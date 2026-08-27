/भारताच्या बँकिग क्षेत्रात खळबळ! 13,000 जणांची नोकरी गेली; 4 बड्या प्रायव्हेट बँकांमध्ये मोठी कर्मचारी कपात

बँक कर्मचारी कपात : भारताच्या बँकिग क्षेत्रात खळबळ माजवणारी बातमी समोर आली आहे. बँकिंग सेक्टरमध्ये काम करणाऱ्या 13,000 कर्मचाऱ्यांची नोकरी गेली आहे. 4 बड्या प्रायव्हेट बँकांमध्ये मोठी कर्मचारी कपात झाली. नोकरी गमावणारे 13,000 कर्मचारी याच 4 बँकांमध्ये कार्यरत होते. कर्मचारी कपातीमागे धक्कायक कारण समोर आले आहे.
देशातील चार प्रमुख खाजगी बँकांनी कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत मोठी कपात केली आहे. या बँकांनी 13,000 कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढले आहे.
आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक, ॲक्सिस बँक आणि कोटक महिंद्रा बँक या चार खासगी बँकांमध्ये ही कर्मचारी कपात झाली आहे. मिळून आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये या बँकांनी मोठी कर्मचारी कपात केली आहे. मिळालेल्या आकडेवारीनुसार या बँकांनी 13,000 कर्मचाऱ्यांमना नोकरीवरुन काढले आहे.
सर्वात मोठी कपात आयसीआयसीआय बँकेत झाल्याचे आकडेवरुन दिसून येत आहे. 31 मार्च 2026 पर्यंत, आयसीआयसीआय बँकेत 1,29,177 कर्मचारी कार्यरत होते. आता हा आकडा 1,24,029 पर्यंत खाली आली आहे.आयसीआयसीआय बँकेत 5,148 कर्मचाऱ्यांची घट झाली आहे. कायम कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त इतर कर्मचाऱ्यांसह, बँकेच्या एकूण कर्मचाऱ्यांची संख्या 6,633 ने कमी झाली आहे.
एचडीएफसी बँकेत 3,343 कर्मचाऱ्यांची कपात झाली आहे. एचडीएफसी बँकेत 2,11,178 कर्मचारी कार्यरत आहेत. ॲक्सिस बँकेची कर्मचारी संख्या जवळपास 3,100 ने कमी होऊन 101,300 इतकी झाली आहे. कोटक महिंद्रा बँकेने 1,269 कर्मचाऱ्यांची कपात केली आहे. कोटक महिंद्रा बँकेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांचा आकडा 74,054 वर आला आहे.
कर्माचारी कपात झालेल्या आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक, ॲक्सिस बँक आणि कोटक महिंद्रा बँक या बँकां आपल्या नव्या शाखा सुरु करत आहेत. तर, दुसरीकडे कर्मचारी करत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. आयसीआयसीआय बँकेने आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये 528 नवीन शाखा सुरु केल्या. या बँकेच्या आता जवळपास 7,511 शाखा झाल्या आहेत. एचडीएफसी बँकेने 234 शाखा सुरु केल्या. या बँकेच्या आता एकूण 9,689 शाखा आहेत. ॲक्सिस बँकेनेही आपल्या शाखांचे जाळे विस्तारत नव्या 400 शाखा सुरु केल्या आहेत.
बँकांच्या दैनंदिन व्यवहार मोबाईल बँकिंग, इंटरनेट बँकिंग, यूपीआय, एटीएम आणि सेल्फ-सर्व्हिस चॅनेल यासारख्या डिजीटल प्रणालींचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत आहे. खाते उघडणे, कागदपत्रांची पडताळणी, कर्ज प्रक्रिया, पेमेंट करणे आणि ग्राहकांशी संबंधित इतर अनेक कामे आता डिजिटल पद्धतीने किंवा केंद्रीकृत कार्यप्रणालीद्वारे केली जात आहेत. शाखा अधिकाधिक प्रमाणात ग्राहक मिळवण्याचे आणि आर्थिक उत्पादने विकण्याचे ठिकाण बनत आहेत. डिजीटल सिस्टीमुळे ग्राहक हाताळण्यासाठी जादा मनुष्यबळाची गरज पडत नाही. यामुळे बँका नव्या शाखा उघडण्यावर भर देत आहेत. तर, मोठ्या प्रमाणात डिजीटल सिस्टीमचा वापर होत असल्याने कर्मचारी कपात केली जात असल्याचे सांगितले जात आहे.
असे असले तरी बँकांना अजूनही रिलेशनशिप मॅनेजर, विक्री कर्मचारी, संपत्ती सल्लागार आणि ग्राहकांशी व्यवहार करू शकणाऱ्या तज्ञांची गरज असते.