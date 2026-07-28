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बंगालच्या खाडीवर 1,000 KM लांब ढगांचा पट्टा; भारतात भयानक हवामान प्रणाली सक्रिय; पावसाबाबत धडकी भरवणारी अपडेट

उत्तर भारत ते जपान दक्षिण कोरियापर्यंत तब्बल 10,000 KM मोठ्या लांबीचा ढगांचा पट्टा पहायला मिळाला. यानंतर आता बंगालच्या खाडीवर 1,000 KM लांब ढगांचा पट्टा तयार झाला आहे. यामुळे मान्सून अधिक सक्रिय झाला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 28, 2026, 10:30 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:30 PM IST
बंगालच्या खाडीवर 1,000 KM लांब ढगांचा पट्टा; भारतात भयानक हवामान प्रणाली सक्रिय; पावसाबाबत धडकी भरवणारी अपडेट

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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बंगालच्या खाडीवर 1,000 KM लांब ढगांचा पट्टा; भारतात भयानक हवामान प्रणाली सक्रिय; पावसाबाबत धडकी भरवणारी अपडेट
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