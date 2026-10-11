/निवडणूक आयोगाच्या बचावासाठी एकत्र आले भारतातील माजी 124 IAS, IFS अधिकारी; देशातील नागरिकांना एक खुले पत्र

निवडणूक आयोग : देशातील 124 माजी आयएएस, आयएफएस तसेच संलग्न सेवा अधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोग आणि त्याच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन (एसआयआर) प्रक्रियेचा बचाव करणारे एक खुले पत्र राष्ट्राला लिहिले आहे. निवडणूक किंवा मतचोरीचे आरोप ठोस पुराव्यांनी सिद्ध केले पाहिजेत असा युक्तिवाद माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केला आहे. निवडणूक आयोग आणि मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाचा (एसआयआर) जोरदार बचाव केला असून, ठोस पुराव्याशिवाय मतदानात हेराफेरीच्या आरोपांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
बूथ कॅप्चरिंग, मतपेट्यांमध्ये फेरफार आणि निवडणुकीतील हिंसाचाराच्या युगातून भारताने केलेल्या स्थित्यंतराचा हवाला देत, अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आजच्या निवडणूक प्रणालीमध्ये पोलिंग एजंट, ईव्हीएम सीलिंग, स्ट्रॉंग-रूम सुरक्षा आणि व्हीव्हीपॅट पडताळणी यांसारख्या तपासणी आणि सुरक्षेचे अनेक स्तर आहेत. 2025 च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीचे उदाहरण दिले, ज्यामध्ये फेरमतदानाची गरज भासली नाही आणि 1951 नंतरची सर्वाधिक मतदानाची नोंद झाली. "तुम्ही जिंकलात तेव्हा व्यवस्था निष्पक्ष असू शकते आणि हरलात तेव्हा त्यात हेराफेरी होऊ शकते." त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, याच निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाने अनेक राज्यांच्या निवडणुका गमावल्या आणि 2024 मध्ये आपले संसदीय बहुमतही गमावले असे अधिकाऱ्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्याचा जोरदार बचाव करताना, अधिकाऱ्यांनी आयोगाच्या बहुसदस्यीय रचनेवर आणि संस्थात्मक सुरक्षेवर भर दिला. ते म्हणाले, "प्रश्न विचारणे हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे. आरोप करणाऱ्या व्यक्तीवर ते सिद्ध करण्याची जबाबदारी आहे. एसआयआरच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मतदार यादी दुरुस्त करण्यासाठी ही प्रक्रिया आवश्यक होती. त्यांनी माहिती दिली की, बिहारमध्ये अंदाजे 22 लाख मृत मतदार आणि 7 लाख दुबार नोंदी आढळून आल्या असून, अंदाजे 21.5 लाख नवीन मतदारांचा समावेश करण्यात आला आहे. "दुरुस्त न केलेली मतदार यादी मतदारांचे संरक्षण करत नाही. उलट, ती घोटाळेबाजांना मदत करते."
अधिकाऱ्यांनी एसआयआर अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या सुरक्षा उपायांकडेही लक्ष वेधले, ज्यामध्ये नोटिसा, सुनावणी, अपील आणि राजकीय पक्षांच्या बूथ-स्तरीय प्रतिनिधींचा सहभाग यांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रक्रियेची तपासणी केली होती, स्वतंत्र सुरक्षा उपाय विहित केले होते. तसे करण्याचा निवडणूक आयोगाचा अधिकार कायम ठेवला होता असं त्यांनी स्पष्ट केले.
निवडणुकीच्या निकालांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्यांना कडक संदेश देत अधिकाऱ्यांनी विचारले, "ज्या व्यवस्थेला तुम्ही हेराफेरीची म्हणता, त्याच व्यवस्थेने जर तुम्हाला विजय मिळवून दिला असेल, तर स्वतःला विचारा की तुम्हाला व्यवस्थेवर शंका आहे की फक्त निकालावर." या पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये कंवल सिबल, आरव्हीएस मणी, अनिल त्रिगुणायत, दीपक वोहरा यांसारख्या नावांचा समावेश आहे.
"आम्ही आयुष्यभर भारतीय निवडणुका घेतल्या आहेत किंवा त्यांचा अभ्यास केला आहे. आम्ही मतदार याद्या तयार केल्या आहेत, मतदान पथकांना प्रशिक्षण दिले आहे, स्ट्रॉंग रूम सील केल्या आहेत आणि मतमोजणीवर देखरेख केली आहे. आम्ही कोणत्याही पक्षाचे नाही. आम्ही लिहित आहोत कारण आता कोणत्याही पुराव्याशिवाय आपल्या निवडणुकांच्या बाबतीत 'गैरप्रकार' हा शब्द वापरला जात आहे आणि त्याच्या पुनरावृत्तीमुळे आपल्या सर्वांना प्रिय असलेल्या लोकशाही विश्वासाला तडा जात आहे असं अधिकारी पत्रात म्हणाले. गैरप्रकार झालेली निवडणूक कशी असते हे आम्हाला माहीत आहे. आम्ही त्या काळात काम केले आहे, जे तुम्ही फक्त चित्रपटांमधूनच पाहता. मतदान केंद्रावर बंदुका, गुंड, चोरलेल्या मतपेट्या, मतदारांना हाकलून लावणे. या गोष्टी सामान्य होत्या. मतदान केंद्र ताब्यात घेणे इतके सामान्य झाले होते की, 1989 मध्ये संसदेने त्याला गुन्हा ठरवले. जेव्हा हिंसाचार बोलतो, तेव्हा लोकशाही शांत होते."
आज, एके काळी बूथ कॅप्चरिंगसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या बिहारने, आपल्या इतिहासात प्रथमच एकाही फेरमतदानाशिवाय 2025 च्या निवडणुका पार पाडल्या. 1951 नंतरची ही सर्वाधिक मतदानाची टक्केवारी होती. महिलांनी विक्रमी संख्येने मतदान केले असे पत्रात असे लिहिले आहे. शनिवारी दिल्लीतील जंतर मंतर येथे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी झुरळ जनता पक्षाने आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला. दिल्ली पोलिसांनी ते बेकायदेशीर ठरवून दिवसभर ते रोखण्यासाठी संघर्ष केला, अशा वेळी भारतीय माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी राष्ट्राला लिहिलेल्या या खुल्या पत्राला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
अधिकाऱ्यांनी पत्रद्वारे निवडणूक प्रक्रियेतील सुरक्षा उपाययोजना, मागील निवडणुकांचे निकाल आणि बिहार निवडणूक 2025 च्या आकडेवारीच्या आधारे निवडणूक आयोगाला आव्हान दिले असून एसआयआरच्या (SIR) गरजेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अधिकाऱ्यांनी सध्याच्या निवडणूक प्रणालीतील विविध सुरक्षा व्यवस्थांचा उल्लेख केला, ज्यामध्ये मतदान प्रतिनिधींची व्यवस्था, ईव्हीएम सील करणे, स्ट्रॉंग रूम सुरक्षा आणि व्हीव्हीपॅट पडताळणी यांचा समावेश आहे.
या पत्रावर माजी परराष्ट्र सचिव कंवल सिबल आणि आर. डी. कपूर, समिंद्र चॅटर्जी, गोपाल कृष्ण, विवेक भारद्वाज आणि नवनीत सेहगल यांसारख्या माजी आयएएस अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरी केली आहे. सध्या केंद्र सरकारचे नेतृत्व करणाऱ्या भाजपने त्याच निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत अनेक राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका गमावल्या आहेत. 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्येही त्यांना बहुमत मिळत नाही. निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्याचा बचाव करताना, या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की अनेक सदस्य असल्यामुळे संस्थात्मक सुरक्षा कशी मिळते. निवडणूक प्रक्रियेबद्दल उपस्थित केलेले आरोप आणि प्रश्न सिद्ध करण्यासाठी पुराव्यांचा अभाव असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.