Marathi News
धनत्रयोदशीच्या आधीच सोन्याच्या दरात मोठे फेरबदल; चांदीच्या दरातही घसरण, वाचा आजचे प्रतितोळ्याचे दर

Gold Price Today: आज सोन्याच्या दरात वाढ झाली की घट जाणून घेऊयात. आजचे दर

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 16, 2025, 12:26 PM IST
धनत्रयोदशीच्या आधीच सोन्याच्या दरात मोठे फेरबदल; चांदीच्या दरातही घसरण, वाचा आजचे प्रतितोळ्याचे दर
16 oct gold price stable on MCX check Gold Rate 24K 22K Dhanteras Gold 2025 mumbai Maharashtra

Gold Price Today: गेल्या महिन्याभरापासून सोनं-चांदीच्या किंमतींनी उच्चांक दर गाठला आहे.सोनं खरेदी करणे आता सर्वसामान्यांच्या अवाक्याबाहेर गेलं आहे. तर चांदी थेट 2 लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. आज मात्र ग्राहकांना किंचितसा दिलासा मिळाला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने वाढत जाणाऱ्या सोन्याच्या दरात उलटफेर पाहायला मिळत आहेत. आज सोन्याचे दर स्थिर आहेत. तर, चांदीच्या दरातही 1000 रुपये प्रति किलो इतकी घसरण नोंदवण्यात आली आहे. 

धनत्रयोदशीच्या आधीच सोन्याच्या दराने उच्चांक गाठल्यानंतर आज मात्र भाव काहीसे स्थिर असल्याने ग्राहकांना किंचित दिलासा मिळाला आहे.आज चांदीच्या किंमतीतही घसरण झाल्याचे पाहायला मिळतेय. 100 ग्रॅम चांदीच्या किंमती 18,900 आणि 1 किलो चांदी 1,89,000 रुपयांवर पोहोचली आहे. म्हणजेच कालच्या तुलनेत आज सोनं 1000 रुपयांनी घसरले आहे. 

आजचा सोन्याचा भाव काय?

- 10 ग्रॅम सोनं किंमत

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,18, 150 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,28,890 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 96,970 रुपये

- 1 ग्रॅम सोनं किंमत

1 ग्रॅम 22 कॅरेट 11,865 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 12,944 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 9,708 रुपये

- 8 ग्रॅम सोनं किंमत

8 ग्रॅम 22 कॅरेट 94,520 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,03,112 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 77, 576 रुपये

- मुंबई - पुण्यात कसे असतील सोन्याचे दर? (Today Gold Rate in Mumbai Pune)

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,18, 150 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,28,890 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 96,970 रुपये

FAQ

1) गेल्या महिनाभरातील सोन्या-चांदीच्या किंमतींची स्थिती काय?

उत्तर: गेल्या महिनाभरापासून सोन्या-चांदीच्या किंमतींनी उच्चांक गाठला होता, ज्यामुळे सोन्याची खरेदी अवघड झाली होती. चांदी २ लाखांपर्यंत पोहोचली होती. धनत्रयोदशीच्या आधी उच्चांक गाठल्यानंतर आज मात्र सोन्याचे दर स्थिर आणि चांदीत घसरण पाहायला मिळत आहे.

2) गेल्या महिन्याची स्थिती?

उत्तर: सोन्या-चांदीच्या किंमतींनी उच्चांक गाठला; आज सोनं स्थिर, चांदीत घसरण.

 3) आज चांदीचे दर काय आहेत आणि घसरण किती झाली?

उत्तर: आज १०० ग्रॅम चांदीची किंमत १८,९०० रुपये आणि १ किलो चांदीची किंमत १,८९,००० रुपये आहे. कालच्या तुलनेत चांदीचे दर १,००० रुपये प्रति किलो इतके घसरले आहेत.

भारत