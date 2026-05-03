10th Result Date: बोर्डाने जाहीर केली दहावी निकालाची तारीख, कसा पाहायचा निकाल? जाणून घ्या

GSEB Result 2026: दहावीचा निकाल कसा पाहायचा? याबद्दल स्टेप बाय स्टेप जाणून घेऊया.

प्रविण दाभोळकर | Updated: May 3, 2026, 06:53 PM IST
दहावी निकाल

GSEB Result 2026: महाराष्ट्र बोर्डाचा बारावीचा निकाल नुकताच जाहीर झाला. आता दहावीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या निकालाची प्रतिक्षा आहे. दुसरीकडे गुजरात बोर्डाचे अद्याप दोन्ही इयत्तांचे निकाल जाहीर व्हायचे आहेत. गुजरात माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ (GSEB) लवकरच इयत्ता १०वी (SSC) आणि १२वी (HSC) परीक्षेचे निकाल जाहीर करणार आहे. लाखो विद्यार्थी आणि पालकांची प्रतीक्षा आता संपणार असून, बोर्डाने निकालाची तयारी अंतिम टप्प्यात आणली आहे. यावर्षी निकालाच्या प्रक्रियेत काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले असून, विद्यार्थ्यांना निकाल पाहण्यासाठी विविध पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. कधी जाहीर होणार निकाल? कसा पाहायचा? सविस्तर जाणून घेऊया.

निकाल कधी आणि कुठे जाहीर होणार? 

गुजरात बोर्डाच्या अधिकृत सूत्रांनुसार, मार्च-एप्रिल २०२६ मध्ये घेण्यात आलेल्या इयत्ता १२वीच्या परीक्षांचा निकाल 4 मे तर दहावी परीक्षांचा निकाल 6 मे रोजी जाहीर करण्यात येणार आहे.  दरवर्षीप्रमाणे १२वी विज्ञान शाखेचा निकाल प्रथम जाहीर केला जाईल, त्यानंतर सामान्य शाखा आणि १०वीचा निकाल प्रसिद्ध केला जाईल. विद्यार्थी आपला निकाल बोर्डाच्या अधिकृत वेबसाइट gseb.org वर पाहू शकणार आहेत. याबद्दल स्टेप बाय स्टेप जाणून घेऊया.  

निकाल ऑनलाईन कसा पाहायचा?

विद्यार्थ्यांना आपला निकाल पाहण्यासाठी सायबर कॅफेमध्ये जाण्याची गरज नाही. ते आपल्या मोबाईलवर खालीलप्रमाणे निकाल पाहू शकतात.

सर्वप्रथम www.gseb.org या संकेतस्थळाला भेट द्या.

होमपेजवर 'SSC Result 2026' किंवा 'HSC Result 2026' या लिंकवर क्लिक करा.

तुमचा ६ अंकी सीट नंबर (Seat Number) प्रविष्ट करा.

'Submit' बटणावर क्लिक करताच तुमचा निकाल स्क्रीनवर दिसेल.

भविष्यातील संदर्भासाठी निकालाची प्रिंटआउट किंवा स्क्रीनशॉट काढून ठेवा.

WhatsApp द्वारे निकाल कसा पाहायचा?

तंत्रज्ञानाचा वापर करत गुजरात बोर्डाने यावर्षीही व्हॉट्सॲपवर निकाल पाहण्याची सुविधा दिली आहे. वेबसाईटवर होणारी गर्दी टाळण्यासाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे. विद्यार्थ्यांना फक्त 6357300524 या क्रमांकावर आपला सीट नंबर पाठवावा लागेल. काही सेकंदातच संपूर्ण गुणपत्रिका तुमच्या व्हॉट्सॲप चॅटवर उपलब्ध होईल. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी ही सेवा अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.

एसएमएसद्वारे निकाल कसा पाहायचा?

ज्या विद्यार्थ्यांकडे इंटरनेटची सुविधा नाही, ते साध्या एसएमएसद्वारेही आपला निकाल जाणून घेऊ शकतात. यासाठी 'GJ10S  Seat Number' किंवा 'GJ12S  Seat Number' असा मेसेज टाईप करून तो बोर्डाने दिलेल्या विशिष्ट क्रमांकावर पाठवायचा आहे. यामुळे दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांनाही वेळेत निकाल कळण्यास मदत होईल.

गुणपत्रिका आणि प्रत्यक्ष मार्कशीटचे वाटप कधी?

ऑनलाईन निकाल हा केवळ तात्पुरत्या माहितीसाठी असतो. निकालाच्या घोषणेनंतर साधारणतः १० ते १५ दिवसांनी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या संबंधित शाळांमधून मूळ गुणपत्रिका (Original Marksheet) मिळतील. या मूळ प्रमाणपत्रावरच पुढील प्रवेश प्रक्रिया अवलंबून असेल. विद्यार्थ्यांनी शाळांकडून मिळणाऱ्या मार्कशीटवरील सर्व माहिती (नाव, आई-वडिलांचे नाव, जन्मतारीख) नीट तपासून घेणे आवश्यक आहे.

उत्तीर्ण होण्यासाठी काय निकष?

गुजरात बोर्डाच्या नियमानुसार, विद्यार्थ्यांना प्रत्येक विषयात उत्तीर्ण होण्यासाठी किमान ३३ टक्के गुण मिळवणे अनिवार्य आहे. जे विद्यार्थी एक किंवा दोन विषयांत अनुत्तीर्ण होतील, त्यांच्यासाठी बोर्ड जून-जुलै महिन्यात 'पुरवणी परीक्षा' आयोजित करेल. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाणार नाही. या परीक्षेचे वेळापत्रक मुख्य निकाल जाहीर झाल्यानंतर प्रसिद्ध केले जाईल.

करिअर निवडीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला

निकाल लागल्यानंतर विद्यार्थ्यांसमोर खरा प्रश्न असतो तो म्हणजे 'पुढे काय?'. १०वी नंतर डिप्लोमा, सायन्स, कॉमर्स की आर्ट्स आणि १२वी नंतर अभियांत्रिकी, वैद्यकीय की व्यावसायिक कोर्सेस, यावर विद्यार्थ्यांनी विचारमंथन करणे गरजेचे आहे. बोर्डाने यंदा विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी आणि करिअर मार्गदर्शनासाठी विशेष हेल्पलाईन क्रमांकही जारी केले आहेत, ज्याद्वारे विद्यार्थी तणावमुक्त राहून योग्य निर्णय घेऊ शकतील.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

