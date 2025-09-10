English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
IT क्षेत्रात मोठा भूकंप! 1,40,000 IT कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या जाणार; भारताचे 2495179366260000 रुपयांचे नुकसान

अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणाचा सर्वाधिक फटका भारताच्या IT क्षेत्राला बसला आहे. . 2025 च्या वर्षा अखेरीस 1,40,000 IT कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या जाणार आहेत. तर, IT क्षेत्राचे 2495179366260000 रुपयांचे नुकसान होऊ शकते अशी भिती व्यक्त केली जात आहे.   

वनिता कांबळे | Updated: Sep 10, 2025, 11:00 PM IST
IT sector in treat US may impose tariffs on software exports : अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणामुळे जगभरातील अर्थव्यवस्थेत खळबळ उडाली आहे. याचा सर्वाधिक फटका IT क्षेत्राला बसला आहे. टॅरिफ धोरणामुळे IT क्षेत्रात मोठा भूकंप येणार आहे. 2025 च्या वर्षा अखेरीस 1,40,000 IT कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या जाणार आहेत. तर, IT क्षेत्राला 2495179366260000 रुपयांचा फटका बसणार आहे. 

मायक्रोसॉफ्ट, मेटा आणि सेल्सफोर्स सारख्या मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांनी हजारो कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले आहे. लेऑफ ट्रॅकिंग प्लॅटफॉर्म Trueup.io नुसार, 2025 मध्ये जगभरात २०५,००० नोकऱ्या जाण्याची शक्यता आहे. नोकरी गमावणाऱ्यांमध्ये 1,40,000 आयटी कर्मचारी असतील. आउटसोर्स केलेल्या आयटी सेवांवर शुल्क लादण्याबाबत अमेरिकेत जोरदार चर्चा सुरू आहे. एका खाजगी सदस्याने अमेरिकन सिनेटमध्ये HIRE (हॉल्टिंग इंटरनॅशनल रीलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट) विधेयक सादर केले आहे, ज्यामध्ये अमेरिकन कंपन्या आणि व्यक्तींनी परदेशी किंवा आउटसोर्स केलेल्या कामगारांना केलेल्या पेमेंटवर 25 टक्के कर लावण्याचा प्रस्ताव आहे. ट्रम्पचे व्यापार सल्लागार पीटर नवारो यांनी शुल्काचा इशारा दिला आहे. भारताच्या 280 अब्ज डॉलर्सच्या आयटी उद्योगावर परिणाम होऊ शकतो.

ईटीच्या अहवालानुसार, आधीच एआय आणि जागतिक अनिश्चिततेशी झुंजत असलेला हा उद्योग टॅरिफची भीती बाळगतो. भारतातील IT आउटसोर्सिंग उद्योग सुमारे 283 अब्ज किमतीचा आहे, ज्यामध्ये टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक आणि विप्रो सारख्या कंपन्या समाविष्ट आहेत. ज्याला सध्या अमेरिकेतून 60% पेक्षा जास्त महसूल मिळतो.
अमेरिकेत टॅरिफ आणि कपातीची चर्चा सुरू असताना, गुगल, अॅपल, मेटा, मायक्रोसॉफ्ट आणि ओपनएआय सारख्या अमेरिकन टेक कंपन्या भारतात गुंतवणूक वाढवत आहेत. हैदराबाद आणि बेंगळुरूमधील मोठ्या ऑफिस लीज, नवीन इंजिनिअरिंग हब आणि एआय भागीदारी यावरून हे दिसून येते. गेल्या १२ महिन्यांत, मेटा, अमेझॉन, अॅपल, मायक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स आणि अल्फाबेटने भारतात 30,000 हून अधिक नवीन कर्मचाऱ्यांना नियुक्त केले आहे.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

140000 IT employees will lose their jobsBig earthquake in IT sectorloss to IndiaUS may impose tariffs on software exportsआयटी क्षेत्र

