English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • Meesho कंपनीला जबरदस्त झटका! आयकर विभागाने पाठवली 15,00,00,00,000 रुपयांची नोटीस

Meesho कंपनीला जबरदस्त झटका! आयकर विभागाने पाठवली 15,00,00,00,000 रुपयांची नोटीस

Meesho कंपनीला जबरदस्त झटका बसला आहे.  आयकर विभागाने Meesho कंपनीला 15,00,00,00,000 रुपयांची नोटीस पाठवली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 7, 2026, 11:19 PM IST
Meesho कंपनीला जबरदस्त झटका! आयकर विभागाने पाठवली 15,00,00,00,000 रुपयांची नोटीस

Meesho Tax Notice:  ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस कंपनी मीशोला जबरदस्त झटका बसला आहे. आयकर विभागाने मीशो कंपनीला 1,500 कोटींची नोटीस बजावली आहे. कंपनीने 7 मार्च रोजी स्टॉक एक्सचेंजला कळवले की ही नोटीस 2023-24  या कर निर्धारण वर्षासाठी जारी करण्यात आली आहे. विभागाने आयकर कायद्याच्या कलम 143(3) अंतर्गत कर निर्धारण आदेश जारी केला आहे. कलम 156 अंतर्गत ही नोटीस पाठवली आहे. कंपनीच्या मते, एकूण कर मागणी व्याजासह 1,499 कोटींपेक्षा जास्त आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

मीशो कंपनी आयकर विभागाच्या नोटीसला आव्हान देणार

एका अधिकृत निवेदनात, कंपनीने म्हटले आहे की कर विभागाने पाठवलेली नोटूस चुकीची आहे. मूल्यांकन आदेशात केलेल्या टिप्पण्या आणि समायोजन चुकीचे आहेत असा आरोप  मीशो कंपनीने केला आहे. कंपनी म्हणते की या मागणीला न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी त्यांच्याकडे कायदेशीर आणि तथ्यात्मक आधार आहे. त्यामुळे, कंपनी आता या प्रकरणात कायदेशीर कारवाई करण्याची तयारी करत आहे.

यापूर्वीही आयकर विभागाने पाठवली होती नोटीस

यापूर्वीही अशीच एक नोटीस जारी करण्यात आली आहे. 2022-23 या कर निर्धारण वर्षासाठी यापूर्वीही अशीच कर मागणी नोटीस जारी करण्यात आली होती. कंपनीने त्या प्रकरणात न्यायालयात धाव घेतली होती. सध्या हा खटला कर्नाटक उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. 17 एप्रिल 2025 रोजी न्यायालयाने त्या मागणी सूचनेवर अंतरिम स्थगिती देखील दिली. कंपनीने त्यांच्या प्रॉस्पेक्टसमध्ये या वादाचा उल्लेख केला आणि कायदेशीर कार्यवाहीद्वारे ती आपली बाजू मांडत असल्याचे म्हटले.

कंपनीच्या तिमाही निकालांमध्ये तोट्यात लक्षणीय वाढ दिसून आली आहे. डिसेंबर तिमाहीत, मीशोचा निव्वळ तोटा जवळजवळ 12 पट वाढून 491 कोटी रुपये झाला आहे, जो गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीत 37.4 कोटी रुपये होता. कंपनी तोट्यात असताना अशा प्रकारची नोटीस आली आहे.  तथापि, या कालावधीत कंपनीचा महसूल 32 टक्क्यांनी वाढून 3,517,.6 कोटी रुपये झाला. कंपनीच्या ऑर्डर्समध्ये 36 टक्क्यांनी वाढ होऊन 69 कोटी रुपये झाले आहेत, तर व्यवहार करणाऱ्या वापरकर्त्यांची संख्याही 34 टक्क्यांनी वाढून 25.1 कोटी झाली आहे. विदित अथ्रेया आणि संजीव बर्नवाल यांनी 2025 मध्ये स्थापन केलेल्या या कंपनीने विशेषतः लहान शहरांमध्ये आपला विस्तार वाढवला आहे. तसेच लहान व्यवसायीकांच्या वस्तू विक्रीला प्राधान्य दिले आहे. 

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
income tax departmentMeesho CompanyMeesho Tax Noticeमीशोमीशो कंपनी

इतर बातम्या

दुबईत अडकलेल्या मराठी पर्यटकांनाच्या मदतीसाठी धावून आला मरा...

महाराष्ट्र बातम्या