  Google ची 1,41,95,65,500.00 रुपयांची महागुंतवणूक; भारतातील या राज्यात उभारणार जगातील सर्वात मोठे डेटा सेंटर, राज्याचे नाव जाणून शॉक व्हाल

Google ची 1,41,95,65,500.00 रुपयांची महागुंतवणूक; भारतातील 'या' राज्यात उभारणार जगातील सर्वात मोठे डेटा सेंटर, राज्याचे नाव जाणून शॉक व्हाल

Google चे जगातील सर्वात मोठे डेटा सेंटर भारतात उभारले जाणार आहे.  भारतातील बड्या उद्योगपतीने गुगलसह 1,41,95,65,500.00 रुपयांची महागुंतवणूक केली आहे.   

वनिता कांबळे | Updated: Apr 28, 2026, 06:30 PM IST
 Data Centers For Artificial Intelligence In India : Google चे जगातील सर्वात मोठे डेटा सेंटर भारतात सुरु होणार आहे.   इंटीग्रेटेड एनर्जी-कंप्यूट (energy-compute) चा जागतील हा सर्वात मोठा प्रोजेक्ट आहे.  अदानी एंटरप्रायझेस आणि गूगल यांच्या संयुक्त 'अदानीकॉनेक्स' कंपनीच्या माध्यामातून विशाखापट्टणममध्ये हे एआय डेटा सेंटर उभारले जाणार आहे. यात अदानी ग्रुपने 1,41,95,65,500.00 रुपयांची महागुंतवणूक केली आहे.  आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू आणि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या उपस्थितीत  मंगळवारी विशाखापट्टणम येथे गूगल एआय डेटा सेंटरची पायाभरणी करण्यात आली. आनंदपुरम मंडळातील थरालुवाडा येथे हे सेंटर उभारले जाणार आहे. 

हे फक्त एक डेटा सेंटर नसून, आजपर्यंतचे भारतातील सर्वात मोठे एआय हब असणार आहे. या प्रकल्पात गूगल सुमारे 15 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच 1.25 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणुक करणार आहे. भारतातील तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी (FDI) एक आहे. या डेटा सेंटरचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे हा संपूर्ण पर्यावरणपूरक प्रकल्प आहे. हे डेटा सेंटर सौर आणि पवन ऊर्जेवर चालणार आहे.  याव्यतिरिक्त, विजेची बचत करण्यासाठी उच्चस्तरीय स्टोरेज सिस्टीम निर्माण केल्या जाणार आहेत. यामुळे देशाचे पॉवर ग्रिड मजबूत होणार आहे. इतकचं नाही तर कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होणार आहे. हा प्रकल्प भारताच्या "ग्रीन डिजिटल मिशन"ला वेगळ्या उंचीवर नेणार आहे. 2025 पर्यंत हे डेटा सेंटर प्रत्यक्षात कार्यन्वित होणार आहे.

हजारो नोकऱ्या निर्माण होणार

गुगलचे हे AI  डेटा सेंटर भारतात क्रांती घडवणार आहे. यामुळे  डिजीटल क्षेत्रात भारत जागतिक स्तरावार आपली वेगळी ओळख निर्माण करणार आहे.   हे एआय डेटा सेंटर केवळ तंत्रज्ञानालाच नव्हे, तर रोजगारालाही गती देणार आहे. याच्या उद्घाटनामुळे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय), क्लाउड ऑपरेशन्स, सायबर सुरक्षा, डेटा सायन्स आणि पायाभूत सुविधांची देखभाल यांसारख्या उच्च-तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये हजारो तरुणांना नोकऱ्या मिळणार आहे. यामुळे, विशाखापट्टणम आशियातील एक प्रमुख एआय आणि क्लाउड कंप्युटिंग केंद्र म्हणून उदयास येणार आहे.

महाराष्ट्रात भारतातील पहिला समर्पित ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर जिल्हा

दावोस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये महाराष्ट्र सरकारने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये रायगड पेण ग्रोथ सेंटरसाठी महत्वाचे करार केले . या माध्यमातून रायगड, पेणला तिसरी मुंबई म्हणून विकसित करण्याचं उद्दिष्ट आहे. हे नवीन शहर तंत्रज्ञान, फिनटेक, डेटा सेंटर्स आणि भारतातील पहिले समर्पित ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर जिल्हा म्हणून उदयास येईल. नवीन मुंबई विमानतळाजवळ असलेले हे केंद्र उच्च दर्जाच्या नोकऱ्या आणि आर्थिक वाढीचे इंजिन बनेल. 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

invested by GoogleLargest Data Centers For Artificial Intelligence In IndiaData Centers for AI VisakhapatnamAI Data Centerएआय

इतर बातम्या

सोनं 41,400 रुपयांनी स्वस्त; सोनं आता प्रचंड स्वस्त होणार?...

भारत