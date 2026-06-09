/भारतातील 1,51,50,00,00,00,000 रुपयांच्या महाघोटाळ्यात LIC चै पेसे अडकले; LIC बाबत राजेश एक्सपोर्ट्सचा खळबळजनक दावा

Rajesh Mehta e Company Rajesh Exports Sebi Ban : भारतात 1,51,50,00,00,00,000 रुपयांच्या महाघोटाळा झाला आहे. स्टॉक मार्केटमध्ये खळबळ उडाली आहे. राजेश एक्सपोर्ट्सने 15 लाख कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केला आहे. LIC ची देखील या कंपनीत गुंतवणूक होती. यात LIC चे 7,70,00,00,000 रुपये अडकले आहेत. LIC च्या गुंतवणूकीबाबत राजेश एक्सपोर्ट्स कंपनीने खळबळजनक दावा केला आहे.
भारतीय शेअर बाजारात अनेक मोठे घोटाळे नेहमीच उघडकीस येतात. जून 2026 मध्ये उघडकीस आलेले राजेश एक्सपोर्ट्स कंपनीचा घोटाळा हा भारतीय स्चॉक मार्केटमधील सर्वात मोठा घोटाळा मानला जात आहे. 3,000 कोटी रुपयांचे बाजार भांडवल असलेल्या राजेश एक्सपोर्ट्स कंपनीने 15 लाख कोटीची हेराफेरी केली आहे. बाजार नियामक सेबीने या प्रकरणी कठोर भूमिका घेतली आहे. जून 2026 मध्ये जारी केलेल्या अंतरिम आदेशात, सेबीने कंपनीचे प्रवर्तक आणि सीएमडी, राजेश मेहता यांच्यावर शेअर बाजारात व्यवहार करण्यावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. याव्यतिरिक्त, राष्ट्रीय वित्तीय अहवाल प्राधिकरणाला (NFRA) कंपनीचे लेखापरीक्षक (बीएसडी अँड कंपनी) यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सध्या राजेश एक्सपोर्ट्समध्ये एलआयसीची 10.80 टक्के हिस्सेदारी आहे.एलआयसीने हे शेअर्स काल किंवा गेल्या वर्षी खरेदी केलेले नाहीत. एलआयसीने ही खरेदी जवळपास २० वर्षांच्या कालावधीत केली आहे. एलआयसीने हे शेअर्स खुल्या बाजारातून खरेदी केले आहेत. एलआयसीने केलेल्या शेअर्सच्या अधिग्रहणात त्यांचा किंवा इतर प्रवर्तकांचा कोणताही सहभाग नव्हता असे मेहता यांनी स्पष्ट केले. कोणत्याही प्रवर्तकाने आपले शेअर्स एलआयसीला कधीही विकले नाहीत. कंपनीने एलआयसीला कधीही कोणतेही शेअर्स जारी केले नाहीत. एलआयसीने केलेल्या शेअर्सच्या खरेदीमुळे कंपनीला किंवा प्रवर्तकांना कोणत्याही प्रकारे फायदा झाला नाही असेही ते म्हणाले.
एलआयसीच्या गुंतवणुकीच्या निर्णयांशी कंपनीचा काहीही संबंध नाही, किंवा त्यांना त्याबद्दल काहीही माहिती नाही. "एलआयसीचे कार्यालय कुठे आहे हेदेखील आम्हाला माहीत नाही. आमचा त्यांच्याशी कोणताही संपर्क नाही, कोणतेही नाते नाही. दुय्यम बाजारातून शेअर्स खरेदी करण्याचा हा निर्णय त्यांचा स्वतःचा विवेकपूर्ण व्यावसायिक निर्णय आहे." राजेश एक्सपोर्ट्सच्या शेअरमध्ये मोठी घसरण होऊनही, एलआयसीला अद्याप तोटा झालेला नाही असा विश्वास मेहता यांनी त्यांच्या मूल्यांकनाच्या आधारे व्यक्त केला आहे.
3 जूनपासून राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेडच्या शेअर्समध्ये 14 टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली आहे. राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेडच्या शेअर्सने 8 जून रोजी 94.50 रुपयांचा नवा नीचांक गाठला. सातत्याने घसरण होऊनही एलआयसीला अद्याप कोणतेही नुकसान झालेले नाही असा दावा राजेश मेहता यांनी केला.