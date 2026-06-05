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1,51,50,00,00,00,000 रुपयांचा भारतातील आजपर्यंतचा सर्वात मोठा घोटाळा; स्टॉक मार्केटमध्ये खळबळ LIC सह गुंतवणूकदारांचे 7,70,00,00,000 रुपये बुडणार

भारतात एक मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. यामुळे स्टॉक मार्केमध्ये खळबळ उडाली आहे. 3,000 कोटी रुपयांचे बाजार भांडवल असलेल्या कंपनीने 15 लाख कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केला आहे. LIC ची देखील या कंपनीत गुंतवणूक होती. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 05, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 04:42 PM IST
1,51,50,00,00,00,000 रुपयांचा भारतातील आजपर्यंतचा सर्वात मोठा घोटाळा; स्टॉक मार्केटमध्ये खळबळ LIC सह गुंतवणूकदारांचे 7,70,00,00,000 रुपये बुडणार

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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