22, 24 कॅरेट सोनं 1 लाखपार, खरेदीदारकांसाठी समोर आला आणखी एक पर्याय, शुद्धता अन् किंमतही..

14 Karat Gold: भारतात सोनं खरेदी म्हणजे फक्त गुंतवणुक नव्हे तर एक परंपरा आणि धार्मिक मान्यता म्हणून खरेदी केले जाते. पण सध्या सोन्याच्या दरात सातत्याने वाढ होताना दिसत आहे. सोनं तब्बल एक लाखांवर पोहोचलं आहे. अशावेळी सोन्यात इतके पैसे गुंतवणे सर्वसामान्यांना शक्य होत नाही. अशातच आता ग्राहकांकडे नवा पर्याय समोर आला आहे. तसंच, हल्ली सोन्याच्या दागिन्यांचा ट्रेंडदेखील बदलत चालला आहे. हल्ली महिला नाजूक आणि ट्रेंडिग ज्वेलरीचा ट्रेंड सध्या सुरू आहे. अशावेळी ग्राहकांच्या पसंतीस 14 कॅरेट सोनं उतरत आहे.
24 कॅरेट सोनं हे सर्वाधिक शुद्ध असते. मात्र हे सोनं फारच लवचिक असते. या सोन्यात दागिने बनवणे शक्य नसते. त्यामुळं 22 कॅरेट सोन्याचे दागिने बनवले जातात. मात्र 22 कॅरेट सोन्याचा दर गगनाला भिडला आहे. अशावेळी अनेक ग्राहक 14 कॅरेट सोन्याच्या पर्यायाकडे वळले आहेत. तसंच, सरकारकडून 9 कॅरेटच्या दागिन्यांनाही हॉलमार्कचा दर्जा मिळाला आहे. त्यामुळं 14 कॅरेट सोनंही शुद्धतेचे प्रमाण मिळाले आहे.
14 कॅरेट सोन्यापासून खासकरुन अंगठी बनवली जाते. कारण 14 कॅरेट सोन थोडं कठोर असतो त्यामुळं नाजूक डिझाइन करणे त्यावर खूप सोप्प पडतं. अंगठीवरील नाजूक डिझाइन आणि किंमती खडे बसवणे अधिक सोप्पे जाते. 14 कॅरेट सोन्यात ब्रेसलेटदेखील बनवले जातात. यात तांबे आणि जस्त मिसळले जातात.
14 कॅरेट सोन्यात 58.3 टक्के टक्के शुद्ध सोनं असते आणि इतर 41.7 टक्के तांबे, चांदी, निकलसारखे धातू मिसळले जातात. तसंच, 24 कॅरेटच्या तुलनेत 14 कॅरेट सोन्याची किंमत खूप कमी असते.
9 कॅरेट सोनं 37.5% शुद्ध सोने आणि 62.5% इतर धातूंच्या मिश्रधातूपासून बनलेले असते, जे सोना अधिक टिकाऊ आणि परवडणारे बनवते. हे दररोजच्या वापरासाठी योग्य आहे आणि भारतीय बाजारात हॉलमार्किंगला मान्यता दिल्यानंतर त्याची लोकप्रियता वाढत आहे.