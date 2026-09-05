/भारतात एकाचवेळी 160,000 लोकांना जॉब मिळणार; जगातील सर्वात मोठ्या ऑनलाईन शॉपिंग कंपनीत बंपर जॉब ओपनिंग

Amazon : भारतासह जगभरात मोठी कर्मचारी कपात होत आहे. IT, ऑटोसह बँकिंग क्षेत्रात मोठी खळबळ माजली आहे. लाखो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. अशातच आता भारतात एकाचवेळी 160,000 लोकांना जॉब मिळणार आहे. जगातील सर्वात मोठ्या ऑनलाईन शॉपिंग कंपनीत बंपर जॉब ओपनिंग होणार आहे.
ऑलनलाईन शॉपिंग कपंनी ॲमेझॉनने भारतात 1.6 लाख नोकर भरतीची घोषणा केली आहे. ॲमेझॉन जगातील सर्वात मोठी ई-कॉमर्स कंपन्यांपैकी एक आहे. सणासुदीच्या हंगामासाठी ॲमेझॉन कंपनीने एक मोठी घोषणा केली आहे. सप्टेंबर महिना आधीच सुरू झाला आहे. भारतात सणासुदीचा हंगाम ऑक्टोबरमध्ये सुरू होणार आहे. सणासुदीच्या काळात कंपनीमधील उत्पादने आणि डिलिव्हरीची मागणी प्रचंड प्रमाणात वाढते. यासाठी ॲमेझॉन इंडियाने 1.6 लाख नोकर भरतीची घोषणा केली आहे. ॲमेझॉन इंडियाने भारतात दीड लाखांहून अधिक नोकरीच्या संधी जाहीर केल्या आहेत. ही पदे सणासुदीच्या काळासाठी असतील. कंपनीने तात्पुरत्या स्वरुपात 160,000 नोकर भरतीची घोषणा केली आहे.
ॲमेझॉनने मेट्रो सिटीसह टियर- 2 आणि टियर-3 शहरांसह 400 हून अधिक शहरांमध्ये नोकरीच्या संधी जाहीर केल्या आहेत. कंपनीत सध्या केली जणारी ही भरती हंगामी स्वरुपाची असणार आहे. जास्त मागणीच्या काळात कामकाज सुरळीत ठेवण्यासाठी कंपनीने बंपर भरतीची घोषणा केली आहे. ग्राहकांच्या ऑर्डर निवडणे (पिकिंग), पॅकिंग करणे, पाठवणे (शिपिंग) आणि पोहोचवणे (डिलिव्हरी) या कामांसाठी ॲमेझॉन इंडिया 1.6 लाख लोकांची कर्मचारी भरती करणार आहे.
या भरतीचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये सर्व प्रकारची पदे उपलब्ध असतील. महिला आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठीही भरती केली जाणार आहे. फ्रेशर्स देखील यासाठी अर्ज करतात. कंपनी फ्रेशर्सना ट्रेनिंग देणार आहे. वाराणसी, कोची, जालंधर, गाझियाबाद, रांची, सेलम आणि गोरखपूर यांसारख्या शहरांमध्ये ही नोकर भरती होणार आहे. भारतभर पसरलेल्या तिच्या ऑपरेशन नेटवर्कमध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अशा दोन्ही प्रकारच्या कामाच्या संधींचा समावेश आहे.
ॲमेझॉन भारतात आपल्या फुलफिलमेंट आणि लॉजिस्टिक्स पायाभूत सुविधांचा सातत्याने अपडेट करत आहे. कंपनीची 15 राज्यांमध्ये फुलफिलमेंट सेंटर्स आहेत. कंपनीचे अनेक वेअर हाऊस आहेत. 19 राज्यांमध्ये तिची सॉर्टेशन सेंटर्स आणि अंदाजे 2,000 ॲमेझॉन-संचालित व भागीदार डिलिव्हरी स्टेशन्स आहेत. कंपनीकडे अंदाजे 28,000 हब डिलिव्हरी पार्टनर्स आणि हजारो फ्लेक्स पार्टनर्स देखील आहेत, जे लास्ट-माईल डिलिव्हरीमध्ये मदत करतात.