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निवडणूक आयोगाच्या बचावासाठी एकत्र आले भारतातील माजी 124 IAS, IFS अधिकारी; देशातील नागरिकांना एक खुले पत्र

124 माजी आयएएस आणि आयएफएस अधिकारी  निवडणूक आयोगाच्या बचावासाठी एकत्र आले आहेत.  अधिकाऱ्यांनी एसआयआर प्रक्रियेला पाठिंबा देत देशातील नागरिकांना एक खुले पत्र लिहिले आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 11, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Oct 11, 2026, 04:43 PM IST
निवडणूक आयोगाच्या बचावासाठी एकत्र आले भारतातील माजी 124 IAS, IFS अधिकारी; देशातील नागरिकांना एक खुले पत्र

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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