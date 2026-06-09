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भारतातील 1,51,50,00,00,00,000 रुपयांच्या महाघोटाळ्यात LIC चै पेसे अडकले; LIC बाबत राजेश एक्सपोर्ट्सचा खळबळजनक दावा

स्टॉक मार्केटमध्ये 1,51,50,00,00,00,000 रुपयांचा महाघोटाळा झाला आहे. भारतातील हा सर्वात मोठा घोटाळा मानला जात आहे. LIC चै पेसे यात अडकले आहेत. राजेश एक्सपोर्ट्सचे LIC बाबत खळबळजनक दावा केला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 09, 2026, 05:10 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 05:12 PM IST
भारतातील 1,51,50,00,00,00,000 रुपयांच्या महाघोटाळ्यात LIC चै पेसे अडकले; LIC बाबत राजेश एक्सपोर्ट्सचा खळबळजनक दावा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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