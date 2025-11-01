13,700 फूट उंच.. भारताने उभारले जगातील सर्वात उंच न्यिमा एअरबेस; चीन आणि पाकिस्तानची झोप उडाली

India Has Built The World Highest Airbase: भारताने हवाई क्षेत्रात लक्षेवधी भरारी घेतली आहे. पूर्व लडाखमधील चांगथांग न्योमा (मुध) एअरबेस, 13,700 फूट उंचीवर असलेला जगातील सर्वात उंच एअरबेस, आता पूर्णपणे कार्यरत झाला आहे, जो भारताच्या हिमालयीन सीमेला बळकटी देणार आहे. भारताच्या या कामगिरीमुळे चीन आणि पाकिस्तानची झोप उडाली झोप उडाली आहे.
पूर्व लडाखच्या चांगथांग प्रदेशात सिंधू नदीच्या खोऱ्याजवळ स्थित, न्यिमा अॅडव्हान्स्ड लँडिंग ग्राउंड (ALG) 13,700 फूट उंचीवर आहे. सर्व लढाऊ विमानांसाठी हे जगातील सर्वात उंच हवाई तळ ठरले आहे. लेह शहराच्या आग्नेयेस सुमारे 160 किलोमीटर अंतरावर, पँगोंग त्सो तलावाच्या दक्षिणेस आणि काराकोरम पर्वतरांगाच्या पूर्वेस, चीनसोबतच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ (LAC) नकाशावर ते पाहिले जाऊ शकते. ते भारताच्या उंचावरील हवाई ऑपरेशन्सला बळकटी देते, ज्यामुळे सीमा तणावादरम्यान जलद उड्डाणे शक्य होतात.
अहवालांनुसार, हे विमानतळ पहिल्यांदा 1962 मध्ये बांधण्यात आले होते. 2009 मध्ये भारतीय हवाई दलाने वाहतूक विमानांच्या ऑपरेशन्ससाठी ते पुन्हा सक्रिय होईपर्यंत ते वापरात नव्हते. त्याच वर्षी सप्टेंबरमध्ये, चंदीगडहून उड्डाण करणाऱ्या क्रमांक 48 स्क्वॉड्रनच्या एएन-32 टॅक्टिकल ट्रान्सपोर्टरने चाचणी लँडिंग केले. न्योमाच्या वापरामुळे या कठीण प्रदेशात सैन्याच्या लॉजिस्टिक सपोर्टमध्ये वाढ झाली आहे. हेलिकॉप्टर व्यतिरिक्त, एएन-32 आणि सी-130 सुपर हरक्यूलिस नियमितपणे न्योमा येथून सैन्याची वाहतूक करण्यासाठी आणि पुरवठा आणि उपकरणे आणण्यासाठी उड्डाण करतात. नेव्हिगेशन आणि सपोर्ट सुविधा अजूनही प्राथमिक आहेत.
2020 मध्ये चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीसोबत झालेल्या गलवान व्हॅली संघर्षानंतर, ज्यामुळे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर संघर्ष निर्माण झाला, केंद्र सरकारने हवाई पट्टीचे पूर्ण एअरबेसमध्ये रूपांतर करण्याचा निर्णय घेतला. हा प्रकल्प 2021 मध्ये बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशन (BRO) च्या प्रोजेक्ट हिमांकने सुमारे 220 कोटी खर्चून सुरू केला होता.
या प्रकल्पात ३ किलोमीटर लांबीचा पक्का धावपट्टी, हवाई वाहतूक नियंत्रण संकुल, सुरक्षा हँगर्स आणि ब्लास्ट पेन आणि इतर प्रशासकीय आणि सहाय्यक पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे. यामुळे अमेरिकन सी-17 आणि रशियन आयएल-76 सारख्या धोरणात्मक विमानवाहू विमानांना नियमित ऑपरेशन्स देखील करता येतील, ज्यामुळे सैन्याची जलद तैनाती तसेच टँक, रॉकेट, हवाई संरक्षण प्रणाली आणि तोफखाना यासारख्या जड उपकरणांना परवानगी मिळेल. संरक्षण तज्ञांच्या मते, कोणत्याही ऑपरेशनला सुरुवात करण्यासाठी ते वेग आणि आश्चर्याचा घटक देखील प्रदान करते.
वाहतूक विमाने आणि हेलिकॉप्टर व्यतिरिक्त, विविध लढाऊ स्क्वॉड्रनच्या तुकड्या देखील न्योमा येथे रोटेशनवर तैनात असण्याची अपेक्षा आहे. संघर्षानंतर लडाखमध्ये तैनात केलेले मानवरहित हवाई वाहने आणि अपाचे सारखे हल्ला करणारे हेलिकॉप्टर देखील या तळावरून नियमितपणे उड्डाण करू शकतात. न्योमा येथे हवाई मालमत्तेची कायमस्वरूपी तैनाती, चीनविरुद्ध प्रतिबंधक म्हणून काम करण्याव्यतिरिक्त, वास्तविक नियंत्रण रेषेवर (LAC) देखरेख आणि गुप्तचर माहिती गोळा करण्याच्या कार्यांना देखील चालना देईल. सध्या, सुमारे 10,000 फूट उंचीवर असलेले लेह आणि थोइस हे लडाखमध्ये लढाऊ कारवायांसाठी सक्षम असलेले एकमेव हवाई क्षेत्र आहेत. न्योमा आणि फुक्चे संवेदनशील डेमचोक सेक्टर आणि डेपसांग मैदानांना लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान करतात, जे वारंवार चिनी कारवाया पाहत असतात आणि प्रादेशिक दावे आणि लष्करी तैनातीवरून भारत आणि चीनमधील संघर्षाचे ठिकाण आहेत.