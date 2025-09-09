भारतातील सर्वात मोठ्या IT कंपनीच्या एका घोषणेमुळे शेअर मार्केटमध्ये खळबळ! 13560000000 रुपयांचा बायबॅक

Infosys Share Price Stock Market News : अमेरिकेने भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावला आहे. ट्रम्प टॅरिफचा भारताला जबर फटका असला आहे. याचा मोठा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. अशातच आता भारतातील सर्वात मोठ्या IT कंपनीच्या एका घोषणेमुळे शेअर मार्केटमध्ये खळबळ उडाली आहे. आयटी क्षेत्रातील कंपनी इन्फोसिस लवकरच बायबॅक म्हणजेच शेअर्स बायबॅक करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. 13560000000 रुपयांचा हा बायबॅक आहे.
मंगळवारी इन्फोसिस आणि इतर आयटी कंपन्यांचे शेअर्स तेजीत राहिले. कारण कंपनीने 11 सप्टेंबर रोजी त्यांचे शेअर्स परत खरेदी करण्याचा विचार करण्याची घोषणा केली आहे. या बातमीनंतर, इन्फोसिसच्या शेअर्सच्या किमतीत सुमारे 4 टक्क्यांनी वाढ झाली. निफ्टी आयटी इंडेक्समध्ये तो सर्वात मोठा वाढणारा ठरला. भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या आयटी कंपनीने शेअर बायबॅकची घोषणा केल्यानंतरच त्यांच्या शेअर्समध्ये ही वाढ दिसून आली.
2022 नंतर इन्फोसिसचा हा पहिलाच बायबॅक असेल. इन्फोसिसने शेवटचा बायबॅक 2022 मध्ये केला होता, जेव्हा त्यांनी खुल्या बाजारातून शेअर्स खरेदी करण्यासाठी 9300 कोटी रुपये खर्च केले होते. खरं तर, इन्फोसिसचे मागील तीनही बायबॅक निविदा ऑफरद्वारे नव्हे तर खुल्या बाजारातून झाले आहेत. खुल्या बाजारात खरेदी-विक्रीमध्ये, कंपनी प्रचलित बाजारभावाने स्वतःचे शेअर्स परत खरेदी करते. हे निविदा ऑफरपेक्षा वेगळे आहे, जिथे शेअर्स निश्चित प्रीमियमवर परत खरेदी केले जातात.
गेल्या दोन आठवड्यांपासून भारतीय आयटी शेअर्स विक्रीच्या दबावाखाली आहेत. गेल्या नऊ ट्रेडिंग सत्रांमध्ये निफ्टी आयटी निर्देशांक फक्त एकदाच हिरव्या रंगात होता. या काळात, निर्देशांक जवळजवळ 2000 अंकांनी घसरला आहे. भारतीय आयटी सेवांवर संभाव्य शुल्क आकारण्याबाबत ट्रम्प प्रशासनाकडून अधिकृत अहवाल आले असले तरी, त्यावर कोणतेही अधिकृत विधान झालेले नाही.
यापूर्वी, जागतिक आयटी सेवा कंपनी असलेल्या एंडावाने म्हटले होते की एआय पाइपलाइन वाढत असताना, ऑर्डर मिळण्याचा दर मंदावला आहे आणि क्लायंट एआयवर मोठा खर्च रोखून ठेवत आहेत. या विधानानंतर, कंपनीचा शेअर 30 टक्क्यांनी घसरले. IT क्षेत्रात नकारात्मक वातावरण असताना इन्फोसिसच्या बायबॅकच्या बातमीने आयटी क्षेत्रात संजीवनी निर्माण केली. मंगळवारी इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो आणि इतर आयटी शेअर्समध्ये वाढ दिसून आली आणि निफ्टी आयटी निर्देशांक 2 टक्के पेक्षा जास्त वाढला. या क्षेत्रातील विप्रोचे शेअर्स दुसऱ्या क्रमांकावर सर्वात जास्त तेजीत होते, त्यानंतर टेक महिंद्रा, एलटीआय माइंडट्री, एचसीएल टेक्नॉलॉजीज आणि कोफोर्ज यांचा क्रमांक लागतो. पर्सिस्टंट सिस्टम्स, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस), एमफॅसिस आणि ओरॅकल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सॉफ्टवेअरचे शेअर्सही हिरव्या रंगात व्यवहार करताना दिसले.
FAQ
1. इन्फोसिसच्या शेअर बायबॅकबाबत काय घोषणा झाली आहे?
इन्फोसिसने 11 सप्टेंबर 2025 रोजी बोर्डाची बैठक घेऊन स्वतःच्या पूर्णपणे भरलेल्या इक्विटी शेअर्सच्या बायबॅकचा प्रस्ताव विचारात घेण्याची घोषणा केली आहे. हा बायबॅक अंदाजे 13,560 कोटी रुपये (1,356,000,000 रुपये) किमतीचा आहे.
2. शेअर बायबॅक म्हणजे काय आणि त्याचा उद्देश काय आहे?
शेअर बायबॅक म्हणजे कंपनी स्वतःचे शेअर्स खुल्या बाजारातून किंवा निविदा ऑफरद्वारे परत खरेदी करते. यामुळे बाजारातील शेअर्सची संख्या कमी होते, ज्यामुळे प्रति शेअर कमाई (EPS) वाढते आणि गुंतवणूकदारांना परतावा मिळतो. तसेच, यामुळे कंपनीला आपले शेअर्स कमी किमतीत असल्याचे संकेत मिळतात.
3. इन्फोसिसचा हा बायबॅक कधी आणि कसा होणार आहे?
इन्फोसिसचा बोर्ड 11 सप्टेंबर 2025 रोजी बायबॅक प्रस्तावावर चर्चा करेल. यापूर्वीचे इन्फोसिसचे बायबॅक (2017, 2019, 2021, 2022) खुल्या बाजारातून झाले होते, जिथे शेअर्स प्रचलित बाजारभावाने खरेदी केले जातात. हा बायबॅकही खुल्या बाजारातून होण्याची शक्यता आहे.