15,278,00,000,000 रुपयांची पोटगी; भारतातील सर्वात मोठ्या IT कंपनीच्या मालकाचा सर्वात महागडा घटस्फोट, अमेरिकेच्या कोर्टात फैसला

पत्नीला 15,278,00,000,000 रुपयांची पोटगी द्यावी लागणार आहे.  भारतातील सर्वात मोठ्या IT कंपनीच्या मालकाचा सर्वात महागडा घटस्फोट चर्चेत आला आहे.  अमेरिकेच्या कोर्टात याचा फैसला झाला. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 10, 2026, 07:52 PM IST
Zoho Founder Sridhar Vembu  Divorce Case : स्वदेशी टेक कंपनी झोहोचे मालक श्रीधर वेम्बू पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. वेम्बू हे त्यांच्या वैयक्तीक कारणामुळे चर्चेत आहेत. अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियामध्ये वेम्बू आणि त्यांच्या पत्नीसोबतच्या घटस्फोटाचे प्रकरण सुरु आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अमेरिकेच्या एका न्यायालयाने वेम्बूला यांना घटस्फोट प्रकरणात 1.7 अब्ज डॉलर्स अर्थात 15,278 कोटी रुपये चा बाँड जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

कॅलिफोर्निया न्यायालयाने असे आढळून आले की वेम्बू काही आर्थिक व्यवहारांबद्दल पारदर्शक नव्हते. "कायद्याची पर्वा न करता" वागले. जानेवारी 2025 मध्ये दिलेल्या आदेशात, न्यायालयाने असे आढळून आले की घटस्फोटाची कार्यवाही सुरू झाल्यानंतर मालमत्तेचे हस्तांतरण करणे हे वैवाहिक मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी लागू केलेल्या स्वयंचलित तात्पुरत्या प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन आहे.

न्यायालयाने  आदेश काय आहे?

नोव्हेंबर 2024 मध्ये वेम्बूची पत्नी प्रमिला श्रीनिवासन यांनी दाखल केलेल्या एकतर्फी अर्जाच्या उत्तरात हा आदेश देण्यात आला. न्यायालयाने असे म्हटले आहे की अशा कृतींमुळे मालमत्तेचे योग्यरित्या वाटप करण्याची तिची क्षमता कमी होऊ शकते. शिवाय, जर मालमत्ता अमेरिकेतून बाहेर हलवली जात राहिली तर याचिकाकर्ता प्रतिवादीच्या बाजूने कोणताही आर्थिक निकाल देऊ शकणार नाही असा धोका आहे.

वेम्बूंच्या वकिलांचे स्पष्टीकरण 

घटस्फोटाच्या प्रकरणात 1.7 अब्ज डॉलर्सच्या बाँड ऑर्डरबाबत, वेम्बूचे वकील क्रिस्टोफर सी. मेलचर यांनी सांगितले की, त्यांच्यापासून दूर राहिलेल्या पत्नी प्रमिला श्रीनिवासन यांनी केलेल्या आपत्कालीन अर्जावर एक वर्षापूर्वी हा आदेश देण्यात आला होता. वकिलाने सांगितले की प्रमिला यांनी श्रीधर यांच्यावर अनेक खोटे आरोप केले आहेत. त्यांच्या वकिलाने कॅलिफोर्नियाच्या न्यायाधीशांची "पूर्णपणे दिशाभूल" केली. मेलचर म्हणाले की, प्रमिला यांच्या वकिलाला कॅलिफोर्नियामध्ये वकिली करण्याचा परवानाही नाही.

संपूर्ण वाद काय आहे?

आयआयटी-मद्रासची माजी विद्यार्थी असलेल्या वेम्बू 1989 मध्ये प्रिन्सटन विद्यापीठात पीएचडी करण्यासाठी अमेरिकेत गेले. 1993 मध्ये  शिक्षणतज्ज्ञ आणि उद्योजक असलेल्या श्रीनिवासन यांच्याशी लग्न केले. 1996 मध्ये, वेम्बूने तिचे भाऊ आणि एका मित्रासह अॅडव्हेंटनेटची सह-स्थापना केली. नंतर 2009 मध्ये ही कंपनी झोहो कॉर्पोरेशन म्हणून ओळखली जाऊ लागली. हे जोडपे जवळजवळ 30 वर्षे कॅलिफोर्नियामध्ये राहिले.  त्यांना 26 वर्षांचा एक ऑटिझम असलेला मुलगा आहे. वेम्बू 2019 मध्ये भारतात परतले. तामिळनाडूतील त्यांच्या मूळ गावी त्यांनी झोहो कंपनी सुरु केली. 2021 मध्ये घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरू झाली. न्यायालयीन कागदपत्रांमध्ये, श्रीनिवासन यांनी आरोप केला आहे की वेम्बूने भारतात परतल्यानंतर तिला आणि त्यांच्या विशेष गरजू मुलाला सोडून दिले. तिने त्याच्यावर तिच्या संमतीशिवाय जटिल व्यवहारांद्वारे झोहोची बौद्धिक संपदा आणि मालकी हक्क भारतात हस्तांतरित केल्याचा आरोपही केला.

 

