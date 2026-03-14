स्वत: दरोडेखोर, स्वत:च पीडित अन् स्वत: घेतली भरपाई! 11 गुजरात्यांच्या पराक्रमाने अमेरिकी अधिकारीही चक्रावले

Marathi News: अमेरिकेत ग्रीन कार्ड मिळवण्यासाठी काही भारतीय नागरिकांनी केलेल्या धक्कादायक कटाचा मोठा खुलासा झाला आहे. अवैधरित्या राहणाऱ्या 11 जणांनी बनावट सशस्त्र दरोड्यांची योजना आखल्याचा आरोप आहे. या बनावट घटनांमुळे दुकानांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांना गुन्ह्याचे बळी दाखवून विशेष वीजा मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचे तपासात समोर आले आहे. जवळपास 3 वर्षे ही योजना गुपचूप सुरू होती. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी तपास सुरू केल्यानंतर संपूर्ण प्रकार उघडकीस आला आणि अनेक आरोपींना अटक करण्यात आली. या प्रकरणामुळे अमेरिकन अधिकाऱ्यांनाही मोठा धक्का बसला आहे.
अमेरिकेच्या तपास अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, आरोपींनी दुकाने, मद्य दुकाने आणि फास्ट फूड रेस्टॉरंटमध्ये बनावट सशस्त्र दरोड्यांची योजना आखली. या दरोड्यांमध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींना गुन्ह्याचे पीडित दाखवून त्यांना विशेष वीजासाठी पात्र ठरवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या योजनेमुळे काही जणांना अमेरिकेत राहण्याचा मार्ग मिळावा हा मुख्य उद्देश होता.
या प्रकरणात 11 भारतीय नागरिकांवर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. त्यामध्ये 'जितेंद्रकुमार पटेल', 'महेशकुमार पटेल', 'संजयकुमार पटेल', 'दीपिकाबेन पटेल', 'रमेशभाई पटेल', 'अमिताबहेन पटेल', 'रौनककुमार पटेल', 'संगीताबेन पटेल', 'मिंकेश पटेल', 'सोनल पटेल' आणि 'मितुल पटेल' यांचा समावेश आहे. हे सर्व जण अमेरिकेतील मॅसॅच्युसेट्स, केंटकी आणि ओहायो या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी राहत असल्याची माहिती तपासातून समोर आली आहे.
अमेरिकन न्याय विभागाच्या माहितीनुसार, मॅसॅच्युसेट्समधील वेमाउथ येथे राहणाऱ्या 'दीपिकाबेन पटेल' यांना भारतात परत पाठवण्यात आले आहे. तसेच 'जितेंद्रकुमार पटेल', 'महेशकुमार पटेल', 'संजयकुमार पटेल', 'अमिताबहेन पटेल', 'संगीताबेन पटेल' आणि 'मितुल पटेल' यांना अटक करून बोस्टनच्या फेडरल कोर्टात हजर करण्यात आले होते. प्राथमिक सुनावणीनंतर त्यांना सध्या जामिनावर सोडण्यात आले आहे.
या प्रकरणात 'रमेशभाई पटेल', 'रौनककुमार पटेल', 'सोनल पटेल' आणि 'मिंकेश पटेल' यांनाही वेगवेगळ्या राज्यांतून अटक करण्यात आली. केंटकी, मिसुरी आणि ओहायो येथे त्यांची प्राथमिक सुनावणी झाली असून पुढील कारवाईसाठी त्यांना बोस्टनच्या फेडरल न्यायालयात आणले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
तपास अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार मार्च 2023 पासून या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली होती. 'रमेशभाई पटेल' आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी किमान 6 ठिकाणी बनावट सशस्त्र दरोडे घडवून आणल्याचा आरोप आहे. या घटनांमध्ये दुकानातील कर्मचारी गुन्ह्याचे बळी असल्याचे दाखवले जात होते.
हे ही वाचा: Video: पुण्यात ‘टक-टक गँग’चा पर्दाफाश, तुमच्या कारची खिडकी वाजते अन् फोन गायब...
अमेरिकेत 'U Visa' नावाचा विशेष वीजा आहे. गंभीर गुन्ह्याचे बळी ठरलेल्या आणि तपासात पोलिसांना मदत करणाऱ्या व्यक्तींना हा वीजा दिला जातो. या वीजामुळे संबंधित व्यक्तीला अमेरिकेत काम करण्याची परवानगी मिळते आणि काही वर्षांनंतर ग्रीन कार्ड मिळण्याचा मार्गही खुला होतो. अधिकाऱ्यांच्या मते आरोपींनी याच नियमांचा गैरफायदा घेण्यासाठी हा बनावट गुन्ह्यांचा कट रचला होता.
सध्या या प्रकरणाचा तपास सुरू असून अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी पुरावे गोळा करण्याचे काम सुरू ठेवले आहे. आरोप सिद्ध झाल्यास संबंधित आरोपींना कठोर शिक्षा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या घटनेमुळे अमेरिकेच्या स्थलांतर व्यवस्थेतील गैरवापराचा मुद्दाही पुन्हा चर्चेत आला आहे.