1100 जमिनीवर मशिदीचा दावा; भारतातील सर्वात वादग्रस्त खटल्यात कोर्टाने दिला जबरदस्त निर्णय

मद्रास उच्च न्यायालयाने 1712 च्या प्रमाणपत्राच्या आधारे केवळ 2.34 एकर जमीन मान्य करून, 1,100 एकर जमिनीवरील तिरुनेलवेली मशिदीचा वक्फ दावा फेटाळून लावला.

वनिता कांबळे | Updated: Sep 23, 2025, 08:25 PM IST
Waqf Board Dispute Tamilnadu : तामिळनाडूतील तिरुनेलवेली येथील एका मशिदीने गावातील 1,100 एकर जमिनीवर दावा केला होता. ही वक्फ मालमत्ता आहे आणि ती फक्त मुस्लिम धार्मिक कारणांसाठी वापरली पाहिजे असा दावा केला होता. जेव्हा हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले तेव्हा मद्रास उच्च न्यायालयाने हा दावा क्षणार्धात फेटाळून लावला. 
कोर्टाने स्पष्टपणे म्हटले होते की वक्फ मालमत्तेत फक्त 2.34 एकर जमीन होती, जी 1721 मध्ये मदुराई समस्थानमच्या तत्कालीन शासकाने दान केली होती. कांस्य फलकावर याचे पुरावे आहेत, परंतु उर्वरित जमीन मशिदीची अजिबात नाही. या प्रकरणात, मशिदीने दावा केला की हा विस्तीर्ण परिसर वक्फ मालमत्ता आहे आणि तो धार्मिक आणि सामाजिक कारणांसाठी वापरला पाहिजे. मशिदीने असा युक्तिवाद केला की संपूर्ण 1100 एकर क्षेत्रावर त्यांचे धार्मिक अधिकार आहेत.

उलट, जमिनीवर हक्क असलेल्या इतर पक्षांनी यावर वाद घातला आणि त्याला न्यायालयात आव्हान दिले. सखोल सुनावणीनंतर, मद्रास उच्च न्यायालयाने इतिहास आणि कागदपत्रांच्या आधारे आपला निर्णय दिला. न्यायालयाने म्हटले की इतिहासातील कांस्य भाषेतील पुरावे ग्राह्य धरण्यात आले. 1712 चा कांस्य फलक स्पष्टपणे दर्शवितो की मशिदीला फक्त 2.34 एकर जमिनीवर अधिकार आहेत आणि उर्वरित जमीन दुसऱ्या पक्षाची आहे किंवा सार्वजनिक वापरासाठी राखीव होती.

न्यायालयाच्या निर्णयाने हे देखील दाखवून दिले की वक्फ मालमत्तेची सत्यता आणि तिचा कायदेशीर दावा केवळ इतिहास आणि पुराव्यांच्या आधारे निश्चित केला पाहिजे.  महत्त्वपूर्ण दावे आणि आरोप असूनही, न्यायालयाने ऐतिहासिक कागदपत्रे सर्वोच्च असल्याचे मान्य केले. हा निर्णय मशिदीसाठी धक्का आहे, कारण तिने जमिनीच्या मोठ्या भागावर दावा केला होता. आता, मशीद केवळ 1712 मध्ये दिलेल्या मनीयम अंतर्गत प्रमाणित जमिनीचा वापर करू शकते. न्यायालयाच्या निर्णयाने असा संदेश देखील दिला की धार्मिक संस्थांनी केलेले वक्फ दावे केवळ कायदेशीर आणि ऐतिहासिक कागदपत्रांच्या आधारे वैध असतील.

तज्ञांचा असा विश्वास आहे की हे प्रकरण वक्फ मालमत्ता आणि ऐतिहासिक कागदपत्रांचे महत्त्व अधोरेखित करते . हे दर्शविते की दीर्घकाळ प्रलंबित असलेले दावे देखील कायदेशीर कार्यवाही आणि पुरावे टिकवू शकत नाहीत. या निर्णयाचा तिरुनेलवेली जिल्ह्यातील जमीन वादांवर देखील परिणाम होऊ शकतो. हे इतर वक्फ संस्था आणि धार्मिक संघटनांना सूचित करेल की त्यांच्या दाव्यांसाठी ऐतिहासिक पुरावे आणि कायदेशीर कागदपत्रे आवश्यक आहेत. मद्रास उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय वक्फ मालमत्तेच्या प्रकरणांमध्ये इतिहास आणि कागदपत्रांचे महत्त्व अधोरेखित करतो आणि भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयाच्या दृष्टिकोनाचे मार्गदर्शन करू शकतो. न्यायालयाने असे म्हटले आहे की खोटे दावे आणि अतिशयोक्ती यांना जागा नाही आणि निर्णय केवळ पुराव्यांच्या आधारे घेतले जातील. हा निर्णय धार्मिक संस्थांना त्यांच्या दाव्यांमध्ये प्रामाणिकपणा आणि अचूकता दाखविण्यासाठी एक इशारा म्हणून देखील काम करतो.

