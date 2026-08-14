/School Holiday Cancelled: शाळांची 15 ऑगस्टची सुट्टी रद्द, जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय, कोणासाठी लागू?

15 ऑगस्ट रोजी देशभरात स्वातंत्र्यदिन साजरा केला जाईल. यावेळी शाळा, महाविद्यालये, सरकारी कार्यालयांना सुट्टी असते. पण काही ठिकाणची सुट्टी रद्द करण्यात आलीय. उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद जिल्ह्यात यंदा 15 ऑगस्ट 2026 रोजी शाळांना नेहमीप्रमाणे सुट्टी राहणार नाही. जिल्हाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड यांनी जिल्ह्यातील सर्व सरकारी आणि खासगी शाळांनी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे इयत्ता 1ली ते 12वीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना 15 ऑगस्टला शाळेत उपस्थित राहावे लागणार आहे. संबंधित आदेशामुळे 15 ऑगस्टच्या सुट्टीबाबत निर्माण झालेला संभ्रम दूर झाला आहे.
15 ऑगस्टला शाळा सुरू असल्या तरी नियमित अध्यापन होणार नाही. त्याऐवजी स्वातंत्र्यदिनाचा विशेष कार्यक्रम आयोजित केला जाणार आहे. ध्वजारोहण, राष्ट्रगीत, वंदे मातरम आणि देशभक्तीपर गीतांसह विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याची आणि देशाच्या इतिहासाची माहिती मिळावी, हा या उपक्रमामागचा मुख्य उद्देश आहे.
गाझियाबाद प्रशासनाने यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमाला सामाजिक उपक्रमांची जोड दिली आहे.‘एक पेड़ देश के नाम’ या अभियानांतर्गत प्रत्येक शाळेत वृक्षारोपण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे केवळ ध्वजारोहण आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम न करता पर्यावरण संवर्धनाचा संदेशही विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. विद्यार्थ्यांनी देशभक्तीसोबत पर्यावरणाची जबाबदारीही समजून घ्यावी, अशी या उपक्रमाची भूमिका आहे.
विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांनी तिरंग्यासोबत सेल्फी घेऊन ती ‘हर घर तिरंगा’वेबसाइटवर अपलोड करण्यासाठी प्रोत्साहित करावे, अशा सूचनाही शाळांना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे स्वातंत्र्यदिनाचा उत्सव केवळ शाळेच्या परिसरापुरता मर्यादित न ठेवता विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांपर्यंत आणि समाजापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. 2026 मध्ये भारताचा 80वा स्वातंत्र्यदिनसाजरा होत असल्याने यंदाच्या कार्यक्रमाला विशेष महत्त्व आहे.
स्वातंत्र्यलढ्यातील तसेच देशासाठी बलिदान देणाऱ्या सैनिकांच्या कुटुंबीयांना शाळेच्या कार्यक्रमासाठी आमंत्रित करून त्यांचा सन्मान करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांना देशासाठी बलिदान देणाऱ्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांशी संवाद साधता यावा आणि त्यातून राष्ट्रसेवेची भावना निर्माण व्हावी, हा यामागील उद्देश आहे. त्यामुळे यंदाचा स्वातंत्र्यदिन केवळ औपचारिक कार्यक्रम न राहता विद्यार्थ्यांसाठी अनुभवाधारित उपक्रम ठरण्याची शक्यता आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी शाळांनी आदेशाचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 15 ऑगस्टला शाळा बंद आढळल्यास संबंधित व्यवस्थापनावर कारवाई केली जाऊ शकते, अशी स्पष्ट सूचना देण्यात आली आहे. त्यामुळे गाझियाबादमधील पालक आणि विद्यार्थ्यांनी 15 ऑगस्टला शाळेला नेहमीची सुट्टी समजू नये. दरम्यान, ऑगस्टच्या सुरुवातीला कांवड यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर गाझियाबादमधील शाळा आणि उच्च शिक्षण संस्थांना 4 ते 12 ऑगस्टदरम्यान बंद ठेवण्यात आले होते. आता त्या पार्श्वभूमीवर 15 ऑगस्टच्या कार्यक्रमासाठी प्रशासनाने शाळा सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.