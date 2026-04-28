Google ची 1,41,95,65,500.00 रुपयांची महागुंतवणूक; भारतातील 'या' राज्यात उभारणार जगातील सर्वात मोठे डेटा सेंटर, राज्याचे नाव जाणून शॉक व्हाल

Data Centers For Artificial Intelligence In India : Google चे जगातील सर्वात मोठे डेटा सेंटर भारतात सुरु होणार आहे. इंटीग्रेटेड एनर्जी-कंप्यूट (energy-compute) चा जागतील हा सर्वात मोठा प्रोजेक्ट आहे. अदानी एंटरप्रायझेस आणि गूगल यांच्या संयुक्त 'अदानीकॉनेक्स' कंपनीच्या माध्यामातून विशाखापट्टणममध्ये हे एआय डेटा सेंटर उभारले जाणार आहे. यात अदानी ग्रुपने 1,41,95,65,500.00 रुपयांची महागुंतवणूक केली आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू आणि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी विशाखापट्टणम येथे गूगल एआय डेटा सेंटरची पायाभरणी करण्यात आली. आनंदपुरम मंडळातील थरालुवाडा येथे हे सेंटर उभारले जाणार आहे.
हे फक्त एक डेटा सेंटर नसून, आजपर्यंतचे भारतातील सर्वात मोठे एआय हब असणार आहे. या प्रकल्पात गूगल सुमारे 15 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच 1.25 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणुक करणार आहे. भारतातील तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी (FDI) एक आहे. या डेटा सेंटरचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे हा संपूर्ण पर्यावरणपूरक प्रकल्प आहे. हे डेटा सेंटर सौर आणि पवन ऊर्जेवर चालणार आहे. याव्यतिरिक्त, विजेची बचत करण्यासाठी उच्चस्तरीय स्टोरेज सिस्टीम निर्माण केल्या जाणार आहेत. यामुळे देशाचे पॉवर ग्रिड मजबूत होणार आहे. इतकचं नाही तर कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होणार आहे. हा प्रकल्प भारताच्या "ग्रीन डिजिटल मिशन"ला वेगळ्या उंचीवर नेणार आहे. 2025 पर्यंत हे डेटा सेंटर प्रत्यक्षात कार्यन्वित होणार आहे.
हजारो नोकऱ्या निर्माण होणार
गुगलचे हे AI डेटा सेंटर भारतात क्रांती घडवणार आहे. यामुळे डिजीटल क्षेत्रात भारत जागतिक स्तरावार आपली वेगळी ओळख निर्माण करणार आहे. हे एआय डेटा सेंटर केवळ तंत्रज्ञानालाच नव्हे, तर रोजगारालाही गती देणार आहे. याच्या उद्घाटनामुळे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय), क्लाउड ऑपरेशन्स, सायबर सुरक्षा, डेटा सायन्स आणि पायाभूत सुविधांची देखभाल यांसारख्या उच्च-तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये हजारो तरुणांना नोकऱ्या मिळणार आहे. यामुळे, विशाखापट्टणम आशियातील एक प्रमुख एआय आणि क्लाउड कंप्युटिंग केंद्र म्हणून उदयास येणार आहे.
महाराष्ट्रात भारतातील पहिला समर्पित ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर जिल्हा
दावोस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये महाराष्ट्र सरकारने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये रायगड पेण ग्रोथ सेंटरसाठी महत्वाचे करार केले . या माध्यमातून रायगड, पेणला तिसरी मुंबई म्हणून विकसित करण्याचं उद्दिष्ट आहे. हे नवीन शहर तंत्रज्ञान, फिनटेक, डेटा सेंटर्स आणि भारतातील पहिले समर्पित ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर जिल्हा म्हणून उदयास येईल. नवीन मुंबई विमानतळाजवळ असलेले हे केंद्र उच्च दर्जाच्या नोकऱ्या आणि आर्थिक वाढीचे इंजिन बनेल.