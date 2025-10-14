दिवाळीआधीच ग्राहकांना झटका, सोन्याने गाठला आजवरचा सर्वाधिक उच्चांकी दर, वाचा प्रतितोळ्याचा भाव

Gold Rate Today: दिवाळी आणि धनत्रयोदशीच्या आधीच सोन्याच्या दराने पुन्हा एकदा उसळी घेतली आहे. इतकंच नव्हे तर चांदीनेदेखील सर्व विक्रम मोडित काढले आहेत. मंगळवारी म्हणजेच 14 ऑक्टोबर रोजी देशात सोनं-चांदीने नवीन उच्चांक गाठला आहे. तर आर्थिक राजधानी मुंबईत देखील सोनं-चांदीचे भाव गगनाला भिडले आहेत.
दिवाळी अगदी काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. दिवाळीत भारतात सोन्याची मोठ्या प्रमाणात उलाढाल होते. गेल्या काही दिवसांपासून वैश्विक स्तरावर घडणाऱ्या घडामोडी यांनीही सोन्याच्या दरांवर परिणाम होताना दिसत आहे. आज तर सोन्याच्या दराने सर्व विक्रम मोडित काढले आहेत.
आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 3,280 रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यामुळं सोनं 1,28,680 रुपयांवर पोहोचलं आहे. 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 3000 रुपयांची वाढ झाली असून प्रतितोळा सोनं 1,17,950 रुपयांवर पोहोचलं आहे. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 2,460 रुपयांची वाढ झाली असून प्रतितोळा सोनं 96,510 रुपयांवर पोहोचलं आहे.
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,17, 950 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,28,680 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 96,510 रुपये
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 11,795 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 12,868 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 9,651 रुपये
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 94,360 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,02,944 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 77, 208 रुपये
उत्तर: सोन्याची खरेदी करताना हॉलमार्क प्रमाणित सोनं घ्या, ज्वेलर्सकडून बिल मागा आणि बाजारातील दरांची तुलना करा. दिवाळीच्या हंगामात दरांमध्ये चढ-उतार होऊ शकतात, त्यामुळे विश्वसनीय विक्रेत्याकडून खरेदी करा.