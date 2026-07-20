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सोन्याने भरलेले 15 हंडे आणि 45KG चांदी; भारतातील 100 वर्ष जुन्या हवेलीत सापडला गुप्त खजिना; नंतर घडला भयानक प्रकार

भारतातील 100 वर्ष जुन्या हवेलीत सापडला गुप्त खजिना सपडला आहे.  सोन्याने भरलेले 15 हंडे आणि 45KG चांदी सापडली आहे.  हवेलीचा मालक पोहचण्याआधीच खजिना गायब झाला होता.  

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 20, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 05:44 PM IST
सोन्याने भरलेले 15 हंडे आणि 45KG चांदी; भारतातील 100 वर्ष जुन्या हवेलीत सापडला गुप्त खजिना; नंतर घडला भयानक प्रकार

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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सोन्याने भरलेले 15 हंडे आणि 45KG चांदी; भारतातील 100 वर्ष जुन्या हवेलीत सापडला गुप्त खजिना; नंतर घडला भयानक प्रकार
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