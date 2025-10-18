English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

जैन समुदायाची 149,54,00,000 रुपयांची डील पाहून संपूर्ण देश शॉक झाला! Audi, BMW, Mercedes आणि... एकत्र खरेदी केल्या 186 महागड्या कार

जैन समुदायाने 186 लक्झरी कार एकाचवेळी खरेदी केल्या. जैन समुदायाने 21 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बचत केली.

वनिता कांबळे | Updated: Oct 18, 2025, 09:26 PM IST
जैन समुदायाची 149,54,00,000 रुपयांची डील पाहून संपूर्ण देश शॉक झाला! Audi, BMW, Mercedes आणि... एकत्र खरेदी केल्या 186 महागड्या कार

Community Luxury Cars Deal : जैन समुदाय हा सर्वात श्रीमंत समाज म्हणून ओळखला जातो. यासह जैन समुदाय हा एकट्याने नाही तर समुदयाने प्रगती करतो. जैन समुदायाची एकी पाहून संपूर्ण देश शॉक झाला आहे. गुजरातमध्ये जैन समुदायाची संघटना असलेल्या जैन इंटरनॅशनल ट्रेड ऑर्गनायझेशन (JITO) ने एक पाऊल उचलले ज्याने राष्ट्रीय लक्ष वेधले आहे. त्यांनी एकत्रितपणे लक्झरी कार खरेदी करून 21 कोटी रुपयांहून अधिक बचत केली.

Add Zee News as a Preferred Source

JITO च्या नेतृत्वाखाली , देशभरातील 186 सदस्यांनी संयुक्तपणे ऑडी, BMW आणि मर्सिडीज सारख्या ब्रँडच्या लक्झरी कार खरेदी केल्या. त्यांच्या किंमती 60 लाख ते 1.34 कोटी पर्यंत होत्या. अहमदाबाद आणि गुजरातमधील इतर अनेक शहरांमधील जैन कुटुंबांनी उत्साहाने सहभाग घेतला. JITO चे उपाध्यक्ष हिमांशू शाह यांनी स्पष्ट केले की जेव्हा समुदाय एकत्र खरेदी करतो तेव्हा ब्रँडना एकाच वेळी मोठ्या विक्रीचा फायदा होतो.

एकत्र कार खरदेी केल्यामुळे कंपन्यानी विशेष सवलती दिली.  या सामूहिक सौदेबाजीमुळे 149.54 कोटी किमतीच्या लक्झरी कार खरेदी करण्यात आल्या. या सामूहिक सौदेबाजीमुळे 21.22 कोटींची बचत झाली. ही फक्त कार खरेदी नाही तर जैन समाजाची एकी दर्शवणारा व्यवहार आहे.  या JITO उपक्रमाच्या यशानंतर, संस्थेने कम्युनिटी पर्चेसिंग नावाची एक नवीन शाखा तयार केली आहे. समुदायातील सदस्यांना मोठ्या प्रमाणात खरेदी करण्यासाठी एकत्र आणणे हे त्याचे ध्येय आहे जेणेकरून प्रत्येक सदस्याला परवडणाऱ्या किमतीत उत्पादने मिळू शकतील. हे मॉडेल आता केवळ कारपुरते मर्यादित राहणार नाही; JITO इलेक्ट्रॉनिक्स, दागिने, औषधे आणि इतर उत्पादनांच्या सामूहिक खरेदीमध्ये विस्तार करण्याची योजना आखत आहे.

भरवाड समुदायानेही हे मॉडेल स्वीकारले

गुजरातमधील भरवाड समुदायालाही या सामूहिक मॉडेलने प्रेरणा मिळाली. भरवाड युवा संघटना गुजरातने अलीकडेच 121 जेसीबी मशीन एकत्रितपणे खरेदी केल्या आणि प्रत्येक मशीनला अंदाजे 3.3 लाख रुपयांची सूट मिळाली. यामुळे संपूर्ण समुदायाचे अंदाजे 4 कोटी रुपयांची बचत झाली.
संस्थेचे अध्यक्ष दिलीप भारवाड यांनी स्पष्ट केले की, या मोहिमेचा उद्देश तरुणांना स्वयंरोजगार होण्यासाठी प्रेरित करणे आहे. ज्यांच्याकडे पुरेसा क्रेडिट स्कोअर नव्हता त्यांना पॅन आणि आधार पडताळणीवर आधारित शून्य डाउन पेमेंट असलेली मशीन देण्यात आली. समुदायाने हमी देऊन बँकेचा विश्वास संपादन केला.

FAQ

1 जैन समुदायाबाबत थोडक्यात माहिती काय आहे?
जैन समुदाय हा सर्वात श्रीमंत समाज म्हणून ओळखला जातो. तो एकट्याने नाही तर समुदायाने प्रगती करतो. त्यांची एकजूट पाहून संपूर्ण देश शॉक झाला आहे.

2 JITO ने कोणता उपक्रम राबवला आहे?
गुजरातमधील जैन इंटरनॅशनल ट्रेड ऑर्गनायझेशन (JITO) ने देशभरातील १८६ सदस्यांसोबत संयुक्तपणे ऑडी, BMW आणि मर्सिडीज सारख्या ब्रँडच्या लक्झरी कार खरेदी केल्या. कारांच्या किंमती ६० लाख ते १.३४ कोटी रुपयांपर्यंत होत्या.

3 या सामूहिक खरेदीमुळे किती बचत झाली?
एकूण १४९.५४ कोटी रुपयांच्या लक्झरी कार खरेदी करण्यात आल्या. या सामूहिक सौदेबाजीमुळे २१.२२ कोटी रुपयांची बचत झाली. कंपन्यांनी विशेष सवलती दिल्या.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Luxury Cars Deal AudiBMWMercedes Jain Community together bought 186 expensive carsजैन समाज

इतर बातम्या

ठाकरेंची एकी, कोणाला पोटदुखी? ठाकरे बंधूंच्या युतीच्या चर्च...

महाराष्ट्र बातम्या