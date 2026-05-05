SSC Result Date: महाराष्ट्र् बोर्डाचा बारावीचा निकाल जाहीर झालाय. आता विद्यार्थ्यांना दहावीच्या निकालाची प्रतिक्षा लागली आहे. दरम्यान गुजरात माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ (GSEB) कडून दहावी निकालाची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. इयत्ता दहावीचा निकाल 6 मे रोजी अधिकृतपणे जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा संपली असून, मंडळाने आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर निकालाची लिंक सक्रिय केली आहे. यावर्षीच्या निकालात नेमकी काय वैशिष्ट्ये आहेत आणि विद्यार्थ्यांनी आपला निकाल सोप्या पद्धतीने कसा पाहावा? सविस्तर जाणून घेऊया.
गुजरात बोर्ड 2026 चा दहावीचा निकाल 'GSEB' च्या अधिकृत पोर्टलवर प्रसिद्ध केला जाणार आहे. विद्यार्थ्यांनी आपला निकाल पाहण्यासाठी केवळ अधिकृत संकेतस्थळाचाच वापर करावा, असे आवाहन बोर्डाकडून करण्यात आले आहे. इंटरनेटवर अनेक बनावट लिंक्स फिरत असल्यामुळे, सुरक्षिततेसाठी अधिकृत मार्गाचा अवलंब करणे आवश्यक असल्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
विद्यार्थ्यांना निकाल पाहताना कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी मंडळाने 'gseb.org' या मुख्य वेबसाईटवर थेट लिंक उपलब्ध करून दिली आहे. या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना त्यांचा 'सिट नंबर' (Seat Number) प्रविष्ट करावा लागेल. त्यानंतर लगेचच गुणपत्रिका स्क्रीनवर दिसेल. ही प्रक्रिया अत्यंत वेगवान आणि पारदर्शक ठेवण्यावर बोर्डाचा भर आहे.
कधीकधी निकाल जाहीर झाल्यानंतर वेबसाईटवर एकाच वेळी प्रचंड ट्रॅफिक येते, ज्यामुळे सर्व्हर डाऊन होण्याची शक्यता असते. अशा वेळी विद्यार्थी व्हॉट्सॲपचा वापर करूनही आपला निकाल मिळवू शकतात. बोर्डाने जारी केलेल्या अधिकृत व्हॉट्सॲप क्रमांकावर आपला आसन क्रमांक पाठवल्यास, काही सेकंदात निकाल प्राप्त होतो. ही सुविधा दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे.
सध्याच्या डिजिटल युगात कागदपत्रांची सुरक्षा महत्त्वाची आहे. गुजरात बोर्डाने 'डिजिलॉकर' सोबत समन्वय साधून विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिका डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून दिल्या आहेत. विद्यार्थी आपल्या आधार क्रमांकाच्या साहाय्याने डिजिलॉकरमध्ये लॉग-इन करून 'मार्कशीट' आणि 'पासिंग सर्टिफिकेट' डाऊनलोड करू शकतात. हे डिजिटल दस्तऐवज पुढील प्रवेश प्रक्रियेसाठी पूर्णपणे ग्राह्य धरले जातात.
ज्या विद्यार्थ्यांना आपल्याला मिळालेल्या गुणांबद्दल शंका आहे किंवा जे एका विषयामुळे अनुत्तीर्ण झाले आहेत, त्यांच्यासाठी बोर्डाने पुनर्मूल्यांकनाची (Re-evaluation) संधी उपलब्ध करून दिली आहे. निकाल जाहीर झाल्यापासून ठराविक दिवसांच्या आत विद्यार्थ्यांना यासाठी ऑनलाईन अर्ज करावा लागेल. गुणपडताळणीची सविस्तर नियमावली बोर्डाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
यावर्षीच्या निकालात मुलांच्या तुलनेत मुलींनी बाजी मारली आहे की काय, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. प्राथमिक कलानुसार, यंदाचा राज्याचा एकूण निकाल समाधानकारक लागला असून, अनेक जिल्ह्यांनी निकालात आपली कामगिरी उंचावली आहे. बोर्डाने यंदा ग्रेडिंग सिस्टममध्ये कोणतेही बदल केलेले नाहीत, त्यामुळे जुन्याच पद्धतीने गुण विभागणी करण्यात आली आहे.
दहावीचा निकाल हा विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील पहिला मोठा टप्पा असतो. निकालानंतर अकरावी प्रवेशाची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे. विद्यार्थ्यांनी केवळ गुणांच्या आधारावर नव्हे, तर आपल्या आवडीच्या विषयानुसार शाखा (विज्ञान, वाणिज्य किंवा कला) निवडावी, असा सल्ला तज्ज्ञांकडून दिला जात आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना अपेक्षित यश मिळाले नाही, त्यांनी निराश न होता 'पुरवणी परीक्षेची' तयारी करावी, असा सल्ला देण्यात आलाय.