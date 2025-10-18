जैन समुदायाची 149,54,00,000 रुपयांची डील पाहून संपूर्ण देश शॉक झाला! Audi, BMW, Mercedes आणि... एकत्र खरेदी केल्या 186 महागड्या कार

Community Luxury Cars Deal : जैन समुदाय हा सर्वात श्रीमंत समाज म्हणून ओळखला जातो. यासह जैन समुदाय हा एकट्याने नाही तर समुदयाने प्रगती करतो. जैन समुदायाची एकी पाहून संपूर्ण देश शॉक झाला आहे. गुजरातमध्ये जैन समुदायाची संघटना असलेल्या जैन इंटरनॅशनल ट्रेड ऑर्गनायझेशन (JITO) ने एक पाऊल उचलले ज्याने राष्ट्रीय लक्ष वेधले आहे. त्यांनी एकत्रितपणे लक्झरी कार खरेदी करून 21 कोटी रुपयांहून अधिक बचत केली.
JITO च्या नेतृत्वाखाली , देशभरातील 186 सदस्यांनी संयुक्तपणे ऑडी, BMW आणि मर्सिडीज सारख्या ब्रँडच्या लक्झरी कार खरेदी केल्या. त्यांच्या किंमती 60 लाख ते 1.34 कोटी पर्यंत होत्या. अहमदाबाद आणि गुजरातमधील इतर अनेक शहरांमधील जैन कुटुंबांनी उत्साहाने सहभाग घेतला. JITO चे उपाध्यक्ष हिमांशू शाह यांनी स्पष्ट केले की जेव्हा समुदाय एकत्र खरेदी करतो तेव्हा ब्रँडना एकाच वेळी मोठ्या विक्रीचा फायदा होतो.
एकत्र कार खरदेी केल्यामुळे कंपन्यानी विशेष सवलती दिली. या सामूहिक सौदेबाजीमुळे 149.54 कोटी किमतीच्या लक्झरी कार खरेदी करण्यात आल्या. या सामूहिक सौदेबाजीमुळे 21.22 कोटींची बचत झाली. ही फक्त कार खरेदी नाही तर जैन समाजाची एकी दर्शवणारा व्यवहार आहे. या JITO उपक्रमाच्या यशानंतर, संस्थेने कम्युनिटी पर्चेसिंग नावाची एक नवीन शाखा तयार केली आहे. समुदायातील सदस्यांना मोठ्या प्रमाणात खरेदी करण्यासाठी एकत्र आणणे हे त्याचे ध्येय आहे जेणेकरून प्रत्येक सदस्याला परवडणाऱ्या किमतीत उत्पादने मिळू शकतील. हे मॉडेल आता केवळ कारपुरते मर्यादित राहणार नाही; JITO इलेक्ट्रॉनिक्स, दागिने, औषधे आणि इतर उत्पादनांच्या सामूहिक खरेदीमध्ये विस्तार करण्याची योजना आखत आहे.
गुजरातमधील भरवाड समुदायालाही या सामूहिक मॉडेलने प्रेरणा मिळाली. भरवाड युवा संघटना गुजरातने अलीकडेच 121 जेसीबी मशीन एकत्रितपणे खरेदी केल्या आणि प्रत्येक मशीनला अंदाजे 3.3 लाख रुपयांची सूट मिळाली. यामुळे संपूर्ण समुदायाचे अंदाजे 4 कोटी रुपयांची बचत झाली.
संस्थेचे अध्यक्ष दिलीप भारवाड यांनी स्पष्ट केले की, या मोहिमेचा उद्देश तरुणांना स्वयंरोजगार होण्यासाठी प्रेरित करणे आहे. ज्यांच्याकडे पुरेसा क्रेडिट स्कोअर नव्हता त्यांना पॅन आणि आधार पडताळणीवर आधारित शून्य डाउन पेमेंट असलेली मशीन देण्यात आली. समुदायाने हमी देऊन बँकेचा विश्वास संपादन केला.
