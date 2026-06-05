/1,51,50,00,00,00,000 रुपयांचा भारतातील आजपर्यंतचा सर्वात मोठा घोटाळा; स्टॉक मार्केटमध्ये खळबळ LIC सह गुंतवणूकदारांचे 7,70,00,00,000 रुपये बुडणार

Rajesh Mehta e Company Rajesh Exports Sebi Ban : स्टॉक मार्केमध्ये खळबळ माजवणारी घडामोड घडलीआहे. स्टॉक मार्केमध्ये 1,51,50,00,00,00,000 रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. भारतातील आजपर्यंतचा सर्वात मोठा घोटाळा मानला जात आहे. LIC सह गुंतवणूकदारांचे 7,70,00,00,000 रुपये बुडणार आहेत. राजेश मेहता नावाच्या बड्या उद्योजकाने हा घोटाळा केला आहे. बाजार नियामक सेबीने ही करावाई केली आहे.
राजेश मेहता हे बंगळूर येथील ज्वेलरी कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेडचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. राजेश मेहता यांच्या विरोधात अंतरिम आदेश जारी ककरण्यात आला आहे. महत्त्वपूर्ण आर्थिक माहिती लपवणे, प्रवर्तकांशी संबंधित संस्थांमार्फत निधीचा गैरवापर करणे आणि कॉर्पोरेट प्रशासनातील गंभीर त्रुटी असल्याचा आरोप कंपनीवर करण्यात आला आहे.
सेबीच्या तपासात धक्कादायका माहिती समोर आली आहे. राजेश एक्सपोर्ट्सने आर्थिक वर्ष 2021 ते 2025 दरम्यान अंदाजे 15.15 लाख कोटी रुपयांचा एकत्रित महसूल चुकीच्या पद्धतीने सादर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यापैकी 99.8 टक्के महसूल फुगवून दाखवण्यात आला होता. हा घोटाळा उघजकीस आल्यानंतरं गुंतवणूकदारांची झोप उडाली आहे.
राजेश मेहता यांनी 1,51,50,00,00,00,000 रुपयांचा महाघोटाळा कसा केला हे जाणून घेण्याआधी त्यांनी आपल्या व्यनसायाची सुरुवाक कशी केली हे जाणून घेऊया. राजेश मेहता यांचा जन्म 20 जून 1964 रोजी बंगळूर येथे झाला. राजेश मेहता हे राजेश एक्सपोर्ट्सचे अध्यक्ष आहेत. सोनं आणि दागिन्यांच्या उद्योगात त्यांचे नाव घेतला जाते. बंगळूर येथील सेंट जोसेफ स्कूलमध्ये शिक्षण घेतल्यानंतर, मेहता लहान वयातच वडिलांच्या दागिन्यांच्या व्यवसायात सामील झाले.
1980 च्या दशकाच्या सुरुवातीला, मेहता आणि त्यांचा भाऊ प्रशांत यांनी त्यांच्या थोरल्या भावाकडून 1,200 रुपयांचे कर्ज घेतले आणि चांदीच्या दागिन्यांचा व्यवसाय सुरू. दक्षिण भारतात तसेच गुजरात आणि मुंबईसारख्या प्रमुख बाजारपेठांमध्ये चांदीच्या दागिन्यांचे एक अग्रगण्य घाऊक विक्रेते बनले. 1995 मध्ये, राजेश एक्सपोर्ट्सने आयपीओद्वारे भांडवली बाजारात प्रवेश केला आणि 10 कोटी रुपये उभारले. त्यानंतर कंपनीने सोन्याच्या मूल्य साखळीत प्रवेश केला, ज्यामध्ये शुद्धीकरण आणि उत्पादनापासून ते किरकोळ विक्रीपर्यंत सर्व गोष्टींचा समावेश होता.
2015 मध्ये, राजेश एक्सपोर्ट्सने स्विस रिफायनरी व्हॅलकॅम्बीला विकत घेतला. 400 दशलक्ष डॉलर्सचा हा व्यवहार होता. हा व्यवहार पूर्णपणे रोख रकमेवर आधारित होता, ज्यामुळे कंपनीला जागतिक स्तरावर आपला विस्तार करता आला. फोर्ब्सच्या मते, ऑक्टोबर 2019 पर्यंत मेहतांची एकूण संपत्ती 1.57 अब्ज डॉलर्स होती.
मेहता हे कंपनीमधील एक प्रमुख निर्णयकर्ते होते. कंपनी आणि तिच्या उपकंपन्यांच्या दैनंदिन कामकाजावर आणि आर्थिक बाबींवर त्यांचे लक्षणीय नियंत्रण होते. पुढील आदेश येईपर्यंत सेबीने राजेश मेहता यांना कंपनीच्या सिक्युरिटीजची खरेदी, विक्री किंवा व्यापार करण्यापासून रोखले आहे.
कंपनी आणि तिचे प्रवर्तक राजेश मेहता यांच्या विरोधात सेबीच्या अंतरिम आदेशानंतर, आज कंपनीच्या शेअर्सनी 5 टक्के लोअर सर्किट गाठले. एलआयसीच्या शेअर्समध्येही 1 टक्के पेक्षा जास्त घसरण झाली. राजेश एक्सपोर्ट्सच्या शेअरहोल्डिंग डेटानुसार, एलआयसीची कंपनीमध्ये त्यांची 10.80 हिस्सेदारी आहे. LIC सह गुंतवणूकदारांचे 7,70,00,00,000 रुपये बुडणार आहेत.