Meesho कंपनीला जबरदस्त झटका! आयकर विभागाने पाठवली 15,00,00,00,000 रुपयांची नोटीस

Meesho Tax Notice: ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस कंपनी मीशोला जबरदस्त झटका बसला आहे. आयकर विभागाने मीशो कंपनीला 1,500 कोटींची नोटीस बजावली आहे. कंपनीने 7 मार्च रोजी स्टॉक एक्सचेंजला कळवले की ही नोटीस 2023-24 या कर निर्धारण वर्षासाठी जारी करण्यात आली आहे. विभागाने आयकर कायद्याच्या कलम 143(3) अंतर्गत कर निर्धारण आदेश जारी केला आहे. कलम 156 अंतर्गत ही नोटीस पाठवली आहे. कंपनीच्या मते, एकूण कर मागणी व्याजासह 1,499 कोटींपेक्षा जास्त आहे.
एका अधिकृत निवेदनात, कंपनीने म्हटले आहे की कर विभागाने पाठवलेली नोटूस चुकीची आहे. मूल्यांकन आदेशात केलेल्या टिप्पण्या आणि समायोजन चुकीचे आहेत असा आरोप मीशो कंपनीने केला आहे. कंपनी म्हणते की या मागणीला न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी त्यांच्याकडे कायदेशीर आणि तथ्यात्मक आधार आहे. त्यामुळे, कंपनी आता या प्रकरणात कायदेशीर कारवाई करण्याची तयारी करत आहे.
यापूर्वीही अशीच एक नोटीस जारी करण्यात आली आहे. 2022-23 या कर निर्धारण वर्षासाठी यापूर्वीही अशीच कर मागणी नोटीस जारी करण्यात आली होती. कंपनीने त्या प्रकरणात न्यायालयात धाव घेतली होती. सध्या हा खटला कर्नाटक उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. 17 एप्रिल 2025 रोजी न्यायालयाने त्या मागणी सूचनेवर अंतरिम स्थगिती देखील दिली. कंपनीने त्यांच्या प्रॉस्पेक्टसमध्ये या वादाचा उल्लेख केला आणि कायदेशीर कार्यवाहीद्वारे ती आपली बाजू मांडत असल्याचे म्हटले.
कंपनीच्या तिमाही निकालांमध्ये तोट्यात लक्षणीय वाढ दिसून आली आहे. डिसेंबर तिमाहीत, मीशोचा निव्वळ तोटा जवळजवळ 12 पट वाढून 491 कोटी रुपये झाला आहे, जो गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीत 37.4 कोटी रुपये होता. कंपनी तोट्यात असताना अशा प्रकारची नोटीस आली आहे. तथापि, या कालावधीत कंपनीचा महसूल 32 टक्क्यांनी वाढून 3,517,.6 कोटी रुपये झाला. कंपनीच्या ऑर्डर्समध्ये 36 टक्क्यांनी वाढ होऊन 69 कोटी रुपये झाले आहेत, तर व्यवहार करणाऱ्या वापरकर्त्यांची संख्याही 34 टक्क्यांनी वाढून 25.1 कोटी झाली आहे. विदित अथ्रेया आणि संजीव बर्नवाल यांनी 2025 मध्ये स्थापन केलेल्या या कंपनीने विशेषतः लहान शहरांमध्ये आपला विस्तार वाढवला आहे. तसेच लहान व्यवसायीकांच्या वस्तू विक्रीला प्राधान्य दिले आहे.