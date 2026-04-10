बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीत नेलं अन्...11 वर्षाच्या मुलीवर मजुराकडून लैंगिक अत्याचार, कुठे घडलीये ही हादरवणारी घटना?

Bengluru Crime: 11 वर्षाच्या मुलीवर एका बांधकामगाराने लैंगिक अत्याचार केल्याची संतापजनक घटना समोर आली आहे. मुलीला वैद्यकीय उपचाराची मदत देण्यात आली आहे. तुमच्या मुलांबाबत अधिक असे होऊ नये यासाठी, कसा घडला हा संपूर्ण प्रकार आणि आरोपीला कसे अटक केले जाणून घ्या फक्त एका क्लिकवर.   

मनाली सागवेकर | Updated: Apr 10, 2026, 03:57 PM IST
11 Year Old Girl Physical Exploitation In Bengaluru: बेंगळुरूमधून एक अत्यंत धक्कादायक बाब समोर आली आहे. एका बांधकामगाराने अवघ्या 11 वर्षाच्या लहान मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना घडली आहे. या संतापजनक घटनेची गंभीरता लक्षात घेता पोलिसांनी तातडीने संबंधित आरोपीच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात संतापजनक वातावरण पसरले  आहे. कशी घडली ही संपूर्ण घटना जाणून घेऊया. 

कशी घडली घटना? 

पायाखालची जमीन हादरवणारी घटना बुधवारी (8 एप्रिल रोजी) घडली. दरम्यान, संध्याकाळच्या वेळी पीडित मुलगी घराबाहेर खेळत असताना, आरोपीने तिला जवळ बोलवून तिची फसवणूक करत, तिला बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीत नेले. आजूबाजूला कोणीही नसल्याचा फायदा घेत त्याने 11 वर्षाच्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केला. एवढेच काय तर, यानंतर त्याचे हे किळसवाणे पाप लपवण्यासाठी आणि सत्य बाहेर येऊ नये यासाठी, गप्प राहण्यासाठी त्याने मुलीला 150 रुपयांचे आमिष दाखवल्याचीही माहिती समोर आली आहे. 

 

घटनेचा उलगडा कसा झाला? 

मुलगी बराचवेळ घरी न परतल्यामुळे तिच्या आई-वडीलांना चिंता वाटू लागली. यानंतर काही वेळाने मुलगी घरी आली. तिच्या हातात पैसे पाहून पालकांनी तिची विचारपूस करण्यास सुरूवात केली. यावेळी मुलीने तिच्यासोबत घडलेला सर्व क्रूर प्रकार सांगितल्या बरोबर तिच्या आई-वडीलांनी तातडीने ज्ञानभारती पोलीस ठाण्यात धाव घेत ताबडतोब तक्रार नोंदवली. 

आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात 

तक्रार दाखल होताच परिस्थितीची गंभीरता लक्षात घेऊन पोलिसांनी लगेचच कारवाई करत आरोपीचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. आणि अवघ्या काही तासातच पोलिसांनी आरोपीच्या मुसक्या आवळल्या आणि त्याला जेरबंद केले. तसेच माहितीनुसार, या आरोपीवर पोक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत बलात्कार आणि बालकांवरील अत्याचाराच्या कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच आरोपी सध्या अटकेत असून अधिकचा तपास सुरू आहे. 

दरम्यान, मुलीला तातडीने वैद्यकीय उपचाराची मदत करण्यात आली आहे. पोलीस याबाबत अधिक गांभीर्याने तसाप करतील असे आश्वासन देण्यात आले आहे. पालकांकडून आरोपीवर कठोरात-कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. 

पालकांनी सतर्क राहण्याची आवश्यकता

देशाच्या कानाकोपऱ्यातून जवळजवळ रोजच अशा घटना घडत असल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. यामुळे पालकांनी अधिक सतर्क राहण्याची आवश्यकता आहे. आपली मुले काय करत आहेत? कोणाशी बोलत आहेत? कुठे जात आहेत? या सगळ्या गोष्टींवर पालकांनी लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. शिवाय मुलींना आधीपासूनच चांगल्या-वाईटाची ओळख करण्यास शिकवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

