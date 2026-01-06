डी मार्टच्या मालकाचे दोन मिनिटांत 1,62,00,00,000 रुपयांचे नुकसान

Trent Shares Sink 8 Percent Radhakishan Damani : टाटा ग्रुपची रिटेल कंपनी ट्रेंटचे शेअर्स मोठ्या प्रमाणात घसरले. बाजार उघडताच, कंपनीचा शेअर 8.3 टक्केने घसरून 4,060.65 रुपयांवर आला. डिसेंबर तिमाहीत कंपनीचा स्टँडअलोन महसूल 5,220 कोटी रुपये होता, जो गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 17 टक्केने वाढला. तथापि, हे बाजाराच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकले नाही आणि शेअरवर विक्रीचा दबाव दिसून आला. या घसरणीमुळे कंपनीचे मार्केट कॅप 13,000 कोटी रुपयांनी घसरले. अनुभवी गुंतवणूकदार आणि डी मार्ट कंपनीचे मालक राधाकिशन दमानी यांना 162 कोटींचा फटका बसला.
दमानी यांच्याकडे त्यांच्या गुंतवणूक कंपनी, डेरिव्ह ट्रेडिंग अँड रिसॉर्ट्स द्वारे ट्रेंटमध्ये 1.24 टक्के हिस्सा आहे. तथापि, कंपनीने अद्याप डिसेंबर तिमाहीसाठी शेअरहोल्डिंग पॅटर्न दाखल केलेला नाही. घसरणीमुळे, दमानी यांच्या हिस्सेदारीचे मूल्य काही मिनिटांत 1,948.32 कोटी रुपयांवरून 1,785.67 कोटी रुपयांवर आले. अलिकडच्या वर्षांत झालेल्या जलद वाढीच्या तुलनेत, या तिमाहीत ट्रेंटची महसूल वाढ थोडी कमी होती. तरीही, ट्रेंटने तिमाहीत स्थिर कामगिरी राखली. डिसेंबर २०२५ पर्यंत, कंपनीच्या पोर्टफोलिओमध्ये एकूण 1,164 स्टोअर्स होते, ज्यात 278 वेस्टसाइड आउटलेट्स आणि 854 ज्युडिओ स्टोअर्सचा समावेश होता. ज्युडिओच्या 854 स्टोअर्सपैकी चार यूएईमध्ये आहेत, जे ब्रँडचे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पहिले पाऊल आहे.
कंपनीच्या वाढीचा प्रमुख चालक म्हणून ज्युडिओचा वाटा आहे. गेल्या 18 महिन्यांत, ज्युडिओने ट्रेंटच्या स्टोअर मिक्समध्ये बदल घडवून आणला आहे आणि त्याचा भौगोलिक विस्तार लक्षणीयरीत्या वाढवला आहे. दरम्यान, कंपनीचा विंटेज आणि प्रीमियम फॅशन ब्रँड असलेल्या वेस्टसाइडची वाढ थोडी मंदावली आहे. तथापि, कंपनीच्या एकूण महसुलात अजूनही त्याचे योगदान लक्षणीय आहे.
गेल्या वर्षभरात ट्रेंटच्या शेअर्समध्ये 39.38 टक्केची मोठी घसरण झाली आहे, जी एक महत्त्वपूर्ण सुधारणा दर्शवते. गेल्या सहा महिन्यांतील कामगिरी देखील नकारात्मक राहिली आहे, ज्यामध्ये 18.71टक्केची घसरण झाली आहे. गेल्या तीन महिन्यांत, शेअर 8.01 टक्के घसरला आहे. तथापि, अलिकडेच, थोड्या प्रमाणात सुधारणा होण्याची चिन्हे आहेत. गेल्या महिन्यात, शेअर 5.73 टक्केने वाढला आहे.