/125 वर्षांचा विक्रम मोडला! सप्टेंबर महिन्यात हवामान अत्यंत धोकादायक? IMD चा धडकी भरवणारा अलर्ट

भारतीय हवामान विभागाचा अंदाज: सध्या मान्सूनने चिंता वाढवली असतानाच आता तीव्र अल निनोबाबत धडकी भरवणारी अपडेट समोर आली आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या मते 2026 या वर्षातील ऑगस्ट महिन्याने 125 वर्षांचा विक्रम मोडला आहे. 1901 पासून म्हणजेच गेल्या 125 वर्षांतील हा सर्वाधिक उष्ण महिना ठरला आहे.
ऑगस्ट महिन्यातील सरासरी 28.01 अंश सेल्सिअस इतक्या तापमानाची नोंद झाली आहे. सप्टेंबर महिन्यातही देशभरात सामान्यपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळे तापमान सामान्यपेक्षा जास्त राहील. तीव्र दुष्काळ आणि भयानक उष्णता निर्माण होऊ शकतो. पॅसिफिक महासागरात तीव्र 'अल निनो' सक्रिय होत असल्याचे हे परिणाम आहेत.
हवामान विभागाचे महासंचालक मृत्युंजय महापात्रा यांनी हवामाना संदर्भात एक अहवाल जारी केला. ऑगस्ट महिन्याचा अहवाल अत्यंत भयावह आहे. ऑगस्ट 2026 चे सरासरी तापमान 28.01 अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले, तर सामान्य सरासरी 27.34 अंश सेल्सिअस असायला हवी होती. एवढेच नाही, तर रात्रीच्या किमान सरासरी तापमानानेही विक्रम मोडला. रात्रीच्या वेळेसही 24.36 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. अल निनो अधिक सक्रिय झाल्याने तीव्र उष्णता निर्माण झाली आहे. पॅसिफिक महासागरातील समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. येत्या काही महिन्यांत ही अल निनोची परिस्थिती आणखी तीव्र होणार आहे. याचा परिणाम मान्सूनवर देखील होत आहे.
भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) अंदाजानुसार, सप्टेंबर महिन्यात संपूर्ण देशातील एकूण मासिक पर्जन्यमान सामान्यपेक्षा खूपच कमी म्हणजेच दीर्घकालीन सरासरीच्या 91 टक्के पेक्षा कमी असणार आहे. साधारणपणे 30 ते 50 वर्षांतील सप्टेंबर महिन्याची दीर्घकालीन सरासरी (LPA) सुमारे 167.9 मिमी पाऊस असते, पण यावेळी ढग दाटून आले तरी पाऊस पडणार नाही.
ऑगस्ट महिन्यातही देशात केवळ 213.3 मिमी पाऊस झाला होता. 2001 सालापासूनचा सातवा सर्वात कमी पाऊस आहे. ऑगस्टमध्ये 4 कमी दाबाच्या प्रणाली तयार झाल्या. त्या 26 दिवस सक्रिय राहिल्या असल्या तरी, त्यांचा प्रभाव केवळ गंगा खोऱ्यातील मैदानी प्रदेशापुरताच मर्यादित राहिला, तर उर्वरित भारताला दुष्काळ आणि उष्णतेचा सामना करावा लागला.
हवामान शास्त्रज्ञांनी वाढत्या उष्णतेबाबत देखील एक गंभीर इशारा दिला आहे. सप्टेंबर महिन्यात केवळ पावसाची कमतरता भासणार नाही, तर दिवसाचे कमाल तापमानही सामान्यपेक्षा खूप जास्त असणार आहे. पॅसिफिक महासागराच्या उष्णतेचा थेट परिणाम भारतीय उपखंडावर होत आहे. याचा मोठा परिणाम भारतीय हवामानावर होत आहे. सप्टेंबर महिन्यात आर्द्रता, कडक ऊन आणि पावसाची तीव्र कमतरता जाणवार आहे. सप्टेंबर महिन्यात अत्यंत भयानक हवामानाचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे.