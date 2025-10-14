English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
दिवाळीआधीच ग्राहकांना झटका, सोन्याने गाठला आजवरचा सर्वाधिक उच्चांकी दर, वाचा प्रतितोळ्याचा भाव

Gold Rate Today: आज सोन्याच्या दराने सर्व विक्रम मोडित काढले आहेत. आज काय आहेत सोन्याचे भाव जाणून घेऊयात.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 14, 2025, 12:05 PM IST
Gold Rate Today: दिवाळी आणि धनत्रयोदशीच्या आधीच सोन्याच्या दराने पुन्हा एकदा उसळी घेतली आहे. इतकंच नव्हे तर चांदीनेदेखील सर्व विक्रम मोडित काढले आहेत. मंगळवारी म्हणजेच 14 ऑक्टोबर रोजी देशात सोनं-चांदीने नवीन उच्चांक गाठला आहे. तर आर्थिक राजधानी मुंबईत देखील सोनं-चांदीचे भाव गगनाला भिडले आहेत.

दिवाळी अगदी काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. दिवाळीत भारतात सोन्याची मोठ्या प्रमाणात उलाढाल होते. गेल्या काही दिवसांपासून वैश्विक स्तरावर घडणाऱ्या घडामोडी यांनीही सोन्याच्या दरांवर परिणाम होताना दिसत आहे. आज तर सोन्याच्या दराने सर्व विक्रम मोडित काढले आहेत.

आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 3,280 रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यामुळं सोनं 1,28,680 रुपयांवर पोहोचलं आहे. 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 3000 रुपयांची वाढ झाली असून प्रतितोळा सोनं 1,17,950 रुपयांवर पोहोचलं आहे. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 2,460 रुपयांची वाढ झाली असून प्रतितोळा सोनं 96,510 रुपयांवर पोहोचलं आहे.

आजचा सोन्याचा भाव काय?

- 10 ग्रॅम सोनं किंमत

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,17, 950 रुपये

10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,28,680 रुपये

10 ग्रॅम 18 कॅरेट 96,510 रुपये

- 1 ग्रॅम सोनं किंमत

1 ग्रॅम 22 कॅरेट 11,795 रुपये

1 ग्रॅम 24 कॅरेट 12,868 रुपये

1 ग्रॅम 18 कॅरेट 9,651 रुपये

- 8 ग्रॅम सोनं किंमत

8 ग्रॅम 22 कॅरेट 94,360 रुपये

8 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,02,944 रुपये

8 ग्रॅम 18 कॅरेट 77, 208 रुपये

- मुंबई - पुण्यात कसे असतील सोन्याचे दर? (Today Gold Rate in Mumbai Pune)

FAQ

प्रश्न १: आज (१४ ऑक्टोबर २०२५) सोन्याच्या दरात किती वाढ झाली आहे?

उत्तर: आज २४ कॅरेट सोन्याच्या दरात ३,२८० रुपयांची वाढ झाली असून, प्रतितोळा किंमत १,२८,६८० रुपये झाली आहे. २२ कॅरेट सोन्यात ३,००० रुपयांची वाढ होऊन किंमत १,१७,९५० रुपये झाली आहे. १८ कॅरेट सोन्यात २,४६० रुपयांची वाढ होऊन किंमत ९६,५१० रुपये झाली आहे. चांदीनेही सर्व विक्रम मोडले आहेत.प्रश्न

२: दिवाळी आणि धनत्रयोदशीच्या आधी सोन्याच्या दरात का वाढ झाली आहे?

उत्तर: दिवाळी अगदी काही दिवसांवर येऊन ठेपली असल्याने भारतात सोन्याची मोठ्या प्रमाणात उलाढाल होते. वैश्विक स्तरावरील घडामोडींमुळेही सोन्याच्या दरांवर परिणाम झाला असून, आज सोनं-चांदीने नवीन उच्चांक गाठला आहे. मुंबईसारख्या आर्थिक राजधानीतही भाव गगनाला भिडले आहेत.

३. खरेदी-विक्रीसाठी काय काळजी घ्यावी?

उत्तर: सोन्याची खरेदी करताना हॉलमार्क प्रमाणित सोनं घ्या, ज्वेलर्सकडून बिल मागा आणि बाजारातील दरांची तुलना करा. दिवाळीच्या हंगामात दरांमध्ये चढ-उतार होऊ शकतात, त्यामुळे विश्वसनीय विक्रेत्याकडून खरेदी करा.

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

