'बाबा, मला वाचवा' जीवाच्या आंकाताने ओरडत होती 11 वर्षांची मुलगी, दिल्लीतील अपहरण, अत्याचार प्रकरणातील पीडितेचा बाप बोलला, 'थोडा...'

दिल्ली पुन्हा एकदा हादरली आहे. एका कॅब चालकाने 11 वर्षांच्या निरागस मुलीला बापाच्या कुशीतून उचलून तिचं अपहरण केलं. हा निर्दयी एवढ्यावरच थांबला नाही तर त्याने मुलीवर लैंगिक अत्याचार केले आणि क्रूरपणे तिची हत्या केली. एवढ्यावरच या चालकाचे दुष्कर्म थांबले नाही तर त्यांने तिचा मृतदेह जंगलात फेकून दिला आहे. पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतलं आहे. मात्र आपल्या मुलीच्या या अवस्थेने तिचा गरीब आई-बाप रडून रडून व्याकूळ झाले आहेत. मला थोडी आधी जाग आली असती तर आज माझी मुलगी जिवंत असल्याचं बापाने म्हटलं आहे.
वडिलांनी सांगितले की, त्यांना चार मुले आहेत. दोन मुले त्यांच्या आईसोबत झोपली होती आणि दोन मुली त्यांच्यासोबत होत्या. पहाटे सुमारे 4.15 वाजता, त्यांना अचानक त्यांच्या मुलीचा किंचाळण्याचा आवाज ऐकू आला. ती ओरडत होती, "बाबा... मला वाचवा." तो आवाज ऐकून ते घाबरले आणि उठून त्यांनी जवळची एक काठी उचलली, पण तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. आरोपीने मुलीला गाडीत घालून आधीच निघून गेला होता. वडील ओरडले आणि गाडीच्या मागे धावले, पण आरोपी वेगाने निघून गेला. वडील म्हणतात, "जर थोड्या आधी मला जाग आली असती तर आज माझी मुलगी जीवंत असती."
कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, मृत मुलगी चार भावंडांमध्ये सर्वात मोठी होती. लहानपणापासूनच ती आपल्या भावंडांची काळजी घेत असे. तिला शाळेत जाऊन शिक्षण घेऊन आपल्या कुटुंबाचे जीवन बदलायचे होते. जवळ राहणाऱ्या लोकांच्या मते, रात्रीच्या वेळी अमली पदार्थांचे व्यसनी आणि समाजकंटक वारंवार वावरतात. अनेक कष्टकरी कुटुंबे जवळच्या पदपथांवर झोपतात. या परिसरात एक पोलीस चौकी आहे, परंतु रात्रीच्या वेळी पोलीस अधिकारी अनेकदा गैरहजर असतात.
या प्रकरणात अटक केलेल्या कॅब चालकाने पोलीस कोठडीत असताना पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. घटनेची पुनर्रचना करण्यासाठी नेत असताना, आरोपीने तपास अधिकारी इन्स्पेक्टर केदार यांचे अधिकृत पिस्तूल हिसकावून घेतले आणि पळून जाण्याच्या प्रयत्नात पोलिसांवर गोळीबार केला. प्रत्युत्तरादाखल, पोलिसांची एक गोळी त्याच्या पायाला लागली, त्यानंतर त्याला ताब्यात घेण्यात आले. डीसीपी अनंत मित्तल यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारी वाहनातून नेत असताना आरोपीने अचानक तपास अधिकारी इन्स्पेक्टर केदार यांचे अधिकृत पिस्तूल हिसकावून घेतले. त्यानंतर त्याने पोलीस पथकावर गोळीबार केला आणि घटनास्थळावरून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. अचानक झालेल्या हल्ल्यानंतर, पोलीस अधिकाऱ्यांनी प्रत्युत्तर म्हणून दोन गोळ्या झाडल्या. त्यापैकी एक गोळी आरोपीच्या पायाला लागली. जखमांमुळे तो फार दूर पळून जाऊ शकला नाही आणि पोलीस पथकाने त्याला पकडले. जखमी आरोपीला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. एका पोलीस अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, तपासात असे उघड झाले आहे की, आरोपीवर यापूर्वी पाच गुन्हे दाखल होते, ज्यात हत्येच्या प्रयत्नाचे दोन गुन्हे आहेत. हे पाचही गुन्हे बिहारमधील आहेत.