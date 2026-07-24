/भीषण दुर्घटना! महाकाय दगड थेट कारवर येऊन कोसळला, कारचा चेंदामेंदा; 13 जणांचा जागीच चिरडून मृत्यू

हिमाचल प्रदेशात निसर्गाचं रौद्ररुप दिसत आहे. यादरम्यान शुक्रवारी चंबा जिल्ह्याच्या पांगी-उदयपूर रस्ते मार्गावर एक भीषण दुर्घटना घडली आहे.लाहौल-स्पीती जिल्ह्यात दरड कोसळून एका टाटा सुमो कारवर एक मोठा दगड कोसळल्याने किमान 13 जणांचा मृत्यू झाला. कुल्लू ते पांगी असा प्रवास करत असताना या 'टाटा सुमो' गाडीवर मोठे खडक कोसळले आणि ती ढिगाऱ्याखाली गाडली गेली. घटनास्थळाच्या फोटोंमध्ये ढिगाऱ्याखाली दबलेली आणि पूर्णपणे चेंदामेंदा झालेली गाडी दिसत आहे. या गाडीच्या चालकाची ओळख 'बीर सिंग' अशी पटली आहे. या दुर्घटनेत दोन जण जखमी झाल्याचं सांगितलं जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, चालकासह एकूण 15 जण 'सुमो' वाहनातून कुल्लूकडून पांगीच्या दिशेने जात होते. वाटेत 'काडू नाला' (Kadu Nala) जवळ डोंगरावरून अचानक एक मोठा खडक खाली कोसळला आणि त्याने वाहनाला जोरदार धडक दिली, ज्यामुळे वाहनाचे मोठे नुकसान झाले.
मृत्यू झालेल्यांमध्ये वाहनचालक बीर सिंग यांचाही समावेश आहे. ही दुर्घटना लाहौल-स्पीती जिल्ह्याच्या हद्दीतील भागात घडली. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस, प्रशासकीय अधिकारी आणि बचाव पथके घटनास्थळी दाखल झाली. जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात हलवण्यात आलं आहे. सध्या मदत आणि बचावकार्य सुरू असून, मृतांची ओळख पटवण्याचे आणि अपघाताच्या कारणांचा सविस्तर तपास करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.
Heartbreaking news from Himachal Pradesh. Tata Sumo carrying passengers was completely crushed after being hit by a massive landslide Official confirmation is still awaited, but initial reports suggest up to 10 people may have lost their lives. Praying for everyone affected. pic.twitter.com/WITJI9UYLA— Nikhil saini (@iNikhilsaini) July 24, 2026
दरम्यान आधीच एका ठिकाणी भूस्खलन झालं असल्याने प्रशासनाने गुरुवारी उदयपूर-किलार रस्ता बंद केला होता, ज्यामुळे त्या गाडीतील प्रवाशांना 'टिंडी' येथेच थांबावे लागले होते. रस्ता पूर्ववत झाल्यानंतर शुक्रवारी ती गाडी पांगीच्या दिशेने निघाली. मात्र, डोंगराचा एक मोठा भाग अचानक कोसळल्याने दुर्घटना घडली. सध्या मदत आणि बचाव कार्य सुरू असून प्रशासन परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.