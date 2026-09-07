/दिल्ली इमारत दुर्घटनेतील धक्कादायक VIDEO, मलब्याखाली अडकलेल्या विद्यार्थ्याचा VIDEO कॉल, 11 सेकंदांनंतर...

तोंडावर सगळीकडे धूळ, काही ठिकाणी रक्ताचे डाग, आजुबाजूला क्रॉक्रिटचे तुकडे आणि अंगावर पडलेला मलबा...पण अशा स्थितीतही एका विद्यार्थ्याने मोबाईलवरुन व्हिडीओ कॉल करुन मदत मागितली. दिल्लीतील सत्य निकेतन भागात 'पीजी' (PG) इमारत कोसळली. हा विद्यार्थी याच इमारतीत होता. इमारत कोसळल्यानंकर खाली मलब्यात अडकलेला असतानाही त्याने SOS व्हि़डीओ कॉलच्या माध्यमातून मदत मागितली.
काँग्रेसची विद्यार्थी संघटना असलेल्या 'नॅशनल स्टुडंट्स युनियन ऑफ इंडिया'ने (NSUI) 'एक्स' वर 11 सेकंदांचा व्हिडीओ शेअर केला आहे. या व्हिडीओत विद्यार्थी ढिगाऱ्याखाली अडकलेला दिसत आहे. मदतीसाठी आवाहन करताना, आपण ज्या अरुंद जागेत अडकलो आहोत ती जागा दाखवण्यासाठी तो आपल्या फोनचा कॅमेरा इकडे-तिकडे फिरवताना दिसत आहे.
या इमारतीत अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना किती भयाण अनुभवाचा सामना करावा लागत आहे याची झलक या व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळते. या दुर्घटनेत आतापर्यंत सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. रविवारी दुपारी दीडच्या सुमारास ही इमारत कोसळली, तेव्हा त्यात सुमारे 40 ते 50 विद्यार्थी असल्याचे मानले जात आहे. 'हॉस्टेल डेझ' (Hostel Daze) नावाने ओळखली जाणारी ही सुमारे 50 वर्षे जुनी इमारत मुलांसाठी 'पीजी' (PG) म्हणून वापरली जात होती. आतापर्यंत या दुर्घटनेत 6 जणांचा मृत्यू झाला आहे.
इमारत कोसळण्याचं कारण तात्काळ स्पष्ट झालं नाही. पोलिसांनी सांगितलं की, इमारत कोसळली तेव्हा तळमजल्यावर नूतनीकरणाचे काम सुरू होते. मात्र, एका स्थानिकाने दावा केला की तळघरातही दुरुस्ती किंवा बांधकामाचे काम सुरू होते. स्थानिकांनी पुढे असाही दावा केला की, अनेक दिवसांच्या पावसानंतर तिथे पाणी साचल्याने पाया कमकुवत झाला असावा.
एमसीडीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, ही इमारत पुनर्वसन वसाहतीमधील 55 चौरस यार्डांच्या भूखंडावर उभी होती आणि मूळ परवानगी फक्त एक मजला इमारतीसाठी असूनही, ही 4 मजल्यांची बांधली होती. पोलिसांनी मालक हरिराम आणि इतरांविरुद्ध सदोष मनुष्यवध, इमारतीच्या देखभालीतील निष्काळजीपणा आणि सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण करणे यासह अनेक आरोपांखाली एफआयआर दाखल केला आहे.
आतापर्यंत अकरा जणांना वाचवण्यात आले असून, ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती असलेल्यांचा शोध बचाव पथके घेत आहेत. दहा जखमींना एम्स ट्रॉमा सेंटरमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे, असे रुग्णालयाने सांगितलं.
इमारत कोसळलेल्या ठिकाणाला भेट दिलेल्या भाजपचे आमदार अनिल शर्मा यांनी सांगितले की, बचाव पथकांना आत अडकलेल्या लोकांचे फोन कॉल्स अजूनही येत आहेत. "आत अडकलेल्या लोकांकडून आम्हाला फोन येत आहेत. बचाव पथके आत अडकलेल्यांच्या सतत संपर्कात आहेत; सर्व लोक सुरक्षित राहावेत अशी आम्ही ईश्वराकडे प्रार्थना करतो," असे त्यांनी रविवारी सांगितले.
स्थानिक रहिवाशांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आत अडकलेल्यांपैकी काहींनी मदतीसाठी ढिगाऱ्याखालून फोन केले. बचाव पथके आपली मोहीम राबवत असतानाच, स्थानिक नागरिकांनीही ढिगारा हटवण्यासाठी पुढाकार घेतला.
कोसळलेली इमारत दिल्ली विद्यापीठाच्या 'साउथ कॅम्पस'जवळील एका दाटीवाटीच्या वस्तीत होती; हा परिसर विद्यार्थ्यांसाठीची 'पीजी' (पेइंग गेस्ट) निवासस्थाने, खानावळी आणि दुकानांनी गजबजलेला आहे.