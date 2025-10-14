150000000000 रुपयांना विकली जाणार ही भारतातील सर्वात मोठी प्रायव्हेट बँक; दुबईतील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी बँक विकत घेणार

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
दुबईतील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी बँक भारतातील सर्वात मोठी प्रायव्हेट बँक विकत घेणार आहे. 150000000000 रुपयांची ही डील आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 14, 2025, 06:10 PM IST
Uae Emirates Nbd Bank : भारतातील सर्वात मोठ्या खाजगी बँकांपैकी एक असलेली आरबीएल बँक विकली जाणरा आहे. संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) मधील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी बँक असलेल्या एमिरेट्स एनबीडी बँक पीजेएससी आरबीएल बँक खरेदी करणार आहे.  आरबीएलमध्ये 15,000 कोटीच्या मोठ्या गुंतवणुकीसाठी बँक अंतिम टप्प्यात आहे. जर हा करार पूर्ण झाला तर एमिरेट्स एनबीडी आरबीएल बँकेतील सर्वात मोठा भागधारक बनेल. आरबीएल बँकेचा पूर्ण ताबा एमिरेट्स एनबीडी बँक पीजेएससीकडे राहील.

ही गुंतवणूक शेअर्स आणि वॉरंटद्वारे केली जाईल, ज्याला प्राधान्य वाटप म्हणून ओळखले जाते. त्यानंतर, आरबीएल बँकेच्या अतिरिक्त 26 टक्के शेअर्ससाठी ओपन ऑफर दिली जाईल. या गुंतवणुकीचा उद्देश बँकेची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी नवीन भांडवल प्रदान करणे आहे. आरबीएल बँकेचे सध्याचे बाजार भांडवल अंदाजे 17,786.8 कोटी आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, एमिरेट्स एनबीडी बँक आरबीएल बँकेच्या एकूण इक्विटी भांडवलाच्या 51 टक्क खरेदी करेल अशी अपेक्षा आहे.

या प्रकरणाची माहिती असलेल्या एका व्यक्तीने सांगितले की , रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अलिकडच्या आठवड्यात बँकेच्या नियंत्रणात बदल करण्यास तत्वतः मान्यता दिली आहे . या करारामुळे आशियामध्ये एमिरेट्स NBD बँकेची उपस्थिती वाढेल आणि भारत आणि पश्चिम आशियातील वेगाने वाढणाऱ्या रेमिटन्स मार्केटमध्ये आपले पाय मजबूत करण्याची मोठी संधी मिळेल.
आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, आखाती देशांमध्ये राहणारे भारतीय हे देशातील एकूण अनिवासी भारतीय लोकसंख्येच्या जवळपास निम्मे आहेत. 2024 च्या आर्थिक वर्षात आखाती देशांमधून भारतात पाठवलेल्या 38.7 अब्ज डॉलर्सच्या रेमिटन्सपैकी निम्मे पैसे एकट्या यूएईमधून आले. भारतात परदेशी रेमिटन्सचा हा दुसरा सर्वात मोठा स्रोत आहे. या घटनेच्या बातमीनंतर, आरबीएलच्या शेअर्समध्ये वाढ झाली . गेल्या पाच ट्रेडिंग सत्रांमध्ये या शेअरमध्ये जवळपास 7 टक्के वाढ झाली आहे. मंगळवारीही त्यात वाढ झाली. सोमवारी, शेअर 290.15 वर बंद झाला. मंगळवारी, तो 294 वर उघडला. यानंतर 3 टक्क्यां पेक्षा जास्त वाढून 299.65 वर पोहोचला. 

FAQ

1 एमिरेट्स एनबीडी बँक काय करणार आहे?
संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) मधील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी बँक असलेली एमिरेट्स एनबीडी बँक पीजेएससी भारतातील आरबीएल बँक खरेदी करणार आहे. ही खरेदी पूर्ण झाल्यास एमिरेट्स एनबीडी आरबीएल बँकेचा पूर्ण ताबा घेईल आणि सर्वात मोठा भागधारक बनेल.

2 ही गुंतवणूक किती रकमेची आहे आणि तिचा उद्देश काय?
आरबीएल बँकेमध्ये १५,००० कोटी रुपयांच्या मोठ्या गुंतवणुकीसाठी बँक अंतिम टप्प्यात आहे. या गुंतवणुकीचा उद्देश बँकेची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी नवीन भांडवल प्रदान करणे आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, एमिरेट्स एनबीडी आरबीएल बँकेच्या एकूण इक्विटी भांडवलाच्या ५१ टक्के खरेदी करेल अशी अपेक्षा आहे.

3 गुंतवणुकीची पद्धत काय असेल?
ही गुंतवणूक शेअर्स आणि वॉरंटद्वारे केली जाईल, ज्याला प्राधान्य वाटप म्हणून ओळखले जाते. त्यानंतर, आरबीएल बँकेच्या अतिरिक्त २६ टक्के शेअर्ससाठी ओपन ऑफर दिली जाईल.

 

