, ज्ञान आणि कौशल्याने सक्षम करत असताना, दुसरीकडे 'Youngat90' चा उत्साह Essel कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला त्यांची ऊर्जा नव्याने मिळवण्यासाठी आणि मोठी स्वप्ने पाहण्यासाठी प्रेरित करत आहे.