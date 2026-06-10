/12-12-12... मोदींच्या डोक्यात चाललंय काय? पुढल्या काही आठवड्यात काहीतरी मोठं घडणार?

PM Modi Government Cabinet: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळाला दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. मोदींच्या पंतप्रधान पदाच्या कार्यकाळाही 12 वर्ष आज म्हणजेच 10 जून रोजी पूर्ण होत आहेत. याशिवाय आगामी काळात काही राज्यांत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रामध्ये सत्तेत असलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारकडून मोठा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. भाजपा सरकारला 12 वर्ष पूर्ण होत असतानाच मोदींच्या नेतृत्वाखाली काम करणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदलाचे वारे वाहू लागले आहेत. विशेष म्हणजे हा केवळ मंत्रिमंडळाचा विस्तार नसणार तर कामचुकार मंत्र्यांना डच्चू देण्याचा केंद्रीय नेतृत्वाचा विचार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
मोदी सरकार 3.0 मधील विद्यमान मंत्रिमंडळातील डझनभर मंत्र्यांना डच्चू देऊन त्यातील काही जणांना भाजपकडून पक्षाच्या कामांसाठी जुंपले जाण्याची अधिक शक्यता आहे. मंत्रिमंडळातील संभाव्य फेरबदलात कुणाचा पत्ता कट होणार? सरकारला 12 वर्ष पूर्ण होत असतानाच मंत्रिमंडळातील नेमक्या कोणत्या 12 सदस्यांचे 12 वाजणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पश्चिम बंगालमधील अभूतपूर्व यशानंतरपासूनच भाजपमधील संघटनात्मक तसेच केंद्रीय मंत्रिमंडळातील फेरबदलाचीही चर्चा सुरू झाली आहे.
मोदींच्या आतापर्यंतच्या कार्यकाळातील मंत्रिमंडळ विस्ताराचा पॅटर्न पाहिला तर समाधानकारक कामगिरी नसणाऱ्या काही मंत्र्यांना डच्चू दिला जाण्याची शक्यता आहे. पुढील वर्षी म्हणजेच 2027 मध्ये उत्तर प्रदेश व गुजरात, पंजाब या तीन महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत असून केंद्रीय मंत्रिमंडळातही त्यादृष्टीने काही महत्त्वपूर्ण बदल केले जाण्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
18 जूनला होणाऱ्या राज्यसभा निवडणुकीनंतर पावसाळी अधिवेशनापूर्वी म्हणजेच पुढील काही आठवड्यांमध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदल आणि विस्तार केला जाणार असल्याची चर्चा असून काही मंत्री त्यांच्या सुमार कामगिरीमुळे केंद्रीय नेतृत्वाच्याच रडारवर असल्याचं सांगितलं जात आहे. मंत्रिमंडळातून स्थान गमावू शकतात असे संभाव्य मंत्री कोण आहेत ते पाहूयात...
नीट पेपर फुटीनंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या कार्यक्षमेतवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. त्याचप्रमाणे इंधनाचे दर आणि एकंदरितच वेगवेगळ्या प्रकरणांमुळे चर्चेत असलेले पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी हेही वादाच्या भोक्ऱ्यात अडकले होते. यामुळे या दोघांच्या मंत्रिपदावर टांगती तलवार आहे.
> बिहारचे माजी मुख्यमंत्री नितीश कुमार राज्यसभेचे सदस्य झाले असून त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले जाणार असल्याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरु आहे.
> केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी उत्तर प्रदेशचे प्रदेशाध्यक्ष झाल्याने त्यांच्या जागी अन्य नेत्याला मंत्रीपदी संधी मिळू शकते असं सांगितलं जातंय.
> राघव चड्डा यांना मंत्रिमंडळात घेतले जाण्याची शक्यता आहे. पंजाबमधील निवडणूक लक्षात घेऊन 'आप'मधून भाजपमध्ये आलेल्या या तरुण नेतृत्वाकडे महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली जाईल असं सांगितलं जात आहे.
> पंजाबमधील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अमृतसरचे रहिवासी तरुण चुघ यांना भाजपने मध्य प्रदेशमधून राज्यसभेसाठी उमेदवारी दिली असून त्यांची मंत्रीपदी वर्णी लागू शकते, असं सूत्र सांगतात.
केवळ शिक्षण आणि पेट्रोल मंत्रालयच नाही तर रेल्वे, अर्थ, कॉर्पोरेट व्यवहार, कोळसा, वस्त्रोद्योग, माहिती व प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान, मत्स्यव्यवसाय, जलशक्ती, कृषी, पर्यावरण, ग्रामीण विकास, रसायन व खते, सहकार, कायदा तसेच अन्य काही मंत्रालयांचे कारभारी बदलण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच आता 12 वर्ष पूर्ण होत असतानाच 12 मंत्र्यांना डच्चू देऊन त्या जागी 12 जणांना रिप्लेस करण्याचा मोदींचा हा 12-12-12 चा प्लॅन यशस्वी होतो का हे येणाऱ्या काळातच स्पष्ट होईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज भाजप आणि एनडीएशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्री परिषद बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. दुपारी 3 वाजता भारत मंडपम येथे ही बैठक होणार असून, विविध राज्यांतील मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यात सहभागी होणार आहेत. बैठकीला संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह , भाजप अध्यक्ष नितीन नवीन , जे . पि . नड्डा , अश्विनी वैष्णव यांच्यासह भाजप आणि मित्रपक्षांचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री उपस्थित राहणार आहेत. बैठकीत सुमारे पाच राज्यांकडून विविध विषयांवर सादरीकरण करण्यात येणार असून, त्यानंतर सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीत रात्रीच्या भोजनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करणार असून, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार हेही बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.