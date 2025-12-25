14 कोटींची कॅश, 37 एकर जमीन, अलिशाल बंगला आणि... मंत्र्याच्या PA कडे इतकी संपत्ती सापडली की अधिकारी शॉक झाले

Lokayukta raids Karnataka minister Zameer Ahmed secretary house Raid : कर्नाटकातील सिद्धरामय्या सरकारमधील मंत्री जमीर अहमद यांचे वैयक्तिक सचिव सरफराज खान यांच्या घरावर आणि कार्यालयावर लोकायुक्तांनी एकाच वेळी छापे टाकले आहेत. वृत्तानुसार, लोकायुक्त पथकाने या छाप्यात 14 कोटी रुपये जप्त केले आहेत. बेंगळुरूमधील लोकायुक्त पोलिस ठाण्यात बेहिशेबी मालमत्तेच्या गुन्ह्यानंतर ही छापेमारी करण्यात आली. हे उल्लेखनीय आहे की जमीर अहमद हे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे जवळचे सहकारी मानले जातात.
या प्रकरणाची माहिती असलेल्या लोकायुक्त अधिकाऱ्याने सांगितले की, "बेंगळुरू येथील सहकार संचालनालयातून गृहनिर्माण विभागात प्रतिनियुक्तीवर असलेले सरदार सरफराज खान यांच्याशी संबंधित परिसराची आज झडती घेतली जात आहे." वृत्तानुसार, सरफराजच्या घरावर आणि इतर ठिकाणी टाकलेल्या छाप्यांमध्ये जंगम आणि स्थावर मालमत्तेची माहिती उघड झाली आहे. या स्थावर मालमत्तेत चार आलिशान निवासी घरे आणि ३७ एकर शेती जमिनीची कागदपत्रे समाविष्ट आहेत, ज्याची किंमत अंदाजे 8.44 कोटी आहे. शोध पथकाला मोठ्या प्रमाणात जंगम मालमत्ता देखील सापडली, ज्यामध्ये 3 कोटी किमतीचे सोन्याचे दागिने आणि दागिने समाविष्ट आहेत. रोख रक्कम आणि महागड्या वाहने देखील जप्त करण्यात आली. बँक खात्यांमध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवींचे पुरावे देखील सापडले.
बेहिशेबी मालमत्तेबाबत दाखल झालेल्या एका गुन्ह्यानंतर ही चौकशी सुरू करण्यात आली. सरफराजच्या इतर अनेक ठिकाणीही छापे टाकण्यात आले. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की छाप्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत, ज्यांची सध्या तपासणी सुरू आहे. सध्या सरफराज कर्नाटक सरकारमध्ये मंत्री जमीर अहमद यांचे वैयक्तिक सचिव म्हणून काम करतात, परंतु त्यापूर्वी ते ब्रुहत बेंगळुरू महानगर पालिके (BBMP) मध्ये संयुक्त आयुक्त होते.