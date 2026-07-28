/बंगालच्या खाडीवर 1,000 KM लांब ढगांचा पट्टा; भारतात भयानक हवामान प्रणाली सक्रिय; पावसाबाबत धडकी भरवणारी अपडेट

Monsoon fury : उत्तर भारत ते जपान दक्षिण कोरियापर्यंत तब्बल 10,000 KM मोठ्या लांबीचा ढगांचा पट्टा दिसला. मोठ्या लांबीचा ढगांचा पट्टा दिसून आला. या विशाल पट्ट्यामुळे मान्सून जोरदार सक्रिय झाला आहे. अशातच आता बंगालच्या खाडीवर 1,000 KM लांब ढगांचा पट्टा दिसला आहे. INSAT-3DS उपग्रहाने घेतलेल्या प्रतिमांमध्ये हा पट्टा दिसला आहे. भारतात भयानक हवामान प्रणाली सक्रिय झाला आहे. यामुळे येत्या काही दिवसात मान्सून भारतात धुमाकूळ घालणार आहे.
इस्त्रोच्या INSAT-3DS उपग्रह ढगांच्या हालचालीवर लक्ष ठेवून आहे. बंगालच्या खाडीवर 1,000 किलोमीटर ढगाचा पट्टा पसरला आहे. सॅटेलाईटने विशाल ढगांचे कवच टिपले आहे. बंगालच्या उपसागरावर या हंगामातील मान्सूनचा सर्वात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाला आहे. भारताच्या नैऋत्य मान्सूनने आता चांगलीच गती पकडली आहे. पुढील पाच दिवसांत पूर्व, मध्य आणि उत्तर भारतात सर्वत्र मुसळधार ते अति मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
INSAT-3DS उपग्रहाने थर्मल इन्फ्रारेड प्रतिमा कॅप्चर केल्या आहेत. वायव्य बंगालच्या उपसागरावर आणि लगतच्या ओडिशा-पश्चिम बंगालच्या किनारपट्टीवर उंच ढगांचे दाट पट्टे एकवटत असल्याचे दिसून येत आहे. आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीपासून दक्षिण पश्चिम बंगालपर्यंत सुमारे 1,000 किमी पसरलेला हा लांबट ढगांचा मोठा पट्टा भारतीय मुख्य भूभागामध्ये आद्रता निर्माण करत आहे. यामुळे मान्सून अधिक सक्रिय झाला आहे. ढगांचा हा पट्टा बंगालच्या उपसागरातून आर्द्रता खेचत आहे. उत्तर भारतातील मान्सून द्रोणीच्या पश्चिम भागाशी आंतरक्रिया निर्माण होत आहे. हवामानशास्त्रज्ञ या संयोगाला हंगामातील काही सर्वाधिक पर्जन्यवृष्टीच्या घटनांशी जोडत आहेत. भारतीय हवामान विभागाच्या (आयएमडी) माहितीनुसार बंगालच्या उपसागरातून प्रचंड वेगाने वारे उत्तरेकडे सरकत आहेत. कमी दाबाच्या पट्ट्याचे तीव्र कमी दाबाच्या पट्ट्यात रूपांतर झाले आहे .
बंगालच्या खाडीत तयार झालेल्या तीव्र कमी दाबाच्या पट्ट्याच्या मंद गतीमुळे अनेक राज्यांमध्ये पावसाचा कालावधी वाढण्याची शक्यता आहे. पावसाचा पट्टा हळूहळू पश्चिमेकडे सरकत आहे. उत्तर भारतातील मान्सूनच्या हालचाली लक्षणीयरीत्या मजबूत झाल्या आहेत. दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. भारताला मोसमी पावसाची तूट भरून काढण्यासाठी ही हवानस्थिती लाभदायक ठरणार आहे. मात्र, यामुळे मुसळधार पावसासह भूस्खलनाचा धोका वाढला आहे.