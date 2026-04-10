बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीत नेलं अन्...11 वर्षाच्या मुलीवर मजुराकडून लैंगिक अत्याचार, कुठे घडलीये ही हादरवणारी घटना?

11 Year Old Girl Physical Exploitation In Bengaluru: बेंगळुरूमधून एक अत्यंत धक्कादायक बाब समोर आली आहे. एका बांधकामगाराने अवघ्या 11 वर्षाच्या लहान मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना घडली आहे. या संतापजनक घटनेची गंभीरता लक्षात घेता पोलिसांनी तातडीने संबंधित आरोपीच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात संतापजनक वातावरण पसरले आहे. कशी घडली ही संपूर्ण घटना जाणून घेऊया.
पायाखालची जमीन हादरवणारी घटना बुधवारी (8 एप्रिल रोजी) घडली. दरम्यान, संध्याकाळच्या वेळी पीडित मुलगी घराबाहेर खेळत असताना, आरोपीने तिला जवळ बोलवून तिची फसवणूक करत, तिला बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीत नेले. आजूबाजूला कोणीही नसल्याचा फायदा घेत त्याने 11 वर्षाच्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केला. एवढेच काय तर, यानंतर त्याचे हे किळसवाणे पाप लपवण्यासाठी आणि सत्य बाहेर येऊ नये यासाठी, गप्प राहण्यासाठी त्याने मुलीला 150 रुपयांचे आमिष दाखवल्याचीही माहिती समोर आली आहे.
मुलगी बराचवेळ घरी न परतल्यामुळे तिच्या आई-वडीलांना चिंता वाटू लागली. यानंतर काही वेळाने मुलगी घरी आली. तिच्या हातात पैसे पाहून पालकांनी तिची विचारपूस करण्यास सुरूवात केली. यावेळी मुलीने तिच्यासोबत घडलेला सर्व क्रूर प्रकार सांगितल्या बरोबर तिच्या आई-वडीलांनी तातडीने ज्ञानभारती पोलीस ठाण्यात धाव घेत ताबडतोब तक्रार नोंदवली.
तक्रार दाखल होताच परिस्थितीची गंभीरता लक्षात घेऊन पोलिसांनी लगेचच कारवाई करत आरोपीचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. आणि अवघ्या काही तासातच पोलिसांनी आरोपीच्या मुसक्या आवळल्या आणि त्याला जेरबंद केले. तसेच माहितीनुसार, या आरोपीवर पोक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत बलात्कार आणि बालकांवरील अत्याचाराच्या कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच आरोपी सध्या अटकेत असून अधिकचा तपास सुरू आहे.
दरम्यान, मुलीला तातडीने वैद्यकीय उपचाराची मदत करण्यात आली आहे. पोलीस याबाबत अधिक गांभीर्याने तसाप करतील असे आश्वासन देण्यात आले आहे. पालकांकडून आरोपीवर कठोरात-कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
देशाच्या कानाकोपऱ्यातून जवळजवळ रोजच अशा घटना घडत असल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. यामुळे पालकांनी अधिक सतर्क राहण्याची आवश्यकता आहे. आपली मुले काय करत आहेत? कोणाशी बोलत आहेत? कुठे जात आहेत? या सगळ्या गोष्टींवर पालकांनी लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. शिवाय मुलींना आधीपासूनच चांगल्या-वाईटाची ओळख करण्यास शिकवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.