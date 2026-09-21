/अयोध्या राम मंदिर दानचोरी प्रकरणात सर्वात धक्कादायक खुलासा! CCTV मध्ये 105 वेळा...; सुप्रीम कोर्टात रिपोर्ट सादर

अयोध्या राम मंदिरात देणगीच्या रकमेची चोरी झाल्याच्या 105 घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाल्याची माहिती सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आली. देणगी चोरीच्या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या विशेष तपास पथकाच्या (SIT) अहवालाचा संदर्भ देत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला तपासाचा तपशील सादर केला. एसआयटीचा तपास अंतिम टप्प्यात असून 25 सप्टेंबरपर्यंत आरोपपत्र दाखल केले जाईल, अशी माहितीही सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयाला दिली. आरोपपत्रावर कायद्यानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दंडाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
देणगी चोरीच्या कथित प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटीच्या स्थितीदर्शक अहवालाचा आढावा घेतला. सुनावणीदरम्यान, आतापर्यंत करण्यात आलेल्या अटकेची संख्या आणि देणगी चोरीबाबत गोळा करण्यात आलेले पुरावे यांविषयी न्यायालयाला माहिती देण्यात आली; तसेच उपलब्ध पुरावेही न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले.
सीसीटीव्ही फुटेज, साक्षीदारांचे जबाब आणि इतर पुराव्यांशी संबंधित तपशीलही सादर करण्यात आले. आरोपींची ओळख पटवण्यासाठी सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर साहित्याचे कशा प्रकारे विश्लेषण करण्यात आले, याची माहिती या स्टेटस रिपोर्टमध्ये देण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही सर्व माहिती अधिकृतपणे नोंदवून घेतली आहे.
मौल्यवान वस्तूंच्या पावत्या सॉफ्टवेअरद्वारे तयार केल्या जातात आणि त्या वस्तू 'स्टेट बँक ऑफ इंडिया'च्या (SBI) लॉकरमध्ये ठेवल्या जातात, असेही या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले. दान केलेल्या रकमा किंवा वस्तूंच्या चोरीच्या 105 घटना सीसीटीव्ही फुटेजद्वारे निदर्शनास आल्याचे एसआयटीच्या (SIT) अहवालातून समोर आले.
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी एसआयटी अहवालाच्या प्रतीची मागणी केली, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ती विनंती फेटाळून लावली. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले की, त्यांना हे प्रकरण सत्र न्यायाधीशांच्या अखत्यारीतून बाहेर काढायचे नाही; तसेच, पुढील तपासाची आवश्यकता वाटल्यास न्यायालय त्याबाबत आदेश देईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
या वर्षाच्या सुरुवातीला दान चोरीची प्रकरणे उघडकीस आल्यानंतर, राम मंदिर ट्रस्टचे वरिष्ठ पदाधिकारी चंपत राय आणि अनिल मिश्रा यांना त्यांच्या पदांवरून हटवण्यात आले होते.
याव्यतिरिक्त, ट्रस्टमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासकीय रचना लागू करण्यात आली असून, माजी लष्करी अधिकारी जितेंद्र मिश्रा यांची CEO म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले आहे की प्रणालीमध्ये बदल केले जातील आणि भविष्यातील कामकाज पूर्वीपेक्षा अधिक सुधारलेले असेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यापूर्वीच, ट्रस्टच्या विनंतीवरून राज्य सरकारने 13 जून रोजी लखनौचे विभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांची विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केली होती. या समितीने 23 जून रोजी राज्य सरकारला आपला प्राथमिक अहवाल सादर केला होता, ज्यामध्ये अनेक कठोर शिफारसी करण्यात आल्या होत्या.
नोंदवण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये (FIR) अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रामाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव आणि राम शंकर यादव ऊर्फ 'तिन्नू' या आठ जणांची तसेच इतर अज्ञात व्यक्तींची आरोपी म्हणून नावे नमूद करण्यात आली आहेत. या सर्वांना अटक करण्यात आली असून, त्यांच्यावर 'भारतीय न्याय संहिता' आणि 'भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा' (Prevention of Corruption Act) च्या कलम १३(१)(अ) मधील संबंधित कलमांनुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.