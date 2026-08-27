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भारताच्या बँकिग क्षेत्रात खळबळ! 13,000 जणांची नोकरी गेली; 4 बड्या प्रायव्हेट बँकांमध्ये मोठी कर्मचारी कपात

भारतातील 4 बड्या प्रायव्हेट बँकांमध्ये मोठी कर्मचारी कपात झाली. 13,000 कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर गदा आली आहे. या बँकांनी एकीकडे नवीन शाखा सुरु केल्या आहेत. तर, दुसरीकडे कर्मचारी कपात केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 27, 2026, 09:03 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 09:03 PM IST
भारताच्या बँकिग क्षेत्रात खळबळ! 13,000 जणांची नोकरी गेली; 4 बड्या प्रायव्हेट बँकांमध्ये मोठी कर्मचारी कपात

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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