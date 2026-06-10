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12-12-12... मोदींच्या डोक्यात चाललंय काय? पुढल्या काही आठवड्यात काहीतरी मोठं घडणार?

PM Modi Government Cabinet: पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारला 12 वर्ष पूर्ण होत असतानाच आता मोठे फेरबदल होण्याची शक्यता आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 10, 2026, 08:19 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 08:19 AM IST
12-12-12... मोदींच्या डोक्यात चाललंय काय? पुढल्या काही आठवड्यात काहीतरी मोठं घडणार?

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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