Marathi News
1,00,00,00,000 रुपयांची संपत्ती, 12 बँक खाती, 23 प्लॉट आणि... राष्ट्रपती पुरस्कार विजेता निघाला करोडपती इन्स्पेक्टर

सहारनपूरमधील एका निवृत्त निरीक्षकाच्या निवासस्थानी बेहिशेबी मालमत्तेच्या प्रकरणासंदर्भात, दक्षता विभागाने अनेक जिल्ह्यांमधील मालमत्ता, दागिने आणि विविध ठिकाणी व्यवसाय भागीदारीचे कागदपत्रे जप्त केली आहेत. तपासाचा भाग म्हणून इतर अनेक मित्र आणि नातेवाईक देखील तपासाच्या कक्षेत आले आहेत.

वनिता कांबळे | Updated: Nov 4, 2025, 02:28 PM IST
Millionaire Inspector Premveer Rana : राष्ट्रपती शौर्य पुरस्कार जिंकणारे निरीक्षक  भ्रष्टाचाराच्या जाळ्यात अडकला आहे. निवृत्त निरीक्षक प्रेमवीर सिंग राणा यांच्या घरी दक्षता पथक पोहोचले तेव्हा चौकशीत जे काही समोर आले तो पाहून तपासअधिकारी अचंबित झाले. या छाप्यात 14.38 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची बेकायदेशीर मालमत्ता उघडकीस आली.1,00,00,00,000 रुपयांची संपत्ती, 12 बँक खाती, 23 प्लॉट असं मोठं घबाड सापडले आहे. 

1 नोव्हेंबर रोजी, मेरठ सेक्टरमधील 31 सदस्यांच्या दक्षता पथकाने सहारनपूरमधील ब्रजेश नगरमधील राणाच्या चार घरांवर आणि शेखपुरा कादीनमधील 12  फार्महाऊसवर एकाच वेळी छापे टाकले. तीन घरे आणि फार्महाऊसमधून तेवीस रजिस्ट्री, 12 बँक खात्याची कागदपत्रे, लाखो रुपयांचे दागिने आणि कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्तेची कागदपत्रे जप्त करण्यात आली.
राणाची चारही घरे ब्रजेश नगरमध्ये एकाच रस्त्यावर आहेत. तो त्याच्या पत्नी आणि मुलासह एका घरात राहतो. एक भाड्याने दिलेले आहे. एक गोदाम आहे आणि चौथे घर नेहमीच बंद असते. त्याचे गाव निरपुडा (बागपत जिल्हा) आहे. तक्रारदार राममेहर, जो त्याच्या गावचा आहे, त्याने योगी सरकारची जाहिरात पाहिल्यानंतर भ्रष्टाचाराची तक्रार दाखल केली होती.

दक्षता पथकाला राणाची 12 बँक खाती सापडली आहेत, ज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून संशयास्पद व्यवहार झाले आहेत. तपास पथके आता पैसे कोणाला मिळाले आणि ते कुठे खर्च केले हे शोधण्यासाठी काम करत आहेत. याव्यतिरिक्त, पथकाने अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, पेन ड्राइव्ह, प्रॉपर्टी फाइल्स आणि डिजिटल डेटा जप्त केला आहे. हे सर्व तपासासाठी पाठवण्यात आले आहे. प्रेमवीर राणा यांची कारकीर्द वादांनी भरलेली आहे. 2012 मध्ये, सपा छात्र सभेचे जिल्हाध्यक्ष फहाद सलीम यांच्याशी झालेल्या संघर्षानंतर त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. रामपूर मणिहरण जातीय हिंसाचारातही त्यांचे नाव चर्चेत आले. २०२० मध्ये, सपा आमदार नाहिद हसन यांच्याशी झालेल्या जोरदार वादानंतर कैरानामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. 2021 मध्ये, राणा यांनी खासदार तबस्सुम हसन आणि आमदार नाहिद हसन यांच्यावर गँगस्टर कायदा लागू केला, ज्यामुळे संपूर्ण पश्चिम उत्तर प्रदेशात व्यापक संताप निर्माण झाला.

शौर्य पुरस्कारांपासून ते भ्रष्टाचारापर्यंत

2007 मध्ये विशिष्ट सेवा पदक आणि 2016 मध्ये राष्ट्रपती शौर्य पुरस्कार मिळालेले प्रेमवीर राणा हे एकेकाळी पोलिस खात्याचे गौरव मानले जात होते. निवृत्तीपूर्वी त्यांनी सीबीआय, लखनऊ येथे निरीक्षक म्हणून काम केले आणि २०२४ मध्ये ते निवृत्त झाले. तथापि, आता त्यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 22 सप्टेंबर 2025 रोजी दक्षता प्रतिष्ठान मेरठ पोलिस ठाण्यात हा गुन्हा दाखल करण्यात आला. प्राथमिक तपासात त्यांच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त 2.92 कोटी रुपयांची मालमत्ता उघडकीस आली, ज्याचे ते खात्रीशीर स्पष्टीकरण देऊ शकले नाहीत.
About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

