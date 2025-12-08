English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
60 मिनिटांत 150000000000 रुपयांचा चुराडा; इंडिगोची उड्डाणे रद्द, शेअर मार्केट क्रॅश

सोमवारी इंडिगोच्या 400 हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली. प्रवाशांना अजूनही चिंता आहे, कारण त्यांच्या उड्डाणे रद्द होत आहेत किंवा त्यांना अचूक माहितीशिवाय विमानतळांवर तासनतास वाट पाहावी लागत आहे. दरम्यान, कंपनीच्या शेअर्समध्येही घसरण दिसून येत आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Dec 8, 2025, 03:49 PM IST
Indigo Crisis Effect On Share Market : एकीकडे इंडिगोच्या उड्डाणे रद्द होत आहेत.  सरकारची कडक कारवाई वाढत आहे. दुसरीकडे इंडिगोचे शेअर्स क्रॅश होत आहेत. इंडिगोचे शेअर्स आज पुन्हा एकदा घसरले. इंडिगोचे शेअर्स आज 7 टक्क्यांहून अधिक घसरले. इंडिगोची मूळ कंपनी इंटरग्लोब एव्हिएशन लिमिटेडचा शेअर 7 टक्क्यांहून अधिक घसरला. इंडिोगाचा शेअर 4971.75 रुपयांवर पोहोचला. इंडिगोच्या संकटामुळे, तिच्या गुंतवणूकदारांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले आहे. कंपनीचे मार्केट कॅप 15 हजार कोटी रुपयांनी घसरले आहे. 1 डिसेंबरपासून आतापर्यंत इंडिगोचे मार्केट कॅप 30 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त घसरले आहे.  

गेल्या पाच दिवसांत इंडिगोचे शेअर्स (इंटरग्लोब एव्हिएशन शेअर्स) 16 टक्के पेक्षा जास्त घसरले आहेत. तथापि, सर्वात मोठी घसरण सोमवारी दिसून आली. सकाळी मार्केट उघडताना, शेअर अंदाजे 4 टक्केने घसरला आणि इंडिगोचे शेअर्स अंदाजे 9.40 टक्के ने घसरले, ज्यामुळे सलग सातव्या सत्रात घसरण झाली.  सोमवारी व्यवहारादरम्यान इंडिगोच्या शेअरमध्ये लक्षणीय घट झाली. शेअर 4900 च्या खाली आला. एका महिन्यात या शेअरमध्ये अंदाजे 13 टक्के घसरण झाली आहे. गेल्या वर्षी अंदाजे 8 टक्के वाढ झाली आहे. तथापि, गेल्या पाच वर्षांत या शेअरने लक्षणीय महसूल मिळवला आहे, अंदाजे 180 टक्के वाढ झाली आहे.  

गेल्या काही दिवसांत इंडिगोने मोठ्या संख्येने उड्डाणे रद्द केली आहेत, रविवारी 650 हून अधिक उड्डाणे रद्द झाल्याची नोंद झाली आहे. गेल्या आठवड्यात एकाच दिवसात 1,000 हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली, ज्यामुळे प्रवाशांना मोठी गैरसोय झाली. तथापि, परिस्थिती हळूहळू सुधारत आहे.  या समस्येचे मूळ म्हणजे अलिकडेच लागू केलेले नवीन फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियम, जे वैमानिक आणि कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या आणि विश्रांतीच्या कालावधीत बदल करतात.  इंडिगोने रोस्टर पूर्ण करण्यासाठी पुरेशा वैमानिकांची नियुक्ती केलेली नाही. आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये फक्त 418 वैमानिक कार्यरत होते. जे आर्थिक वर्ष 2020 नंतरची सर्वात कमी वाढ आहे. 

तज्ञांचा असा विश्वास आहे की इंडिगोच्या समस्या केवळ नियमांमुळे नाहीत; वेळेवर अपॉइंटमेंट न घेतल्यानेही एअरलाइनची परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. तथापि, इंडिगोने विमान रद्दीकरण आणि विलंब यासारख्या समस्या त्वरित सोडवण्यासाठी बोर्ड सदस्य आणि व्यवस्थापनाचा समावेश असलेला एक क्रायसिस मॅनेजमेंट ग्रुप (CMG) स्थापन केला आहे. कंपनीने प्रवाशांना माफी मागण्यास आणि परतफेड/पुनर्वेदन देण्यास सुरुवात केली आहे. 

देशातील सर्वात मोठी विमान कंपनी असलेल्या इंडिगोचा बाजारातील वाटा अंदाजे 64 टक्के आहे. यामुळे ही समस्या आणखी वाढली आहे. या संकटामुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास डळमळीत झाला आहे, ज्यामुळे अनेक ब्रोकरेजनी इंडिगोसाठी त्यांच्या लक्ष्यित किमती कमी केल्या आहेत. तथापि, काही ब्रोकरेज म्हणतात की जर कामकाज लवकरच सामान्य झाले तर स्टॉक पुन्हा सुरू होऊ शकतो. तथापि, स्टॉकमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्या. 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.

