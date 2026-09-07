Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /दिल्ली इमारत दुर्घटनेतील धक्कादायक VIDEO, मलब्याखाली अडकलेल्या विद्यार्थ्याचा VIDEO कॉल, 11 सेकंदांनंतर...

दिल्ली इमारत दुर्घटनेतील धक्कादायक VIDEO, मलब्याखाली अडकलेल्या विद्यार्थ्याचा VIDEO कॉल, 11 सेकंदांनंतर...

दक्षिण दिल्लीतील सत्य निकेतन येथे कोसळलेल्या पीजी (PG) वसतिगृहाच्या ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या एका विद्यार्थ्याने मदतीसाठी व्हिडीओ कॉल रेकॉर्ड केला. 11 सेकंदांचा 'एसओएस' (SOS) व्हिडिओ कॉल सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Sep 07, 2026, 10:52 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 10:53 AM IST
दिल्ली इमारत दुर्घटनेतील धक्कादायक VIDEO, मलब्याखाली अडकलेल्या विद्यार्थ्याचा VIDEO कॉल, 11 सेकंदांनंतर...

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
मृत्यची झुंज अपयशी, रुग्णालयाला लागलेल्या आगीतून बचावले पण...; संभाजीनगरमधील जुळ्या बाळांचा दुर्दैवी मृत्यू
2
3
4
5