लग्नाच्या पहिल्या रात्री रुममध्ये मित्राला पाठवलं, Live Video ही पाहिला; कुठे घडलाय हा भयानक प्रकार?

छत्तीसगडच्या जशपूर जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे, जिथे एका अल्पवयीन मुलीला सोशल मीडिया मैत्रीद्वारे प्रेमसंबंधात अडकवण्यात आले, व्हर्च्युअल लग्न करण्यास भाग पाडण्यात आले आणि नंतर ब्लॅकमेलद्वारे लैंगिक शोषण करण्यात आले. मुख्य आरोपी कुंदन राज, जो बिहारमधील पाटणा येथील रहिवासी आहे, त्याने व्हिडिओ कॉलवर सिंदूर लावून "लग्न" घडवले आणि "लग्नाची रात्र" च्या नावाखाली अश्लील फोटो आणि व्हिडिओची मागणी केली. नंतर, त्याने अल्पवयीन मुलीला ब्लॅकमेल केले आणि त्याचा जोडीदार दिलीप चौहानने तिच्यावर बलात्कार केला. आरोपीचा किळसवाणी प्रकार एवढ्यावरच थांबला नाही तर त्याने हा सगळा प्रकार व्हिडिओ कॉलवरुन संपूर्ण घटना पाहिली. पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना अटक केली आहे.
मोबाइल फोनवर 'व्हर्च्युअल लग्न' ही घटना दुलदुला पोलिस स्टेशन परिसरातील आहे. 2021 मध्ये, 17 वर्षीय पीडितेला एका अनोळखी नंबरवरून कॉल आला. कॉल करणाऱ्याने स्वतःची ओळख पटना, बिहार येथील कुंदन राज अशी करून मुलीचा प्रोफाइल फोटो (डीपी) पाहिल्यानंतर तिला आवडल्याचा दावा केला. मुलीने नकार दिल्यानंतरही तो कॉल करत राहिला. एके दिवशी कुंदनने त्याच्या मनगटाचा एक फोटो पाठवला ज्यामध्ये त्याने आपली नस कापली होती. ज्यामुळे पीडितेला धक्का बसला आणि ती त्याच्या फसवणुकीला बळी पडली. हळूहळू, व्हिडिओ कॉलवर त्यांच्या संभाषणात वाढ झाली. कुंदनने व्हिडिओ कॉलवर सिंदूर लावून "लग्न" विधी पूर्ण केला. त्यानंतर, "लग्नाची रात्र" या बहाण्याने त्याने पीडितेला अश्लील फोटो आणि व्हिडिओ पाठवण्यास भाग पाडले. कुंदनने ते व्हायरल करण्याची धमकी देऊन तिला ब्लॅकमेल करण्यास सुरुवात केली.
कुंदनच्या मित्राने तिच्यावर केलेल्या बलात्कारामुळे पीडित मुलगी घाबरली होती. त्यानंतर तिने त्याच्या सगळ्या गोष्टी मानण्यास सुरुवात तेली. कुंदनने तिला सांगितले की तो खूप दूर राहतो आणि लग्नाची रात्र साजरी करण्यासाठी एका मित्राला पाठवत आहे. जर तिने ते मान्य केले नाही तर तो व्हिडिओ कुटुंब आणि मित्रांना पाठवण्याची धमकी त्याने दिली. ऑक्टोबर 2021 मध्ये, कुंदनचा साथीदार दिलीप चौहान, ज्याने दीपक यादव हे टोपणनाव वापरून पीडितेशी संपर्क साधला आणि तिच्यावर बलात्कार केला. कुंदन व्हिडिओ कॉलवर संपर्कात राहिला आणि संपूर्ण घटना पाहत राहिला. त्याने ती घटना रेकॉर्ड केली. नंतर, पीडितेने नकार दिल्यावर, कुंदनने तिच्या मोठ्या बहिणीला अश्लील व्हिडिओ पाठवला. लाज आणि भीतीमुळे, पीडिता काही काळ गप्प राहिली, परंतु अखेर हिंमत एकवटून ती तिच्या बहिणीसह दुलदुला पोलिस ठाण्यात गेली आणि तक्रार दाखल केली.
प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, पोलिसांनी त्वरित कारवाई केली. दुलदुला पोलिस ठाण्यात भारतीय दंड संहितेच्या कलम २९४, ५०६, ३५४(अ)(क), ३७६(२)(एन), ५०९(ब), पोक्सो कायद्याच्या कलम ४, ६ आणि १२ आणि आयटी कायद्याच्या कलम ६७(ब) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी २०२२ मध्ये मुख्य आरोपी कुंदन राज याला अटक केली. त्याच्या मोबाईल फोनवरून पुरावे जप्त करण्यात आले. चौकशीदरम्यान कुंदनने दिलीपने त्याच्या सांगण्यावरून बलात्कार केल्याची कबुली दिली.
साथीदार दिलीप चौहान फरार, अखेर १२ नोव्हेंबर रोजी अटक
घटनेनंतर दिलीप फरार झाला होता. तो ठिकाणे बदलून पोलिसांना टाळत होता. सायबर टीम आणि माहिती देणाऱ्यांच्या मदतीने तो गोव्यात होता, परंतु तो तिथूनही पळून गेला. अखेर १२ नोव्हेंबर रोजी कुंकुरी परिसरात त्याला अटक करण्यात आली. पीडितेने कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर त्याची ओळख पटवली आणि दिलीपने गुन्ह्याची कबुली दिली. मुख्य आरोपी कुंदन राज (रहिवासी पाटणा, बिहार) आधीच तुरुंगात आहे, तर दिलीप चौहान (२९ वर्ष) यालाही ताब्यात घेण्यात आले आहे. पोलिस तपास सुरू ठेवत आहेत आणि पुढील कारवाई केली जात आहे.