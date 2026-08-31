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125 वर्षांचा विक्रम मोडला! सप्टेंबर महिन्यात हवामान अत्यंत धोकादायक? IMD चा धडकी भरवणारा अलर्ट

मुसळधार पाऊस आणि बदलत्या तापमानाबाबत अत्यंत धक्कादायक अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. 125 वर्षाच रेकॉर्ड मोडला आहे.  IMD भरवणारा अंदाज  वर्तवला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 31, 2026, 11:24 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 11:24 PM IST
125 वर्षांचा विक्रम मोडला! सप्टेंबर महिन्यात हवामान अत्यंत धोकादायक? IMD चा धडकी भरवणारा अलर्ट

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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